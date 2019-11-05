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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4534453545364537>
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:55

  Козак-характерник написав:Теж знаю. Людина слабка. Чисто по людськи, можна їх мотивацію зрозуміти. Але де-юре, це - злочиці. Їм треба винести вирок і амністувати, можливо. Робота в органах влади, в подальшому їм заборонена назавжди. Тобто люстрація.

Это нормальный вариант на случай, если бы Киев праздновал победу, и ВСУ триумфально маршировали бы по Донецку.
Но этого не произошло. Никто не победил. Значит, заключение мира требует компромиссных решений, а этот вариант - априори неприемлем для противоположной стороны.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:55

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Скорее всего по причине того, что это не соответствует реальности.
То у таких, как ты, дыровцы полные марионетки пуйла, а теперь они у тебя сами срывают такой фантазированный тобой хитрый план пуйла прищучить президента Украины.
Тебе самому не смешно от противоречий-то?
А тепер мозок вмикаємо і умовно втілюємось у дировця, яких доречі аж 40тис. Дировець розуміє, що назад в рф їх не приймуть, біосміття у великій кількості. Мир дировцю не потрібен, бо утилізація за злочини перед Україною. А тепер головне, що хоче дировець? Миру, чи залишить так як є і просуватись далі з війною? Дировець припускає, що х..ло наче зливає їх і Діру цим розведенням з припиненням вогню. Х..ло розігрує свю карту, затягує ЗЕлоха у безвихідь, а дировцю хоч так, хоч по іншому -2, тому і будуть обстріли надалі, бо ідейних ДНР велика кількість.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 05 лис, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 22:59

Говорят пранкер Джокер успел пообщаться от имени генпрокурора не только с Яременко и Тищенко, но и с Миловановым, с нетерпением ждем еще одного увлекательного чтива.

Дубинский сказал, что теперь никто не может быть уверен, что в партийном чате слуг пишет настоящий руководитель фракции Арахамия и просит впредь давать темники только в письменном виде.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 05 лис, 2019 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:01

  zРадио написав:
Ну я здесь уважаю институт представительства - если решение принимает выборный орган, значит это мнение самих людей.

Это орган, как и любой другой, может принимать решения только в рамках своих полномочий, прописанных в конституции.
Здесь же он явно вышел за рамки.
Завтра они запретят и на улице разговаривать на языке, родном для половины украинцев. А нарушившим палач на центральной площади будет вырывать язык раскаленными щипцами,под радостное улюлюкание "патриотов"
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:03

  Перес де Куэльяр написав:
  detroytred написав:Скорее всего по причине того, что это не соответствует реальности.
То у таких, как ты, дыровцы полные марионетки пуйла, а теперь они у тебя сами срывают такой фантазированный тобой хитрый план пуйла прищучить президента Украины.
Тебе самому не смешно от противоречий-то?
А тепер мозок вмикаємо і умовно втілюємось у дировця, яких доречі аж 40тис. Дировець розуміє, що назад в рф їх не приймуть, біосміття у великій кількості. Мир дировцю не потрібен, бо утилізація за злочини перед Україною. А тепер головне, що хоче дировець? Миру, чи залишить так як є і просуватись далі з війною?

Это ты кого убеждаешь-то?
Марусю Зверобой?
Она ж говорит, что оголят фронт и дыровцы ринут.

Насчёт бесконтрольности вмикай мозг и увидишь, что пуйло всех бесконтрольных показательно ликвидировал.
Поеазательно в науку остальным.

Если единичный несанкционированный кремлем обстрел ещё имел бы место быть, то систематические - нет.
Не фантазируй так оторванно от реальности.

Не говоря уже о том, что ты фактически уменьшаешь роль рашки до ...
Думай, что пишешь.

И лучше попробуй представить, как эти 40 тыс. зависят о пуйла. Все скопом.
Ну а каждый в отдельности ещё на порядок сильнее. В условиях полного ЧЧВ. Сам же пишешь, что сброд собрался.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 05 лис, 2019 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:18

  lapay написав:
  Перес де Куэльяр написав:Вітаю. Там скоріше за все була пісня В. Цоя "Группа крови". Є Закон, який забороняє вихваляння, піднесення духу силових, збройних сил країни агресора.

Який прозорливий був Цой - вихваляв збройні сили агресора, за 30 років до агресії. :)


К слову, а львовские экс-депутаты, назвавшие одну из улиц города именем Дудаева, несут юридическую ответственность за пропаганду сепаратизма? Как говорится, когда живешь в стеклянном доме, не нужно бросаться камнями.

PS: эта улица во Львове давненько, насколько помню. Но тут не вопрос обратной силы закона - пропаганда сепаратизма запрещена все 28 лет. Просто актуальность вопроса с 2014-го выше...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:25

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Это ты кого убеждаешь-то?
Марусю Зверобой?
Она ж говорит, что оголят фронт и дыровцы ринут.

Насчёт бесконтрольности вмикай мозг и увидишь, что пуйло всех бесконтрольных показательно ликвидировал.
Поеазательно в науку остальным.

Если единичный несанкционированный кремлем обстрел ещё имел бы место быть, то систематические - нет.
Не фантазируй так оторванно от реальности.

Не говоря уже о том, что ты фактически уменьшаешь роль рашки до ...
Думай, что пишешь
А що ти пишеш? Таке відчуття, що ти прихильник дировців і не сприймаєш думку, бо я тебе розгадав. Напиши своє бачення, а я почитаю.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:29

  zРадио написав:
  lapay написав:
  Перес де Куэльяр написав:Вітаю. Там скоріше за все була пісня В. Цоя "Группа крови". Є Закон, який забороняє вихваляння, піднесення духу силових, збройних сил країни агресора.

Який прозорливий був Цой - вихваляв збройні сили агресора, за 30 років до агресії. :)


К слову, а львовские экс-депутаты, назвавшие одну из улиц города именем Дудаева, несут юридическую ответственность за пропаганду сепаратизма? Как говорится, когда живешь в стеклянном доме, не нужно бросаться камнями.

PS: эта улица во Львове давненько, насколько помню. Но тут не вопрос обратной силы закона - пропаганда сепаратизма запрещена все 28 лет. Просто актуальность вопроса с 2014-го выше...
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:36

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:.....
А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? ...

Чему может научить учитель математики, физики, химии,..., даже русского языка?
Своему предмету.

Професія вчителя передбачає не лише навчання, а й виховання. Виховний момент. Є навіть стаття про звільнення: аморальний вчинок. Нехай працює в іншому місці. Не вчителем.

Вы преувеличиваете роль сегодняшнего учителя. Это предметник. Он может быть хороший или плохой, но предметник. Не больше, но и не меньше. Не воспитатель.
И выполняет свою работу так же, как рабочий или инженер.
Как правило.
Конечно, как и из любого правила, бывают исключения. Как и любой человек, он может заниматься пропагандой своих полит. взглядов. Вот если он вместо учёбы занимался пророссийской пропагандой, тогда Вы правы.
А так Вы скатываетесь к тому, что сами ругали. Это то же, что обвинения учителя в советские времена при немецкой оккупации в том, что он учил детей. Но благодаря тем учителям дети могли хоть как-то заниматься и не отстать безнадёжно от своих более счастливых (или удачливых) сверстников, не знавших оккупации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:39

  freeze написав:Говорят пранкер Джокер успел пообщаться от имени генпрокурора не только с Яременко и Тищенко, но и с Миловановым, с нетерпением ждем еще одного увлекательного чтива.


Нисколько не удивлен, если учесть интеллектуальный уровень перечисленных лиц :mrgreen:

  freeze написав:Дубинский сказал, что теперь никто не может быть уверен, что в партийном чате слуг пишет настоящий руководитель фракции Арахамия и просит впредь давать темники только в письменном виде.


По-моему, это первый раз в истории украинского парламентаризма, чтобы члены одной фракции всерьез друг друга критиковали и троллили. Если Дубинский и Бужанский на правах мажоритарщиков выйдут из фракции, то ее нужно будет переименовать - Слуги Порошенко :mrgreen:
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