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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4534453545364537 Додано: Вів 05 лис, 2019 23:48 Перес де Куэльяр написав:



И? Это отменяет сепаратистский статус Дудаева? Нет! Центральная власть в РФ в 90-е была слаба - хотел бы Дудаев решить проблемы, о которых рассуждает в ролике, вел бы политическую борьбу в Москве, а не подрывную - в Грозном.



Ну чисто как дончане и луганчане! И внешняя поддержка тоже была. Кейсы практически один в один.



Украина не признала даже Косово! Даже при Порошенко не признала! Так почему Львов позволяет себе чествовать сепаратиста, когда Украина сама страдает от сепаратизма?? И? Это отменяет сепаратистский статус Дудаева? Нет! Центральная власть в РФ в 90-е была слаба - хотел бы Дудаев решить проблемы, о которых рассуждает в ролике, вел бы политическую борьбу в Москве, а не подрывную - в Грозном.Ну чисто как дончане и луганчане! И внешняя поддержка тоже была. Кейсы практически один в один.Украина не признала даже Косово! Даже при Порошенко не признала! Так почему Львов позволяет себе чествовать сепаратиста, когда Украина сама страдает от сепаратизма?? zРадио

Повідомлень: 4056 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 23:50 Перес де Куэльяр написав: detroytred написав: Это ты кого убеждаешь-то?

Марусю Зверобой?

Она ж говорит, что оголят фронт и дыровцы ринут.



Насчёт бесконтрольности вмикай мозг и увидишь, что пуйло всех бесконтрольных показательно ликвидировал.

Поеазательно в науку остальным.



Если единичный несанкционированный кремлем обстрел ещё имел бы место быть, то систематические - нет.

Не фантазируй так оторванно от реальности.



Не говоря уже о том, что ты фактически уменьшаешь роль рашки до ...

Думай, что пишешь Это ты кого убеждаешь-то?Марусю Зверобой?Она ж говорит, что оголят фронт и дыровцы ринут.Насчёт бесконтрольности вмикай мозг и увидишь, что пуйло всех бесконтрольных показательно ликвидировал.Поеазательно в науку остальным.Если единичный несанкционированный кремлем обстрел ещё имел бы место быть, то систематические - нет.Не фантазируй так оторванно от реальности.Не говоря уже о том, что ты фактически уменьшаешь роль рашки до ...Думай, что пишешь А що ти пишеш? Таке відчуття, що ти прихильник дировців і не

сприймаєш думку, бо я тебе розгадав. Напиши своє бачення, а я почитаю. А що ти пишеш? Таке відчуття, що ти прихильник дировців і несприймаєш думку, бо я тебе розгадав. Напиши своє бачення, а я почитаю.

Тебя и разгадывать нечего.

Я же тебе ранее на примерах показывал что?

То, что это твоя ошибка и большая глупость --- отличающееся от твоего мнения или несогласного с твоим мнением тупо причислять к вате, дыровцам, пятой колонне, ольгинцам и т.д.



А ты это только что прямо в лоб даже после толстых моих попыток подсказать тебе берешь и подтверждаешь.



Розгадав)))

Да ты свои ошибки попробуй понять (разгадать)))

Хотя что там сложного-то в ошибке?

(Не сприймаэшь мою думу - прихильник дирiвцiв.)

Примитивно до безобразия.



Не опирайся на вiдчуття, оперируй фактами. Тебя и разгадывать нечего.Я же тебе ранее на примерах показывал что?То, что это твоя ошибка и большая глупость --- отличающееся от твоего мнения или несогласного с твоим мнением тупо причислять к вате, дыровцам, пятой колонне, ольгинцам и т.д.А ты это только что прямо в лоб даже после толстых моих попыток подсказать тебе берешь и подтверждаешь.Розгадав)))Да ты свои ошибки попробуй понять (разгадать)))Хотя что там сложного-то в ошибке?(Не сприймаэшь мою думу - прихильник дирiвцiв.)Примитивно до безобразия.Не опирайся на вiдчуття, оперируй фактами. detroytred

Повідомлень: 22433 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 23:57 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Тебя и разгадывать нечего.

Я же тебе ранее на примерах показывал что?

То, что это твоя ошибка и большая глупость --- отличающееся от твоего мнения или несогласного с твоим мнением тупо причислять к вате, дыровцам, пятой колонне, ольгинцам и т.д.



А ты это только что прямо в лоб даже после толстых моих попыток подсказать тебе берешь и подтверждаешь.



Розгадав)))

Да ты свои ошибки попробуй понять (разгадать)))

Хотя что там сложного-то в ошибке?

(Не сприймаэшь мою думу - прихильник дирiвцiв.)

Примитивно до безобразия.



Не опирайся на вiдчуття, оперируй фактами. Тебя и разгадывать нечего.Я же тебе ранее на примерах показывал что?То, что это твоя ошибка и большая глупость --- отличающееся от твоего мнения или несогласного с твоим мнением тупо причислять к вате, дыровцам, пятой колонне, ольгинцам и т.д.А ты это только что прямо в лоб даже после толстых моих попыток подсказать тебе берешь и подтверждаешь.Розгадав)))Да ты свои ошибки попробуй понять (разгадать)))Хотя что там сложного-то в ошибке?(Не сприймаэшь мою думу - прихильник дирiвцiв.)Примитивно до безобразия.Не опирайся на вiдчуття, оперируй фактами. І знову ні про що, набір якохось возмущєній - профнепридатний.

Бувай, з тупими не спілкуюсь. І знову ні про що, набір якохось возмущєній - профнепридатний.Бувай, з тупими не спілкуюсь. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2472 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 00:03 Перес де Куэльяр написав:

Жители Донбасса - нарушили закон. Это да - их вина и ответственность.



Но аналогия со всеми возможнымт будущими событиями после их выбора ЗЕ неуместна.

Тут нужно смотреть связи.



Ведь точно по такой логике поддержку Майдана можно считать единственной возможной причиной последующих всех событий. Ключевые слова - единственной возможной, всех.



Как пример: шахтерам (шахтерскому краю, моногородам) и так вскоре был бы кирдык... Жители Донбасса - нарушили закон. Это да - их вина и ответственность.Но аналогия со всеми возможнымт будущими событиями после их выбора ЗЕ неуместна.Тут нужно смотреть связи.Ведь точно по такой логике поддержку Майдана можно считать единственной возможной причиной последующих всех событий. Ключевые слова - единственной возможной, всех.Как пример: шахтерам (шахтерскому краю, моногородам) и так вскоре был бы кирдык... detroytred

Повідомлень: 22433 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 00:16 Перес де Куэльяр написав: detroytred написав: Тебя и разгадывать нечего.

Я же тебе ранее на примерах показывал что?

То, что это твоя ошибка и большая глупость --- отличающееся от твоего мнения или несогласного с твоим мнением тупо причислять к вате, дыровцам, пятой колонне, ольгинцам и т.д.



А ты это только что прямо в лоб даже после толстых моих попыток подсказать тебе берешь и подтверждаешь.



Розгадав)))

Да ты свои ошибки попробуй понять (разгадать)))

Хотя что там сложного-то в ошибке?

(Не сприймаэшь мою думу - прихильник дирiвцiв.)

Примитивно до безобразия.



Не опирайся на вiдчуття, оперируй фактами. Тебя и разгадывать нечего.Я же тебе ранее на примерах показывал что?То, что это твоя ошибка и большая глупость --- отличающееся от твоего мнения или несогласного с твоим мнением тупо причислять к вате, дыровцам, пятой колонне, ольгинцам и т.д.А ты это только что прямо в лоб даже после толстых моих попыток подсказать тебе берешь и подтверждаешь.Розгадав)))Да ты свои ошибки попробуй понять (разгадать)))Хотя что там сложного-то в ошибке?(Не сприймаэшь мою думу - прихильник дирiвцiв.)Примитивно до безобразия.Не опирайся на вiдчуття, оперируй фактами. І знову ні про що, набір якохось возмущєній - профнепридатний.

Бувай, з тупими не спілкуюсь. І знову ні про що, набір якохось возмущєній - профнепридатний.Бувай, з тупими не спілкуюсь.





Молодец)))

Я лишь попытался намекнуть -- попробуй фантазировать так, чтобы фантазии совпадали даже не с реальностью, а хотя бы с мнением той же Зверобий и НАТО.



Дерзай, на поле профпригодности))) Молодец)))Я лишь попытался намекнуть -- попробуй фантазировать так, чтобы фантазии совпадали даже не с реальностью, а хотя бы с мнением той же Зверобий и НАТО.Дерзай, на поле профпригодности))) detroytred

Повідомлень: 22433 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4534453545364537 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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