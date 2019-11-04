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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4531453245334534
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:01

  ЛАД написав:
  zРадио написав:............
Чтобы на улицах Львова не звучали русскоязычные песни, если так хотят львове. И чтобы улицы Киева не носили имена членов ОУН, если так хотят киевляне.
..........

Очень сомневаюсь, что "так хотят львовяне", среди кот. очень много русскоязычных.
Скорее, так хочет облсовет и отдельные, особо "патриотичные" личности.


Ну я здесь уважаю институт представительства - если решение принимает выборный орган, значит это мнение самих людей.

Правда, есть нюанс - на заседаниях советов не должен появляться всякий сброд с оружием и громкими лозунгами. Иначе это уже не мнение людей, а мнение сброда (или его спонсоров)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:06

  Козак-характерник написав:
  19yuriy91 написав:знаю людей оттуда, которые поддерживали майдан, были и есть противники раши, но которые не смогли уехать.
работают щас в органах власти тамошней, не высшего, так скать уровня.

Теж знаю. Людина слабка. Чисто по людськи, можна їх мотивацію зрозуміти. Але де-юре, це - злочиці. Їм треба винести вирок і амністувати, можливо. Робота в органах влади, в подальшому їм заборонена назавжди. Тобто люстрація.

Залишитися і співпрацювати з окупантом - суть різні речі. Є певні професії, що вимагають жертовності і служіння: військові, всі силовики, судді, вчителі, чиновники. Це державні люди, що разом стоять на сторожі держави, як інституції. Кожний на своєму рівні з них, повинен плекати цю державу і захищати. Чи то словом, чи то ділом. На крайній випадок, самоусунутися, але ніяк не співпрацювати. Є багато інших способів заробітку. Хоч двірником пішли б. Але не співпраця з ворогом. І вони це усвідомлювали. Це колоборанти. Серед них можуть бути й добрі люди, але це виправдовує їх злочин. Як люди, ми з любов'ю до них ставимося, але працювати в подальшому, там де вони працювали при окупантах, зась! Не може бути претензій в колоборації до робітників, селян, лікарів. Це професії, що не пов'язані з плеканням держави, як інституції, з почуттям морального обов'язку. Лікар повинен лікувати всіх, він надавав клятву Гіпократа, селянин вирощує хліб, робітник виробляє продукцію...Це звичайні професії, щоб забезпечити хліб насущний. А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? :P А як може судити суддя, що порушив закон? Так що покарання повинно бути. А потім вже, можливо, амністія...І то вибірково. Треба вивчати, чим конкретна людина там займалася і ступінь її участі у злочинах: пасивний споглядач чи активний подєльник.

всё так.
но не мешало бы эту самую люстрацию и в самой Украине провести.
у нас, и на освооб. территориях колоборанты не наказаны - и в органах власти, и в силовиках, и в преподах.
не наказаны и те, кто во власти был за "русскую весну" в 14 в Одессе, Херсоне и тд.
да по майданным делам, и тдтп.

так шо надо - разобраться как следует и наказать кого попало :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:07

  ЛАД написав:Не помню, чтобы YKK писал "одни и те же фейковые тексты".
Вас банили, но если правильно помню, в основном за хамство, по "политическим статьям" Вы, вроде, не попадали. Тем более, на месяц Вас не банили.

На месяц не банили - чего не было, того не было.
По "политическим" меня банили, что-то не помню, чтобы вы меня защищали.
У вас избирательная память, как и зрение.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:08

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:.....
А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? ...

Чему может научить учитель математики, физики, химии,..., даже русского языка?
Своему предмету.


Поддерживаю - патриотическое, религиозное и прочее идеологическое воспитание не должно быть уделом общеобразовательных школ.

Школа - это светское учреждение. "Скреп" с избытком хватает и в рамках чтения истории, переписываемой под каждую власть...
zРадио
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