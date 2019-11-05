Додано: Сер 06 лис, 2019 00:47

ЛАД написав: Вы преувеличиваете роль сегодняшнего учителя. Это предметник. Он может быть хороший или плохой, но предметник. Не больше, но и не меньше. Не воспитатель.

И выполняет свою работу так же, как рабочий или инженер.

Как правило.

Конечно, как и из любого правила, бывают исключения. Как и любой человек, он может заниматься пропагандой своих полит. взглядов. Вот если он вместо учёбы занимался пророссийской пропагандой, тогда Вы правы.

А так Вы скатываетесь к тому, что сами ругали. Это то же, что обвинения учителя в советские времена при немецкой оккупации в том, что он учил детей. Но благодаря тем учителям дети могли хоть как-то заниматься и не отстать безнадёжно от своих более счастливых (или удачливых) сверстников, не знавших оккупации. Вы преувеличиваете роль сегодняшнего учителя. Это предметник. Он может быть хороший или плохой, но предметник. Не больше, но и не меньше. Не воспитатель.И выполняет свою работу так же, как рабочий или инженер.Как правило.Конечно, как и из любого правила, бывают исключения. Как и любой человек, он может заниматься пропагандой своих полит. взглядов. Вот если он вместо учёбы занимался пророссийской пропагандой, тогда Вы правы.А так Вы скатываетесь к тому, что сами ругали. Это то же, что обвинения учителя в советские времена при немецкой оккупации в том, что он учил детей. Но благодаря тем учителям дети могли хоть как-то заниматься и не отстать безнадёжно от своих более счастливых (или удачливых) сверстников, не знавших оккупации.

Я не перебільшую. Я знаю точно, як вчитель і керівник навчального закладу в минулому. Це зафіксовано юридично, в законах про освіту, в посадових обов'язках вчителів. Вчитель керується в своїй діяльності законодавством про освіту. І це не те саме, що звичайна робота. Це робота з душами людей, до того ж, ще не сформованими. І що туди закладатимуть, залежить багато в чому і від вчителів. Вчитель працює не з верстаком, не з матеріалами виробничими, а з людськими душами. Не можна розділити процес навчання і виховання. Це все нерозривно пов'язано. Звести діяльність вчителя до статиста, якусь виробничу функцію, це помилка. Повторю, що чисто по людськи, я розумію мотивацію тих людей, що залишилися працювати, не з причини, що підтримують окупантів, а вимушено. Не засуджую, бо я не суддя і не Бог, але й не схвалюю. Моя душа не сприймає цього. На мій погляд, можна б було знайти іншу якусь роботу, не пов'язану з вихованням. Бо вони калічать дитячі душі. Але це моє суб'єктивне почуття. Ми ж розмірковуємо де-юре. Є порушення закону. Коли не знаєш як вчинити, вчиняй за законом! Ті вчителі, що при нацистах працювали, їх же радянська влада не залишила на своїх посадах? Так і тут. Звичайні роботи, де люди працюють, щоб вижити в окупації, це без жодних претензій. Там де робота, що потребує дотику до душі, пов'язана з присягою, виконанням владних функцій, звиняйте - ви усвідомлювали на що йшли. Несіть відповідальність. Це не роботяга звичайний, що важко працює і не розуміється на законах. Ті, хто так чи інакше не займаються важкою працею, а належать до інтелегенції, повинні розуміти, навіщо їх простий народ звільнив від фізичної праці. Щоб вони несли світ, надихали, давали приклад стійкості духа, йшли на самопожертву заради ідей і переконань. Це те, чого я і вимагаю від справжньої еліти. Народ треба просвіщати, це основне завдання інтелегенції. Ви б хотіли, щоб вашого онука вчив такий вчитель, що виводив дітей на перший дзвоник під прапором псевдоутвореня?