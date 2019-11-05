Додано: Сер 06 лис, 2019 00:42

Перес де Куэльяр написав: Якась каша. Хто, Дудаєв сепаратист? Республіка Ічкерія оголосила незалежність після розвалу СОВка, яку очолював Д.Дудаєв. Росія через проросійских сепаритистів, начебто опозиція спровокувала низку провокацій, та розпочала військову кампанію до примусового миру, тобто окупація зі знищенням чеченського народу. Уважно послухай, що Дудаєв розповідає. Якась каша. Хто, Дудаєв сепаратист? Республіка Ічкерія оголосила незалежність після розвалу СОВка, яку очолював Д.Дудаєв. Росія через проросійских сепаритистів, начебто опозиція спровокувала низку провокацій, та розпочала військову кампанію до примусового миру, тобто окупація зі знищенням чеченського народу. Уважно послухай, що Дудаєв розповідає.

А на каком основании Ичкерия объявила о своей независимости? В конституциях УССР, БССР, других республик и самой РСФСР для этого были соответствующие механизмы.И этот парад суверенитетов был признан мировым сообществом. А вот "внутренние" сепаратисты республик (упомянутая выше российская Чечня, наш Крым, молдавское Приднестровье) - вне закона и международного права.Я не берусь судить о моральности двойных стандартов, но как украинец, соглашаюсь с ней, чтобы не поддерживать сепаратизм на своей земле.Поэтому если хотим вернуть временно потерянные территории (пусть нескоро, но когда-нибудь), нужно быть последовательными, и не признавать аналогичные Крыму и Донбассу прецеденты сепаратизма.Спросите у азербайджанцев, братьев чеченцев по религии, признают ли они Ичкерию. Нет, не признают. Были заигрывания, но понимая деликатность ситуации в Карабахе, от них отказались. И правильно. Мы тоже должны защищать свой интерес.