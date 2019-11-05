Додано: Вів 05 лис, 2019 21:38

Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник написав: Підримую! Те, що було - псевдолюстрація. Тут таке ще питання: а судді хто? Організм державний хворий в цілому. Тут деякі пропонують відрізати хворі кінцівки, щоб тіло врятувати, а я наполягаю на тому, що не треба хворого, ще й на інваліда перетворювати. Пацієнт потребує комплексного лікування Підримую! Те, що було - псевдолюстрація. Тут таке ще питання: а судді хто? Організм державний хворий в цілому. Тут деякі пропонують відрізати хворі кінцівки, щоб тіло врятувати, а я наполягаю на тому, що не треба хворого, ще й на інваліда перетворювати. Пацієнт потребує комплексного лікування Та кажіть вже що міркуєте прямо. Вилікувати хворобу організму і побороти інфекцію можна тільки очищенням, тобто військовим шляхом, крапка. ЗЕлена хімія тут не допоможе. Та кажіть вже що міркуєте прямо. Вилікувати хворобу організму і побороти інфекцію можна тільки очищенням, тобто військовим шляхом, крапка. ЗЕлена хімія тут не допоможе.

Я знаю, як робити, але немає з ким робити і для кого...Всіх все влаштовує. В принципі, прислів'я, що який народ, такі і бояри, вірний. В нас немає еліти - це головна причина, як на мене, що не дозволяє творити державу і націю. А звідки тій еліті братися? Вона ж з народу теж. А народ теж зневірений і у гріху. Замкнуте коло, діалектика. Звідки взятися здоровим силам нації? Оце проблема з проблем. Гріх він же йде із середини, із серця людського, а людське серце лукаве, хто пізнає його? Всі хочуть шикарно жити тут і зараз, не обмежуючи себе ні в чому. Поки Бог не увійде в серце кожної людини, поки людина не покається в гріхах, критична маса людей, то діла не буде. Так і будемо ходити по замкнутому колу. А усвідомлення гріховності і покаяння можливе лише через зневіряння і страждання. В цьому випадку, страждання, як ліки...Будемо страждати й далі...