Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:Підримую! Те, що було - псевдолюстрація. Тут таке ще питання: а судді хто? Організм державний хворий в цілому. Тут деякі пропонують відрізати хворі кінцівки, щоб тіло врятувати, а я наполягаю на тому, що не треба хворого, ще й на інваліда перетворювати. Пацієнт потребує комплексного лікування
Та кажіть вже що міркуєте прямо. Вилікувати хворобу організму і побороти інфекцію можна тільки очищенням, тобто військовим шляхом, крапка. ЗЕлена хімія тут не допоможе.
Я знаю, як робити, але немає з ким робити і для кого... Всіх все влаштовує. В принципі, прислів'я, що який народ, такі і бояри, вірний. В нас немає еліти - це головна причина, як на мене, що не дозволяє творити державу і націю. А звідки тій еліті братися? Вона ж з народу теж. А народ теж зневірений і у гріху. Замкнуте коло, діалектика. Звідки взятися здоровим силам нації? Оце проблема з проблем. Гріх він же йде із середини, із серця людського, а людське серце лукаве, хто пізнає його? Всі хочуть шикарно жити тут і зараз, не обмежуючи себе ні в чому. Поки Бог не увійде в серце кожної людини, поки людина не покається в гріхах, критична маса людей, то діла не буде. Так і будемо ходити по замкнутому колу. А усвідомлення гріховності і покаяння можливе лише через зневіряння і страждання. В цьому випадку, страждання, як ліки...Будемо страждати й далі...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
budivelnik написав:Тепер про випадок Є причина є наслідок Причина-використання російської попси - наслідок зломана гітара.. Не будь причини - і наслідок був би правий.. Тому винуватий той хто створив причини(в першу чергу) .а той хто створив наслідок також винуватий але в меншій мірі.
Вітаю. Там скоріше за все була пісня В. Цоя "Группа крови". Є Закон, який забороняє вихваляння, піднесення духу силових, збройних сил країни агресора.
budivelnik написав:Є рішення Львівської Міськради про заборону продажу алкоголю з 22-00 до 10-00 Я його не підтримую - але виконую Є рішення ОблРади покликане зменшити звучання російськомовної попси на вулицях - я її підтримую і виконую ,хоча при цьому для мене машина Часу і Макарєвіч з Висоцьким - важать більше ніж Лорак чи Повалій... Висновок Якщо не подобаються рішення Державної Влади- опротестовуй в судах ,на мітингах чи громадянською непокорою...але виконуй ці рішення-це правильно і нормально.
Тепер про випадок Є причина є наслідок Причина-використання російської попси - наслідок зломана гітара.. Не будь причини - і наслідок був би правий.. Тому винуватий той хто створив причини(в першу чергу) .а той хто створив наслідок також винуватий але в меншій мірі.
З цього причинно - наслідкового ланцюжка, причину створила львівська міськрада. Бо вистрибували з репетузів, щоб патріотами виглядати. Тут же ж не треба гроші вкладати, приймаючи таке рішення. Все просто. А підтримати фінансово україномовний продукт, зробити його конкурентноспроможним, це нє...жаба дусить... Краще щось забороняти і піаритися на тому.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 05 лис, 2019 21:55, всього редагувалось 2 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
«В СМИ разошлась новость о том, что власть может отменить выплаты при рождении ребенка для сотен тысяч семей. Соответствующее предположение основывается на одном из пунктов законопроекта «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины», которым Министерство социальной политики отвязывает свыше 150 выплат от прожиточного минимума, чтобы помочь тем, кто в этом действительно нуждается: малоимущим семьям и пенсионерам», – написала Соколовская
Допомога при народженні дитини надається, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну особу не перевищує 15 відсотків від загального розміру такої допомоги, що затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік. При цьому до середньомісячного сукупного доходу сім’ї не враховуються доходи особи, яка звертається за її призначенням.
Сцут в глаза и срут в уши. Прикрываясь совершенно другими законодательными актами.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:На месяц не банили - чего не было, того не было
А я пам"ятаю, коли мене на самому початку Поважний ДС на тиждень забанив, а потім тільки вийшов і на місяць, за те, що я пана холяву халявою назвав. Оце і все, ДС навпаки тільки підтримував і навіть визволяв, коли Ірина під одні граблі....А зараз мені начхати, бо як кажуть чекаю вироку, бан "Безстроково" по проханню користувача.
detroytred написав:Кстати, так и не ответил на простой вопрос: если разведение так (как ты тут нафантазировал по-взрослому)) выгодно пуйлу, то почему он обстрелами и иным (тем же приездом депутата в З-5) создаёт препятствия?
Бачу, що зачепив тебе, профнепридатного. Ти неуважний до того, що пишуть, окуляри одінь і почитай Політичні дискусії
Да, извиняюсь, не заметил.
Скорее всего по причине того, что это не соответствует реальности. То у таких, как ты, дыровцы полные марионетки пуйла, а теперь они у тебя сами срывают такой фантазированный тобой хитрый план пуйла прищучить президента Украины. Тебе самому не смешно от противоречий-то?
И к чему твои рефлексии о *зачепив*? Чтобы самому себе приписать достижение своей цели)) Лучше попробуй излагать по реалиям.
Сумно, що слово патріотизм, як почуття любові до своєї землі спаскудили, заїздили це слово, промовляючи де треба і не треба. Знецінили вартість цього слова і його суті, ганебними вчинками. Зробили його навіть якоюсь індульгенцією від вчинених злочинів. Якщо типа патріот, то тобі всі гріхи вже списуються. Тому під патріота радяться всі кому не ліньки: бандюки, злодії, убивці, повії, пристосуванці...Все так перемішалося, що звичайній людині тепер і не розібратися в тій мішанині, не знайти кінців.
На патриотизм стали напирать - видимо проворовались.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 05 лис, 2019 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.