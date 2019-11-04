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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4531453245334534> Додано: Вів 05 лис, 2019 20:15 Козак-характерник написав: zРадио написав: Ой-ли - сильно Швейцария, Канада, Великобритания и США страдают от гуманитарного плюрализма? Ой-ли - сильно Швейцария, Канада, Великобритания и США страдают от гуманитарного плюрализма?

Країни звісно потужні, авторитетні. Але сліпо не треба все переймати. Свою клепку в голові треба мати... В нас своя історія і менталітет.

...... Країни звісно потужні, авторитетні. Але сліпо не треба все переймати. Свою клепку в голові треба мати...В нас своя історія і менталітет.......

Простите, не понял, Вы поддерживаете решение львовского облсовета и действия "активистов" по его реализации? Простите, не понял, Вы поддерживаете решение львовского облсовета и действия "активистов" по его реализации? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14689 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 20:19 ЛАД написав: Козак-характерник написав: zРадио написав: Ой-ли - сильно Швейцария, Канада, Великобритания и США страдают от гуманитарного плюрализма? Ой-ли - сильно Швейцария, Канада, Великобритания и США страдают от гуманитарного плюрализма?

Країни звісно потужні, авторитетні. Але сліпо не треба все переймати. Свою клепку в голові треба мати... В нас своя історія і менталітет.

...... Країни звісно потужні, авторитетні. Але сліпо не треба все переймати. Свою клепку в голові треба мати...В нас своя історія і менталітет.......

Простите, не понял, Вы поддерживаете решение львовского облсовета и действия "активистов" по его реализации? Простите, не понял, Вы поддерживаете решение львовского облсовета и действия "активистов" по его реализации?

Ні, не підтримую! Я за продуману, поетапну, виважену політику відродження нації. Ні, не підтримую! Я за продуману, поетапну, виважену політику відродження нації. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27038 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1876 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 20:25 Goodman написав: Давай о актуальном:



У Раді національної безпеки і оборони вважають, що серед керівництва терористів є порядні і чесні люди, які можуть опинитися в нової влади після повернення під контроль Києва окупованих територій Донбасу.

Про це під час свого інтерв’ю заявив депутат від партії “Слуга народу”, радник секретаря РНБО Максим Ткаченко.

“Мені здається, що і на тій стороні зараз у владі є професійні люди, є адекватні люди, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру та повернення територій”, – заявив він.

Ткаченко зазначив, що деякі з цих людей можуть претендувати на те, щоб залишитися при владі після закінчення окупації.



“З різних причин багато хто залишається там, багатьох ми знаємо і я не виключаю, що хтось із них може залишитися в команді нової влади”, – сказав Ткаченко. Давай о актуальном:У Раді національної безпеки і оборони вважають, що серед керівництва терористів є порядні і чесні люди, які можуть опинитися в нової влади після повернення під контроль Києва окупованих територій Донбасу.Про це під час свого інтерв’ю заявив депутат від партії “Слуга народу”, радник секретаря РНБО Максим Ткаченко.“Мені здається, що і на тій стороні зараз у владі є професійні люди, є адекватні люди, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру та повернення територій”, – заявив він.Ткаченко зазначив, що деякі з цих людей можуть претендувати на те, щоб залишитися при владі після закінчення окупації.“З різних причин багато хто залишається там, багатьох ми знаємо і я не виключаю, що хтось із них може залишитися в команді нової влади”, – сказав Ткаченко.



да, такова жизнь....

знаю людей оттуда, которые поддерживали майдан, были и есть противники раши, но которые не смогли уехать.

работают щас в органах власти тамошней, не высшего, так скать уровня.



но, вабщето, к таким заявам сверху отношусь с подозрением. да, такова жизнь....знаю людей оттуда, которые поддерживали майдан, были и есть противники раши, но которые не смогли уехать.работают щас в органах власти тамошней, не высшего, так скать уровня.но, вабщето, к таким заявам сверху отношусь с подозрением. 19yuriy91 Повідомлень: 2165 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 20:38



19:03, сегодня

https://strana.ua/news/231812-sokratils ... rainu.html

Сумма, эквивалентная более 1,7 миллиардов долларов, послупила в Украину через систему перевода средств за январь-сентябрь 2019 года. Это на 4% меньше, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.



Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств - резиденты США (18%). Далее следуют Израиль (14%) и Италия (9%).



Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. Сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в шесть раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы. В Украину в 6 раз больше отправляли деньги, чем из нее - отчет НБУ19:03, сегодняСумма, эквивалентная более 1,7 миллиардов долларов, послупила в Украину через систему перевода средств за январь-сентябрь 2019 года. Это на 4% меньше, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств - резиденты США (18%). Далее следуют Израиль (14%) и Италия (9%).Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. Сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в шесть раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы. Здравствуй Югославия? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7153 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 20:45 19yuriy91 написав: знаю людей оттуда, которые поддерживали майдан, были и есть противники раши, но которые не смогли уехать.

работают щас в органах власти тамошней, не высшего, так скать уровня. знаю людей оттуда, которые поддерживали майдан, были и есть противники раши, но которые не смогли уехать.работают щас в органах власти тамошней, не высшего, так скать уровня.

Теж знаю. Людина слабка. Чисто по людськи, можна їх мотивацію зрозуміти. Але де-юре, це - злочиці. Їм треба винести вирок і амністувати, можливо. Робота в органах влади, в подальшому їм заборонена назавжди. Тобто люстрація.



Залишитися і співпрацювати з окупантом - суть різні речі. Є певні професії, що вимагають жертовності і служіння: військові, всі силовики, судді, вчителі, чиновники. Це державні люди, що разом стоять на сторожі держави, як інституції. Кожний на своєму рівні з них, повинен плекати цю державу і захищати. Чи то словом, чи то ділом. На крайній випадок, самоусунутися, але ніяк не співпрацювати. Є багато інших способів заробітку. Хоч двірником пішли б. Але не співпраця з ворогом. І вони це усвідомлювали. Це колоборанти. Серед них можуть бути й добрі люди, але це виправдовує їх злочин. Як люди, ми з любов'ю до них ставимося, але працювати в подальшому, там де вони працювали при окупантах, зась! Не може бути претензій в колоборації до робітників, селян, лікарів. Це професії, що не пов'язані з плеканням держави, як інституції, з почуттям морального обов'язку. Лікар повинен лікувати всіх, він надавав клятву Гіпократа, селянин вирощує хліб, робітник виробляє продукцію...Це звичайні професії, щоб забезпечити хліб насущний. А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? А як може судити суддя, що порушив закон? Так що покарання повинно бути. А потім вже, можливо, амністія...І то вибірково. Треба вивчати, чим конкретна людина там займалася і ступінь її участі у злочинах: пасивний споглядач чи активний подєльник. Теж знаю. Людина слабка. Чисто по людськи, можна їх мотивацію зрозуміти. Але де-юре, це - злочиці. Їм треба винести вирок і амністувати, можливо. Робота в органах влади, в подальшому їм заборонена назавжди. Тобто люстрація.Залишитися і співпрацювати з окупантом - суть різні речі. Є певні професії, що вимагають жертовності і служіння: військові, всі силовики, судді, вчителі, чиновники. Це державні люди, що разом стоять на сторожі держави, як інституції. Кожний на своєму рівні з них, повинен плекати цю державу і захищати. Чи то словом, чи то ділом. На крайній випадок, самоусунутися, але ніяк не співпрацювати. Є багато інших способів заробітку. Хоч двірником пішли б. Але не співпраця з ворогом. І вони це усвідомлювали. Це колоборанти. Серед них можуть бути й добрі люди, але це виправдовує їх злочин. Як люди, ми з любов'ю до них ставимося, але працювати в подальшому, там де вони працювали при окупантах, зась! Не може бути претензій в колоборації до робітників, селян, лікарів. Це професії, що не пов'язані з плеканням держави, як інституції, з почуттям морального обов'язку. Лікар повинен лікувати всіх, він надавав клятву Гіпократа, селянин вирощує хліб, робітник виробляє продукцію...Це звичайні професії, щоб забезпечити хліб насущний. А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити?А як може судити суддя, що порушив закон? Так що покарання повинно бути. А потім вже, можливо, амністія...І то вибірково. Треба вивчати, чим конкретна людина там займалася і ступінь її участі у злочинах: пасивний споглядач чи активний подєльник. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27038 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1876 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 20:49 Перес де Куэльяр написав: detroytred написав: 45 минута Зверобий прямо - *наступати не можна. Ми не повернемо цю територiю*.



https://m.youtube.com/watch?v=CEKn7ZWERvE



То есть вся цель - остановить пуйла. От продвижения. Это звучит в интервью.



Хорошо. Но ЗЕ и ГШУ и не собирается не останавливать его.

Но Зверобий с потолка аргументирует - всё открываем и пускаем его (иди сколько хочешь).

С потолка. Просто ложь.



Ведь она знает, что отвод на прежние оборудованные позиции. 45 минута Зверобий прямо - *наступати не можна. Ми не повернемо цю територiю*.То есть вся цель - остановить пуйла. От продвижения. Это звучит в интервью.Хорошо. Но ЗЕ и ГШУ и не собирается не останавливать его.Но Зверобий с потолка аргументирует - всё открываем и пускаем его (иди сколько хочешь).С потолка. Просто ложь.Ведь она знает, что отвод на прежние оборудованные позиции. Так часто згадуєш Марусю, ну визнай подобається ж тобі, хоча б тому що в неї яйка сталеві і міцніші ніж у тебе? Поважаєш і це добре. Ось ще послухай, та вигадуй далі. https://www.youtube.com/watch?v=zuExn0wGAzk Так часто згадуєш Марусю, ну визнай подобається ж тобі, хоча б тому що в неї яйка сталеві і міцніші ніж у тебе? Поважаєш і це добре. Ось ще послухай, та вигадуй далі.

Что же ты так примитивно в сторону уводишь, пытаясь перевести на личности поднятые вопросы?

Зачем твои рефлексии и фантазии о моем отношении хоть к кому?)))



Неужто ты не понял, почему я ссылаюсь на неё и т.п.?





Объясняю (иначе точно не увидишь очевидного):

потому что на озвученное ими мнение ты не будешь голосить, что это маячня, детский сад, вата, зрадники, пятая колона и т.д.



Да собственно, ты и догадываешься, раз бросился вводить в сторону.



Кстати, так и не ответил на простой вопрос: если разведение так (как ты тут нафантазировал по-взрослому)) выгодно пуйлу, то почему он обстрелами и иным (тем же приездом депутата в З-5) создаёт препятствия?



З.Ы. вместо о голословном о вигадуваннi лучше конкретизируй, что я придумывал, если я тебе сказанное Звиробий приводил. Что же ты так примитивно в сторону уводишь, пытаясь перевести на личности поднятые вопросы?Зачем твои рефлексии и фантазии о моем отношении хоть к кому?)))Неужто ты не понял, почему я ссылаюсь на неё и т.п.?Объясняю (иначе точно не увидишь очевидного):потому что на озвученное ими мнение ты не будешь голосить, что это маячня, детский сад, вата, зрадники, пятая колона и т.д.Да собственно, ты и догадываешься, раз бросился вводить в сторону.Кстати, так и не ответил на простой вопрос: если разведение так (как ты тут нафантазировал по-взрослому)) выгодно пуйлу, то почему он обстрелами и иным (тем же приездом депутата в З-5) создаёт препятствия?З.Ы. вместо о голословном о вигадуваннi лучше конкретизируй, что я придумывал, если я тебе сказанное Звиробий приводил. Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лис, 2019 20:51, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 22428 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 20:49 pesikot написав: YKK написав: antey1969 Спасибо за комментарий! Я все это знаю Спасибо за комментарий! Я все это знаю

Попробуйте писать свои мысли, а не повторять одни и те же фейковые тексты.

Здесь многих удаляют и многих банят надолго, я тоже не исключение Попробуйте писать свои мысли, а не повторять одни и те же фейковые тексты.Здесь многих удаляют и многих банят надолго, я тоже не исключение

Не помню, чтобы YKK писал "одни и те же фейковые тексты".

Вас банили, но если правильно помню, в основном за хамство, по "политическим статьям" Вы, вроде, не попадали. Тем более, на месяц Вас не банили.



ЛАД писал(а):

--------------

zРадио писал(а):

............

Чтобы на улицах Львова не звучали русскоязычные песни, если так хотят львове. И чтобы улицы Киева не носили имена членов ОУН, если так хотят киевляне.

---------------

Очень сомневаюсь , что "так хотят львовяне", среди кот. очень много русскоязычных.

Скорее, так хочет облсовет и отдельные, особо "патриотичные" личности.

Вы уже и за жителей Львова расписываетесь

И про патриотов почти в каждом посте Вы уже и за жителей Львова расписываетесьИ про патриотов почти в каждом посте

Вы мне уже и сомневаться запрещаете?

И пишу я не о патриотах, а о "патриотах". Не помню, чтобыписал "одни и те же фейковые тексты".Вас банили, но если правильно помню, в основном за хамство, по "политическим статьям" Вы, вроде, не попадали. Тем более, на месяц Вас не банили.Вы мне уже и сомневаться запрещаете?И пишу я не о патриотах, а о "патриотах". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14689 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 20:56 Козак-характерник написав: .....

А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? ... .....А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? ...

Чему может научить учитель математики, физики, химии,..., даже русского языка?

Своему предмету. Чему может научить учитель математики, физики, химии,..., даже русского языка?Своему предмету. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14689 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 20:58



Заявод «Маяк» хотели продавть за $2.5 млн



https://inforesist.org/eks-chinovnik-uk ... ety-molot/ Экс-чиновник «Укропроборонпрома» хотел продать завод, который производил минометы «Молот»Заявод «Маяк» хотели продавть за $2.5 млн Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9643 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6360 раз. Подякували: 2569 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 20:58 ЛАД написав: Козак-характерник написав: .....

А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? ... .....А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? ...

Чему может научить учитель математики, физики, химии,..., даже русского языка?

Своему предмету. Чему может научить учитель математики, физики, химии,..., даже русского языка?Своему предмету.

Професія вчителя передбачає не лише навчання, а й виховання. Виховний момент. Є навіть стаття про звільнення: аморальний вчинок. Нехай працює в іншому місці. Не вчителем. Професія вчителя передбачає не лише навчання, а й виховання. Виховний момент. Є навіть стаття про звільнення: аморальний вчинок. Нехай працює в іншому місці. Не вчителем. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27038 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1876 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4531453245334534> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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