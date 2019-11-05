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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:48
Перес де Куэльяр написав:
И? Это отменяет сепаратистский статус Дудаева? Нет! Центральная власть в РФ в 90-е была слаба - хотел бы Дудаев решить проблемы, о которых рассуждает в ролике, вел бы политическую борьбу в Москве, а не подрывную - в Грозном.
Ну чисто как дончане и луганчане! И внешняя поддержка тоже была. Кейсы практически один в один.
Украина не признала даже Косово! Даже при Порошенко не признала! Так почему Львов позволяет себе чествовать сепаратиста, когда Украина сама страдает от сепаратизма??
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:50
Перес де Куэльяр написав: detroytred написав:
Это ты кого убеждаешь-то?
Марусю Зверобой?
Она ж говорит, что оголят фронт и дыровцы ринут.
Насчёт бесконтрольности вмикай мозг и увидишь, что пуйло всех бесконтрольных показательно ликвидировал.
Поеазательно в науку остальным.
Если единичный несанкционированный кремлем обстрел ещё имел бы место быть, то систематические - нет.
Не фантазируй так оторванно от реальности.
Не говоря уже о том, что ты фактически уменьшаешь роль рашки до ...
Думай, что пишешь
А що ти пишеш? Таке відчуття, що ти прихильник дировців і не
сприймаєш думку, бо я тебе розгадав. Напиши своє бачення, а я почитаю.
Тебя и разгадывать нечего.
Я же тебе ранее на примерах показывал что?
То, что это твоя ошибка и большая глупость --- отличающееся от твоего мнения или несогласного с твоим мнением тупо причислять к вате, дыровцам, пятой колонне, ольгинцам и т.д.
А ты это только что прямо в лоб даже после толстых моих попыток подсказать тебе берешь и подтверждаешь.
Розгадав)))
Да ты свои ошибки попробуй понять (разгадать)))
Хотя что там сложного-то в ошибке?
(Не сприймаэшь мою думу - прихильник дирiвцiв.)
Примитивно до безобразия.
Не опирайся на вiдчуття, оперируй фактами.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:57
detroytred написав:
Тебя и разгадывать нечего.
Я же тебе ранее на примерах показывал что?
То, что это твоя ошибка и большая глупость --- отличающееся от твоего мнения или несогласного с твоим мнением тупо причислять к вате, дыровцам, пятой колонне, ольгинцам и т.д.
А ты это только что прямо в лоб даже после толстых моих попыток подсказать тебе берешь и подтверждаешь.
Розгадав)))
Да ты свои ошибки попробуй понять (разгадать)))
Хотя что там сложного-то в ошибке?
(Не сприймаэшь мою думу - прихильник дирiвцiв.)
Примитивно до безобразия.
Не опирайся на вiдчуття, оперируй фактами.
І знову ні про що, набір якохось возмущєній - профнепридатний.
Бувай, з тупими не спілкуюсь.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 00:03
Перес де Куэльяр написав:
Жители Донбасса - нарушили закон. Это да - их вина и ответственность.
Но аналогия со всеми возможнымт будущими событиями после их выбора ЗЕ неуместна.
Тут нужно смотреть связи.
Ведь точно по такой логике поддержку Майдана можно считать единственной возможной причиной последующих всех событий. Ключевые слова - единственной возможной, всех.
Как пример: шахтерам (шахтерскому краю, моногородам) и так вскоре был бы кирдык...
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Додано: Сер 06 лис, 2019 00:16
Перес де Куэльяр написав: detroytred написав:
Тебя и разгадывать нечего.
Я же тебе ранее на примерах показывал что?
То, что это твоя ошибка и большая глупость --- отличающееся от твоего мнения или несогласного с твоим мнением тупо причислять к вате, дыровцам, пятой колонне, ольгинцам и т.д.
А ты это только что прямо в лоб даже после толстых моих попыток подсказать тебе берешь и подтверждаешь.
Розгадав)))
Да ты свои ошибки попробуй понять (разгадать)))
Хотя что там сложного-то в ошибке?
(Не сприймаэшь мою думу - прихильник дирiвцiв.)
Примитивно до безобразия.
Не опирайся на вiдчуття, оперируй фактами.
І знову ні про що, набір якохось возмущєній - профнепридатний.
Бувай, з тупими не спілкуюсь.
Молодец)))
Я лишь попытался намекнуть -- попробуй фантазировать так, чтобы фантазии совпадали даже не с реальностью, а хотя бы с мнением той же Зверобий и НАТО.
Дерзай, на поле профпригодности)))
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Додано: Сер 06 лис, 2019 00:20
zРадио написав:
И? Это отменяет сепаратистский статус Дудаева? Нет! Центральная власть в РФ в 90-е была слаба - хотел бы Дудаев решить проблемы, о которых рассуждает в ролике, вел бы политическую борьбу в Москве, а не подрывную - в Грозном.
Ну чисто как дончане и луганчане! И внешняя поддержка тоже была. Кейсы практически один в один.
Украина не признала даже Косово! Даже при Порошенко не признала! Так почему Львов позволяет себе чествовать сепаратиста, когда Украина сама страдает от сепаратизма??
Якась каша. Хто, Дудаєв сепаратист? Республіка Ічкерія оголосила незалежність після розвалу СОВка, яку очолював Д.Дудаєв. Росія через проросійских сепаритистів, начебто опозиція спровокувала низку провокацій, та розпочала військову кампанію до примусового миру, тобто окупація зі знищенням чеченського народу. Уважно послухай, що Дудаєв розповідає.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 00:30
zРадио написав:
Ну чисто как дончане и луганчане! И внешняя поддержка тоже была. Кейсы практически один в один.
Московський троль не бачить різниці між Чечнею і ДНР/ЛНР?
Ок. Я наведу порівняння:
1. Агресія на Донбасі була ініційована ззовні. Почалось в Криму - пряма військова операція РФ. Продовжилось на Донбасі. Головний ініціатор Гіркін - громадянин РФ. В керівництві ЛНР/ДНР - купа громадян РФ.
2. Чечня майже не мала тяжкого озброєння. А ЛНР/ДНР має навіть Буки(з РФ!)!
3. Чечня вела партизансько/терористичну війну, зрозуміло чому - сили дуже не рівні. А ось маленькі ДНР/ЛНР ведуть відкриту РІВНУ
війну зі всією Україною! Маючи в десятки разів менші ресурси.
І інше, лінь писати.
А так да, кейсы практически один в один.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 06 лис, 2019 00:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 00:31
budivelnik написав: ЛАД написав: Козак-характерник написав:
---------zРадио
Ой-ли - сильно Швейцария, Канада, Великобритания и США страдают от гуманитарного плюрализма?
------------
Країни звісно потужні, авторитетні. Але сліпо не треба все переймати. Свою клепку в голові треба мати...
В нас своя історія і менталітет.......
Простите, не понял, Вы поддерживаете решение львовского облсовета и действия "активистов" по его реализации?
Є рішення Львівської Міськради про заборону продажу алкоголю з 22-00 до 10-00
Я його не підтримую - але виконую
Є рішення ОблРади покликане зменшити звучання російськомовної попси на вулицях - я її підтримую і виконую ,хоча при цьому для мене машина Часу і Макарєвіч з Висоцьким - важать більше ніж Лорак чи Повалій...
Висновок
Якщо не подобаються рішення Державної Влади- опротестовуй в судах ,на мітингах чи громадянською непокорою...але виконуй ці рішення-це правильно і нормально.
Тепер про випадок
Є причина є наслідок
Причина-використання російської попси - наслідок зломана гітара..
Не будь причини - і наслідок був би правий..
Тому винуватий той хто створив причини(в першу чергу) .а той хто створив наслідок також винуватий але в меншій мірі.
Согласен со всем сказанным.
Но считаю глупостью решение облсовета и второй глупостью (?) действия "активистов".
Здесь часто писали о том, что нельзя выполнять преступные приказы. А у "активистов" даже приказа не было, они действовали "по зову души".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 00:39
Там скоріше за все була пісня В. Цоя "Группа крови". Є Закон, який забороняє вихваляння, піднесення духу силових, збройних сил країни агресора.
М-да-а.
Если "Группа крови" это прославление российской армии ...
Правда, песня написана, когда росс. армии и в помине не было. Да и Цой умер раньше, чем эта армия появилась.
Это из серии - маразм крепчает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 00:42
Перес де Куэльяр написав:
Якась каша. Хто, Дудаєв сепаратист? Республіка Ічкерія оголосила незалежність після розвалу СОВка, яку очолював Д.Дудаєв. Росія через проросійских сепаритистів, начебто опозиція спровокувала низку провокацій, та розпочала військову кампанію до примусового миру, тобто окупація зі знищенням чеченського народу. Уважно послухай, що Дудаєв розповідає.
А на каком основании Ичкерия объявила о своей независимости? В конституциях УССР, БССР, других республик и самой РСФСР для этого были соответствующие механизмы.
И этот парад суверенитетов был признан мировым сообществом. А вот "внутренние" сепаратисты республик (упомянутая выше российская Чечня, наш Крым, молдавское Приднестровье) - вне закона и международного права.
Я не берусь судить о моральности двойных стандартов, но как украинец, соглашаюсь с ней, чтобы не поддерживать сепаратизм на своей земле.
Поэтому если хотим вернуть временно потерянные территории (пусть нескоро, но когда-нибудь), нужно быть последовательными, и не признавать аналогичные Крыму и Донбассу прецеденты сепаратизма.
Спросите у азербайджанцев, братьев чеченцев по религии, признают ли они Ичкерию. Нет, не признают. Были заигрывания, но понимая деликатность ситуации в Карабахе, от них отказались. И правильно. Мы тоже должны защищать свой интерес.
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