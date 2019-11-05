Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Вы преувеличиваете роль сегодняшнего учителя. Это предметник. Он может быть хороший или плохой, но предметник. Не больше, но и не меньше. Не воспитатель. И выполняет свою работу так же, как рабочий или инженер. Как правило. Конечно, как и из любого правила, бывают исключения. Как и любой человек, он может заниматься пропагандой своих полит. взглядов. Вот если он вместо учёбы занимался пророссийской пропагандой, тогда Вы правы. А так Вы скатываетесь к тому, что сами ругали. Это то же, что обвинения учителя в советские времена при немецкой оккупации в том, что он учил детей. Но благодаря тем учителям дети могли хоть как-то заниматься и не отстать безнадёжно от своих более счастливых (или удачливых) сверстников, не знавших оккупации.
Я не перебільшую. Я знаю точно, як вчитель і керівник навчального закладу в минулому. Це зафіксовано юридично, в законах про освіту, в посадових обов'язках вчителів. Вчитель керується в своїй діяльності законодавством про освіту. І це не те саме, що звичайна робота. Це робота з душами людей, до того ж, ще не сформованими. І що туди закладатимуть, залежить багато в чому і від вчителів. Вчитель працює не з верстаком, не з матеріалами виробничими, а з людськими душами. Не можна розділити процес навчання і виховання. Це все нерозривно пов'язано. Звести діяльність вчителя до статиста, якусь виробничу функцію, це помилка. Повторю, що чисто по людськи, я розумію мотивацію тих людей, що залишилися працювати, не з причини, що підтримують окупантів, а вимушено. Не засуджую, бо я не суддя і не Бог, але й не схвалюю. Моя душа не сприймає цього. На мій погляд, можна б було знайти іншу якусь роботу, не пов'язану з вихованням. Бо вони калічать дитячі душі. Але це моє суб'єктивне почуття. Ми ж розмірковуємо де-юре. Є порушення закону. Коли не знаєш як вчинити, вчиняй за законом! Ті вчителі, що при нацистах працювали, їх же радянська влада не залишила на своїх посадах? Так і тут. Звичайні роботи, де люди працюють, щоб вижити в окупації, це без жодних претензій. Там де робота, що потребує дотику до душі, пов'язана з присягою, виконанням владних функцій, звиняйте - ви усвідомлювали на що йшли. Несіть відповідальність. Це не роботяга звичайний, що важко працює і не розуміється на законах. Ті, хто так чи інакше не займаються важкою працею, а належать до інтелегенції, повинні розуміти, навіщо їх простий народ звільнив від фізичної праці. Щоб вони несли світ, надихали, давали приклад стійкості духа, йшли на самопожертву заради ідей і переконань. Це те, чого я і вимагаю від справжньої еліти. Народ треба просвіщати, це основне завдання інтелегенції. Ви б хотіли, щоб вашого онука вчив такий вчитель, що виводив дітей на перший дзвоник під прапором псевдоутвореня?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Там скоріше за все була пісня В. Цоя "Группа крови". Є Закон, який забороняє вихваляння, піднесення духу силових, збройних сил країни агресора.
М-да-а. Если "Группа крови" это прославление российской армии ... Правда, песня написана, когда росс. армии и в помине не было. Да и Цой умер раньше, чем эта армия появилась. Это из серии - маразм крепчает.
Ну так танцюй, "тваи ребятушки".
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 06 лис, 2019 01:32, всього редагувалось 2 разів.
Козак-характерник Вы написали много красивых слов. Но реально учитель математики на уроке занимается с детьми изучением математики, а не воспитанием. Вы сами всё время пишете, что нет ордловцев, а есть украинцы. Кто-то из них, вероятно, преступник, кто-то нет. Дети пока точно не преступники. Кто их должен учить? Или пусть растут безграмотными? Прошло уже 5 лет. Дети, которые в 2014 пошли в школу, сейчас уже в 6 классе. Они должны были все эти 5 лет (и уже шестой) сидеть дома и не учиться? Допустим даже, что в следующем году мы освободим Донбасс. Что делали бы 12-23-летние дети после освобождения? Пошли бы в первый класс? Как учитель Вы должны понимать, что упущенное в детстве наверстать очень тяжело. Мы бы имели потерянное поколение, кот. вряд ли уже будет способно к чему-то, кроме чёрной работы. А если это продлится не 6 лет, а дольше (пока что конца не видно)? У Вас неожиданно прорезалось то, от чего Вы отказались и старательно из себя выжимаете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Правильно я написал чуть выше - маразм крепчает. Из того, что нацисты танцевали вальс под музыку Штрауса, а Гитлер любил Вагнера, совсем не следует, что Штраус и Вагнер были нацистами или хотя бы прославляли его.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Ряд организаций и лиц, присутствовавших на форуме, может рассматриваться по оценке ряда политологов, журналистов, МИД РФ и аналитических агентств как сторонники ультраправых, неофашистских и неонацистских взглядов. При этом деятельность этих организаций официально не запрещена в России и в других странах
Там же участвовала партия "Родина", депутат ГосДумы которой, недавно "инспектировал" разведение войск
С 2014 для добвольческих отрядов РНЕ на Донбассе, сторонников и сподвижников РНЕ введена новая символика-белый круг, внешняя сторона красного цвета, на которой располагается надпись «РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО»
Не там вы нацизм ищите. Тоже относится и к YKK
Ну и? Я на днях писал, что фашисты и нацисты в России есть, но это не значит, что в России сегодня фашистский режим. Точно так же и у нас. Но, простите, бороться с фашизмом в России я не могу - я не гражданин РФ и не живу там. Точно так же не могу бороться с фашизмом в Германии, Франции, Норвегии или ещё где-то, хотя фашисты есть и там. Так же, как я не могу и не хочу бороться за рост благосостояния народа во всех этих странах - это их проблемы. Я гражданин Украины и меня беспокоит судьба моей Родины. Так что аргументы типа: "А у них негров линчуют",- меня мало волнуют.
И у YKK не было ни одного поста с прославлением фашизма и, тем более, с агитацией за него. Для любителей точности, и нацизма тоже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 лис, 2019 01:37, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Козак-характерник Вы написали много красивых слов. Но реально учитель математики на уроке занимается с детьми изучением математики, а не воспитанием. Вы сами всё время пишете, что нет ордловцев, а есть украинцы. Кто-то из них, вероятно, преступник, кто-то нет. Дети пока точно не преступники. Кто их должен учить? Или пусть растут безграмотными? Прошло уже 5 лет. Дети, которые в 2014 пошли в школу, сейчас уже в 6 классе. Они должны были все эти 5 лет (и уже шестой) сидеть дома и не учиться? Допустим даже, что в следующем году мы освободим Донбасс. Что делали бы 12-23-летние дети после освобождения? Пошли бы в первый класс? Как учитель Вы должны понимать, что упущенное в детстве наверстать очень тяжело. Мы бы имели потерянное поколение, кот. вряд ли уже будет способно к чему-то, кроме чёрной работы. А если это продлится не 6 лет, а дольше (пока что конца не видно)? У Вас неожиданно прорезалось то, от чего Вы отказались и старательно из себя выжимаете.
Я описую власне ставлення. Завжди питання моралі, це внутрішній психічний акт конкретної людини. Я сприймаю Вашу аргументацію, визнаю її практичність, логіку. Але...Тут вже дисгармонія серця і розуму. Бачу раціональне зерно Вашої аргументації, але довіряю більше серцю. Воно каже, що це не є добро. Як би їм треба було вчитися? Не знаю...Та хай би це була б проблема окупантів. Нехай завозили б вчителів з РФ, якщо б всі відмовилился працювати на окупанта. Єдиний доступний метод боротьби з окупантом там - саботаж. І по можливості шкідництво, хоч в дрібниці якійсь: зірвати агітацію ворожу, намалювати десь синьо-жовтий прапор...Все що завгодно, щоб під окупантом земля горіла, не почувалися комфортно, навіть психологічо, відчували ворожість. Можливо, я ідеалізую багато чого, але я такий, звиняйте! Я не претендую на безальтернативність своєї думки, можу й помилятися. В першу чергу я прислухаюся до серця, навіть не до розуму. Бо Бог розмовляє з людиною через її серце. І там правда лише. Бути зрадником - це погано. Це не є добро. Ніде зрадників не люблять. Це клеймо на все життя. Це зрада самого себе. З тим жити все життя. Це гріх.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.