Простите, не понял, Вы поддерживаете решение львовского облсовета и действия "активистов" по его реализации?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 лис, 2019 20:15
Простите, не понял, Вы поддерживаете решение львовского облсовета и действия "активистов" по его реализации?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 05 лис, 2019 20:19
Ні, не підтримую! Я за продуману, поетапну, виважену політику відродження нації.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 05 лис, 2019 20:25
да, такова жизнь....
знаю людей оттуда, которые поддерживали майдан, были и есть противники раши, но которые не смогли уехать.
работают щас в органах власти тамошней, не высшего, так скать уровня.
но, вабщето, к таким заявам сверху отношусь с подозрением.
Додано: Вів 05 лис, 2019 20:38
Здравствуй Югославия?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 05 лис, 2019 20:45
Теж знаю. Людина слабка. Чисто по людськи, можна їх мотивацію зрозуміти. Але де-юре, це - злочиці. Їм треба винести вирок і амністувати, можливо. Робота в органах влади, в подальшому їм заборонена назавжди. Тобто люстрація.
Залишитися і співпрацювати з окупантом - суть різні речі. Є певні професії, що вимагають жертовності і служіння: військові, всі силовики, судді, вчителі, чиновники. Це державні люди, що разом стоять на сторожі держави, як інституції. Кожний на своєму рівні з них, повинен плекати цю державу і захищати. Чи то словом, чи то ділом. На крайній випадок, самоусунутися, але ніяк не співпрацювати. Є багато інших способів заробітку. Хоч двірником пішли б. Але не співпраця з ворогом. І вони це усвідомлювали. Це колоборанти. Серед них можуть бути й добрі люди, але це виправдовує їх злочин. Як люди, ми з любов'ю до них ставимося, але працювати в подальшому, там де вони працювали при окупантах, зась! Не може бути претензій в колоборації до робітників, селян, лікарів. Це професії, що не пов'язані з плеканням держави, як інституції, з почуттям морального обов'язку. Лікар повинен лікувати всіх, він надавав клятву Гіпократа, селянин вирощує хліб, робітник виробляє продукцію...Це звичайні професії, щоб забезпечити хліб насущний. А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? А як може судити суддя, що порушив закон? Так що покарання повинно бути. А потім вже, можливо, амністія...І то вибірково. Треба вивчати, чим конкретна людина там займалася і ступінь її участі у злочинах: пасивний споглядач чи активний подєльник.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 05 лис, 2019 20:49
Что же ты так примитивно в сторону уводишь, пытаясь перевести на личности поднятые вопросы?
Зачем твои рефлексии и фантазии о моем отношении хоть к кому?)))
Неужто ты не понял, почему я ссылаюсь на неё и т.п.?
Объясняю (иначе точно не увидишь очевидного):
потому что на озвученное ими мнение ты не будешь голосить, что это маячня, детский сад, вата, зрадники, пятая колона и т.д.
Да собственно, ты и догадываешься, раз бросился вводить в сторону.
Кстати, так и не ответил на простой вопрос: если разведение так (как ты тут нафантазировал по-взрослому)) выгодно пуйлу, то почему он обстрелами и иным (тем же приездом депутата в З-5) создаёт препятствия?
З.Ы. вместо о голословном о вигадуваннi лучше конкретизируй, что я придумывал, если я тебе сказанное Звиробий приводил.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лис, 2019 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 лис, 2019 20:49
Не помню, чтобы YKK писал "одни и те же фейковые тексты".
Вас банили, но если правильно помню, в основном за хамство, по "политическим статьям" Вы, вроде, не попадали. Тем более, на месяц Вас не банили.
Вы мне уже и сомневаться запрещаете?
И пишу я не о патриотах, а о "патриотах".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 05 лис, 2019 20:56
Чему может научить учитель математики, физики, химии,..., даже русского языка?
Своему предмету.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 05 лис, 2019 20:58
Экс-чиновник «Укропроборонпрома» хотел продать завод, который производил минометы «Молот»
Заявод «Маяк» хотели продавть за $2.5 млн
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 05 лис, 2019 20:58
Професія вчителя передбачає не лише навчання, а й виховання. Виховний момент. Є навіть стаття про звільнення: аморальний вчинок. Нехай працює в іншому місці. Не вчителем.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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