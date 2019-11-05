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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:48
Перес де Куэльяр написав:
И? Это отменяет сепаратистский статус Дудаева? Нет! Центральная власть в РФ в 90-е была слаба - хотел бы Дудаев решить проблемы, о которых рассуждает в ролике, вел бы политическую борьбу в Москве, а не подрывную - в Грозном.
Ну чисто как дончане и луганчане! И внешняя поддержка тоже была. Кейсы практически один в один.
Украина не признала даже Косово! Даже при Порошенко не признала! Так почему Львов позволяет себе чествовать сепаратиста, когда Украина сама страдает от сепаратизма??
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:50
Перес де Куэльяр написав: detroytred написав:
Это ты кого убеждаешь-то?
Марусю Зверобой?
Она ж говорит, что оголят фронт и дыровцы ринут.
Насчёт бесконтрольности вмикай мозг и увидишь, что пуйло всех бесконтрольных показательно ликвидировал.
Поеазательно в науку остальным.
Если единичный несанкционированный кремлем обстрел ещё имел бы место быть, то систематические - нет.
Не фантазируй так оторванно от реальности.
Не говоря уже о том, что ты фактически уменьшаешь роль рашки до ...
Думай, что пишешь
А що ти пишеш? Таке відчуття, що ти прихильник дировців і не
сприймаєш думку, бо я тебе розгадав. Напиши своє бачення, а я почитаю.
Тебя и разгадывать нечего.
Я же тебе ранее на примерах показывал что?
То, что это твоя ошибка и большая глупость --- отличающееся от твоего мнения или несогласного с твоим мнением тупо причислять к вате, дыровцам, пятой колонне, ольгинцам и т.д.
А ты это только что прямо в лоб даже после толстых моих попыток подсказать тебе берешь и подтверждаешь.
Розгадав)))
Да ты свои ошибки попробуй понять (разгадать)))
Хотя что там сложного-то в ошибке?
(Не сприймаэшь мою думу - прихильник дирiвцiв.)
Примитивно до безобразия.
Не опирайся на вiдчуття, оперируй фактами.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:57
detroytred написав:
Тебя и разгадывать нечего.
Я же тебе ранее на примерах показывал что?
То, что это твоя ошибка и большая глупость --- отличающееся от твоего мнения или несогласного с твоим мнением тупо причислять к вате, дыровцам, пятой колонне, ольгинцам и т.д.
А ты это только что прямо в лоб даже после толстых моих попыток подсказать тебе берешь и подтверждаешь.
Розгадав)))
Да ты свои ошибки попробуй понять (разгадать)))
Хотя что там сложного-то в ошибке?
(Не сприймаэшь мою думу - прихильник дирiвцiв.)
Примитивно до безобразия.
Не опирайся на вiдчуття, оперируй фактами.
І знову ні про що, набір якохось возмущєній - профнепридатний.
Бувай, з тупими не спілкуюсь.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 00:03
Перес де Куэльяр написав:
Жители Донбасса - нарушили закон. Это да - их вина и ответственность.
Но аналогия со всеми возможнымт будущими событиями после их выбора ЗЕ неуместна.
Тут нужно смотреть связи.
Ведь точно по такой логике поддержку Майдана можно считать единственной возможной причиной последующих всех событий. Ключевые слова - единственной возможной, всех.
Как пример: шахтерам (шахтерскому краю, моногородам) и так вскоре был бы кирдык...
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Додано: Сер 06 лис, 2019 00:16
Перес де Куэльяр написав: detroytred написав:
Тебя и разгадывать нечего.
Я же тебе ранее на примерах показывал что?
То, что это твоя ошибка и большая глупость --- отличающееся от твоего мнения или несогласного с твоим мнением тупо причислять к вате, дыровцам, пятой колонне, ольгинцам и т.д.
А ты это только что прямо в лоб даже после толстых моих попыток подсказать тебе берешь и подтверждаешь.
Розгадав)))
Да ты свои ошибки попробуй понять (разгадать)))
Хотя что там сложного-то в ошибке?
(Не сприймаэшь мою думу - прихильник дирiвцiв.)
Примитивно до безобразия.
Не опирайся на вiдчуття, оперируй фактами.
І знову ні про що, набір якохось возмущєній - профнепридатний.
Бувай, з тупими не спілкуюсь.
Молодец)))
Я лишь попытался намекнуть -- попробуй фантазировать так, чтобы фантазии совпадали даже не с реальностью, а хотя бы с мнением той же Зверобий и НАТО.
Дерзай, на поле профпригодности)))
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detroytred
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