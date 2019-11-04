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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4531453245334534 Додано: Вів 05 лис, 2019 21:01 ЛАД написав: zРадио написав: ............

Чтобы на улицах Львова не звучали русскоязычные песни, если так хотят львове. И чтобы улицы Киева не носили имена членов ОУН, если так хотят киевляне.

.......... ............Чтобы на улицах Львова не звучали русскоязычные песни, если так хотят львове. И чтобы улицы Киева не носили имена членов ОУН, если так хотят киевляне...........

Очень сомневаюсь, что "так хотят львовяне", среди кот. очень много русскоязычных.

Скорее, так хочет облсовет и отдельные, особо "патриотичные" личности. Очень сомневаюсь, что "так хотят львовяне", среди кот. очень много русскоязычных.Скорее, так хочет облсовет и отдельные, особо "патриотичные" личности.



Ну я здесь уважаю институт представительства - если решение принимает выборный орган, значит это мнение самих людей.



Правда, есть нюанс - на заседаниях советов не должен появляться всякий сброд с оружием и громкими лозунгами. Иначе это уже не мнение людей, а мнение сброда (или его спонсоров) Ну я здесь уважаю институт представительства - если решение принимает выборный орган, значит это мнение самих людей.Правда, есть нюанс - на заседаниях советов не должен появляться всякий сброд с оружием и громкими лозунгами. Иначе это уже не мнение людей, а мнение сброда (или его спонсоров) zРадио

Повідомлень: 4052 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 21:06 Козак-характерник написав: 19yuriy91 написав: знаю людей оттуда, которые поддерживали майдан, были и есть противники раши, но которые не смогли уехать.

работают щас в органах власти тамошней, не высшего, так скать уровня. знаю людей оттуда, которые поддерживали майдан, были и есть противники раши, но которые не смогли уехать.работают щас в органах власти тамошней, не высшего, так скать уровня.

Теж знаю. Людина слабка. Чисто по людськи, можна їх мотивацію зрозуміти. Але де-юре, це - злочиці. Їм треба винести вирок і амністувати, можливо. Робота в органах влади, в подальшому їм заборонена назавжди. Тобто люстрація.



Залишитися і співпрацювати з окупантом - суть різні речі. Є певні професії, що вимагають жертовності і служіння: військові, всі силовики, судді, вчителі, чиновники. Це державні люди, що разом стоять на сторожі держави, як інституції. Кожний на своєму рівні з них, повинен плекати цю державу і захищати. Чи то словом, чи то ділом. На крайній випадок, самоусунутися, але ніяк не співпрацювати. Є багато інших способів заробітку. Хоч двірником пішли б. Але не співпраця з ворогом. І вони це усвідомлювали. Це колоборанти. Серед них можуть бути й добрі люди, але це виправдовує їх злочин. Як люди, ми з любов'ю до них ставимося, але працювати в подальшому, там де вони працювали при окупантах, зась! Не може бути претензій в колоборації до робітників, селян, лікарів. Це професії, що не пов'язані з плеканням держави, як інституції, з почуттям морального обов'язку. Лікар повинен лікувати всіх, він надавав клятву Гіпократа, селянин вирощує хліб, робітник виробляє продукцію...Це звичайні професії, щоб забезпечити хліб насущний. А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? А як може судити суддя, що порушив закон? Так що покарання повинно бути. А потім вже, можливо, амністія...І то вибірково. Треба вивчати, чим конкретна людина там займалася і ступінь її участі у злочинах: пасивний споглядач чи активний подєльник. Теж знаю. Людина слабка. Чисто по людськи, можна їх мотивацію зрозуміти. Але де-юре, це - злочиці. Їм треба винести вирок і амністувати, можливо. Робота в органах влади, в подальшому їм заборонена назавжди. Тобто люстрація.Залишитися і співпрацювати з окупантом - суть різні речі. Є певні професії, що вимагають жертовності і служіння: військові, всі силовики, судді, вчителі, чиновники. Це державні люди, що разом стоять на сторожі держави, як інституції. Кожний на своєму рівні з них, повинен плекати цю державу і захищати. Чи то словом, чи то ділом. На крайній випадок, самоусунутися, але ніяк не співпрацювати. Є багато інших способів заробітку. Хоч двірником пішли б. Але не співпраця з ворогом. І вони це усвідомлювали. Це колоборанти. Серед них можуть бути й добрі люди, але це виправдовує їх злочин. Як люди, ми з любов'ю до них ставимося, але працювати в подальшому, там де вони працювали при окупантах, зась! Не може бути претензій в колоборації до робітників, селян, лікарів. Це професії, що не пов'язані з плеканням держави, як інституції, з почуттям морального обов'язку. Лікар повинен лікувати всіх, він надавав клятву Гіпократа, селянин вирощує хліб, робітник виробляє продукцію...Це звичайні професії, щоб забезпечити хліб насущний. А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити?А як може судити суддя, що порушив закон? Так що покарання повинно бути. А потім вже, можливо, амністія...І то вибірково. Треба вивчати, чим конкретна людина там займалася і ступінь її участі у злочинах: пасивний споглядач чи активний подєльник.

всё так.

но не мешало бы эту самую люстрацию и в самой Украине провести.

у нас, и на освооб. территориях колоборанты не наказаны - и в органах власти, и в силовиках, и в преподах.

не наказаны и те, кто во власти был за "русскую весну" в 14 в Одессе, Херсоне и тд.

да по майданным делам, и тдтп.



так шо надо - разобраться как следует и наказать кого попало всё так.но не мешало бы эту самую люстрацию и в самой Украине провести.у нас, и на освооб. территориях колоборанты не наказаны - и в органах власти, и в силовиках, и в преподах.не наказаны и те, кто во власти был за "русскую весну" в 14 в Одессе, Херсоне и тд.да по майданным делам, и тдтп.так шо надо - разобраться как следует и наказать кого попало 19yuriy91 Повідомлень: 2166 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 21:07 ЛАД написав: Не помню, чтобы YKK писал "одни и те же фейковые тексты".

Вас банили, но если правильно помню, в основном за хамство, по "политическим статьям" Вы, вроде, не попадали. Тем более, на месяц Вас не банили. Не помню, чтобыписал "одни и те же фейковые тексты".Вас банили, но если правильно помню, в основном за хамство, по "политическим статьям" Вы, вроде, не попадали. Тем более, на месяц Вас не банили.

На месяц не банили - чего не было, того не было.

По "политическим" меня банили, что-то не помню, чтобы вы меня защищали.

У вас избирательная память, как и зрение. На месяц не банили - чего не было, того не было.По "политическим" меня банили, что-то не помню, чтобы вы меня защищали.У вас избирательная память, как и зрение. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3327 З нами з: 31.08.09 Подякував: 244 раз. Подякували: 791 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 21:08 ЛАД написав: Козак-характерник написав: .....

А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? ... .....А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? ...

Чему может научить учитель математики, физики, химии,..., даже русского языка?

Своему предмету. Чему может научить учитель математики, физики, химии,..., даже русского языка?Своему предмету.



Поддерживаю - патриотическое, религиозное и прочее идеологическое воспитание не должно быть уделом общеобразовательных школ.



Школа - это светское учреждение. "Скреп" с избытком хватает и в рамках чтения истории, переписываемой под каждую власть... Поддерживаю - патриотическое, религиозное и прочее идеологическое воспитание не должно быть уделом общеобразовательных школ.Школа - это светское учреждение. "Скреп" с избытком хватает и в рамках чтения истории, переписываемой под каждую власть... zРадио

Повідомлень: 4052 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4531453245334534 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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