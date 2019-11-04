RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4531453245334534>
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:15

  Козак-характерник написав:
  zРадио написав:Ой-ли - сильно Швейцария, Канада, Великобритания и США страдают от гуманитарного плюрализма?

Країни звісно потужні, авторитетні. Але сліпо не треба все переймати. Свою клепку в голові треба мати... :P В нас своя історія і менталітет.
......

Простите, не понял, Вы поддерживаете решение львовского облсовета и действия "активистов" по его реализации?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14689
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3985 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:19

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:
  zРадио написав:Ой-ли - сильно Швейцария, Канада, Великобритания и США страдают от гуманитарного плюрализма?

Країни звісно потужні, авторитетні. Але сліпо не треба все переймати. Свою клепку в голові треба мати... :P В нас своя історія і менталітет.
......

Простите, не понял, Вы поддерживаете решение львовского облсовета и действия "активистов" по его реализации?

Ні, не підтримую! Я за продуману, поетапну, виважену політику відродження нації.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27038
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:25

  Goodman написав:Давай о актуальном:

У Раді національної безпеки і оборони вважають, що серед керівництва терористів є порядні і чесні люди, які можуть опинитися в нової влади після повернення під контроль Києва окупованих територій Донбасу.
Про це під час свого інтерв’ю заявив депутат від партії “Слуга народу”, радник секретаря РНБО Максим Ткаченко.
“Мені здається, що і на тій стороні зараз у владі є професійні люди, є адекватні люди, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру та повернення територій”, – заявив він.
Ткаченко зазначив, що деякі з цих людей можуть претендувати на те, щоб залишитися при владі після закінчення окупації.

“З різних причин багато хто залишається там, багатьох ми знаємо і я не виключаю, що хтось із них може залишитися в команді нової влади”, – сказав Ткаченко.


да, такова жизнь....
знаю людей оттуда, которые поддерживали майдан, были и есть противники раши, но которые не смогли уехать.
работают щас в органах власти тамошней, не высшего, так скать уровня.

но, вабщето, к таким заявам сверху отношусь с подозрением.
19yuriy91
 
Повідомлень: 2165
З нами з: 15.09.12
Подякував: 214 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:38

Здравствуй Югославия?
В Украину в 6 раз больше отправляли деньги, чем из нее - отчет НБУ
19:03, сегодня
https://strana.ua/news/231812-sokratils ... rainu.html
Сумма, эквивалентная более 1,7 миллиардов долларов, послупила в Украину через систему перевода средств за январь-сентябрь 2019 года. Это на 4% меньше, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств - резиденты США (18%). Далее следуют Израиль (14%) и Италия (9%).

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. Сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в шесть раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7153
З нами з: 20.09.12
Подякував: 653 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:45

  19yuriy91 написав:знаю людей оттуда, которые поддерживали майдан, были и есть противники раши, но которые не смогли уехать.
работают щас в органах власти тамошней, не высшего, так скать уровня.

Теж знаю. Людина слабка. Чисто по людськи, можна їх мотивацію зрозуміти. Але де-юре, це - злочиці. Їм треба винести вирок і амністувати, можливо. Робота в органах влади, в подальшому їм заборонена назавжди. Тобто люстрація.

Залишитися і співпрацювати з окупантом - суть різні речі. Є певні професії, що вимагають жертовності і служіння: військові, всі силовики, судді, вчителі, чиновники. Це державні люди, що разом стоять на сторожі держави, як інституції. Кожний на своєму рівні з них, повинен плекати цю державу і захищати. Чи то словом, чи то ділом. На крайній випадок, самоусунутися, але ніяк не співпрацювати. Є багато інших способів заробітку. Хоч двірником пішли б. Але не співпраця з ворогом. І вони це усвідомлювали. Це колоборанти. Серед них можуть бути й добрі люди, але це виправдовує їх злочин. Як люди, ми з любов'ю до них ставимося, але працювати в подальшому, там де вони працювали при окупантах, зась! Не може бути претензій в колоборації до робітників, селян, лікарів. Це професії, що не пов'язані з плеканням держави, як інституції, з почуттям морального обов'язку. Лікар повинен лікувати всіх, він надавав клятву Гіпократа, селянин вирощує хліб, робітник виробляє продукцію...Це звичайні професії, щоб забезпечити хліб насущний. А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? :P А як може судити суддя, що порушив закон? Так що покарання повинно бути. А потім вже, можливо, амністія...І то вибірково. Треба вивчати, чим конкретна людина там займалася і ступінь її участі у злочинах: пасивний споглядач чи активний подєльник.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27038
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:49

  Перес де Куэльяр написав:
  detroytred написав:45 минута Зверобий прямо - *наступати не можна. Ми не повернемо цю територiю*.

https://m.youtube.com/watch?v=CEKn7ZWERvE

То есть вся цель - остановить пуйла. От продвижения. Это звучит в интервью.

Хорошо. Но ЗЕ и ГШУ и не собирается не останавливать его.
Но Зверобий с потолка аргументирует - всё открываем и пускаем его (иди сколько хочешь).
С потолка. Просто ложь.

Ведь она знает, что отвод на прежние оборудованные позиции.
Так часто згадуєш Марусю, ну визнай подобається ж тобі, хоча б тому що в неї яйка сталеві і міцніші ніж у тебе? Поважаєш і це добре. Ось ще послухай, та вигадуй далі. https://www.youtube.com/watch?v=zuExn0wGAzk

Что же ты так примитивно в сторону уводишь, пытаясь перевести на личности поднятые вопросы?
Зачем твои рефлексии и фантазии о моем отношении хоть к кому?)))

Неужто ты не понял, почему я ссылаюсь на неё и т.п.?
:lol: :lol: :lol:

Объясняю (иначе точно не увидишь очевидного):
потому что на озвученное ими мнение ты не будешь голосить, что это маячня, детский сад, вата, зрадники, пятая колона и т.д.

Да собственно, ты и догадываешься, раз бросился вводить в сторону.

Кстати, так и не ответил на простой вопрос: если разведение так (как ты тут нафантазировал по-взрослому)) выгодно пуйлу, то почему он обстрелами и иным (тем же приездом депутата в З-5) создаёт препятствия?

З.Ы. вместо о голословном о вигадуваннi лучше конкретизируй, что я придумывал, если я тебе сказанное Звиробий приводил.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лис, 2019 20:51, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22428
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:49

  pesikot написав:
  YKK написав:antey1969 Спасибо за комментарий! Я все это знаю

Попробуйте писать свои мысли, а не повторять одни и те же фейковые тексты.
Здесь многих удаляют и многих банят надолго, я тоже не исключение

Не помню, чтобы YKK писал "одни и те же фейковые тексты".
Вас банили, но если правильно помню, в основном за хамство, по "политическим статьям" Вы, вроде, не попадали. Тем более, на месяц Вас не банили.

ЛАД писал(а):
--------------
zРадио писал(а):
............
Чтобы на улицах Львова не звучали русскоязычные песни, если так хотят львове. И чтобы улицы Киева не носили имена членов ОУН, если так хотят киевляне.
---------------
Очень сомневаюсь, что "так хотят львовяне", среди кот. очень много русскоязычных.
Скорее, так хочет облсовет и отдельные, особо "патриотичные" личности.

Вы уже и за жителей Львова расписываетесь :)
И про патриотов почти в каждом посте

Вы мне уже и сомневаться запрещаете? :)
И пишу я не о патриотах, а о "патриотах".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14689
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3985 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:56

  Козак-характерник написав:.....
А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? ...

Чему может научить учитель математики, физики, химии,..., даже русского языка?
Своему предмету.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14689
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3985 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:58

Экс-чиновник «Укропроборонпрома» хотел продать завод, который производил минометы «Молот»

Заявод «Маяк» хотели продавть за $2.5 млн

https://inforesist.org/eks-chinovnik-uk ... ety-molot/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9643
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6360 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:58

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:.....
А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? ...

Чему может научить учитель математики, физики, химии,..., даже русского языка?
Своему предмету.

Професія вчителя передбачає не лише навчання, а й виховання. Виховний момент. Є навіть стаття про звільнення: аморальний вчинок. Нехай працює в іншому місці. Не вчителем.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27038
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4531453245334534>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, zРадио і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.