Додано: Вів 05 лис, 2019 22:59

Говорят пранкер Джокер успел пообщаться от имени генпрокурора не только с Яременко и Тищенко, но и с Миловановым, с нетерпением ждем еще одного увлекательного чтива.



Дубинский сказал, что теперь никто не может быть уверен, что в партийном чате слуг пишет настоящий руководитель фракции Арахамия и просит впредь давать темники только в письменном виде.

Востаннє редагувалось freeze в Вів 05 лис, 2019 23:01, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.