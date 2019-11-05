Додано: Сер 06 лис, 2019 02:11

Виктор Цой хотел сказать не о войне, не о взаимоотношениях между влюбленными. Герой ищет свой жизненный путь.

Он стремится к доброте и правде

Не є його фанатом, але знакова фігура. Що стосується пісні, то найкращий аналіз читав такий, що є актуальним для українців.Композиция «Группа крови» легендарного Виктора Цоя появилась в 1987 году. Песня сразу полюбилась поклонникам и слушателям «Кино», стала гимном целой эпохи. Мелодичное произведение, проникновенные слова, невероятное исполнение. Каждый понимает его по-своему. Но о чем песня «Группа крови»?Анализ композицииЧтобы понять главную мысль, следует проанализировать произведение построчно.«Теплое место, но улицы ждут отпечатков наших ног».Удобная, размеренная жизнь. Там, где тихо и спокойно. Там, где можно укрыться от проблем и неприятностей. Но нельзя постоянно оставаться в своем тихом мирке, нужно выходить из «теплого места», потому что тебя ждут. Только куда следует идти?«Звездная пыль — на сапогах».Эта фраза наталкивает на мысль, что путь будет совсем не близким. Возможно, потребуется совершить путешествие к звездам в другие галактики?!«Мягкое кресло, клетчатый плед»,Комфорт, уют, спокойствие, умиротворение. Но всего этого можно лишиться из-за нерешительности, нежелания перемен, недоверия к окружающим.«Не нажатый вовремя курок».Если струсить, не принять меры, то счастливая жизнь, позитивные эмоции будут только сниться:«Солнечный день — в ослепительных снах».Далее идут строки, отражающие главную мысль композиции:«Группа крови — на рукаве»,Эту фразу следует воспринимать в переносном значении. Некоторые слушатели считают, что в этих словах говорится об обозначение человека, слившегося с толпой и только по «группе крови» его можно выделить. Он такой же, как все. Чтобы его «не задавили», ему нужно сражаться за право быть услышанным не только с окружающими, но и с самим собой.«Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне»Герой песни уверен, что у него есть поддержка и опора в лице того, кто в него верит, у него есть надежное плечо, на которое можно опереться. Но кто это? Верный друг, любимая девушка или просто близкий по духу человек? Остается загадкой.«Не остаться в этой траве».Эту строчку герой произносит дважды. Он понимает, что его душевных сил может не хватить, чтобы побороть преграды и сложности, которые будут возникать на его пути. Не случайно, герой композиции еще раз повторяет строки:«Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи!»Во втором куплете следует фраза, которая повествует о личностных качествах героя:«И есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой»Ложь, предательство, лицемерие — это не про него. Герой за честность, справедливость и правду. Это его принципы, нарушать которые он не намерен, даже если от этого зависит его дальнейшая жизнь.«Я никому не хочу ставить ногу на грудь»Он не готов «идти по головам», не способен на подлый поступок по отношению к любому человеку.«Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой»Это ключевая фраза, смысл всей композиции. Несмотря на все проблемы, трудности, герой хочет быть рядом с близким человеком. Его не волнуют чужие мнения, он не стремится к славе, ему не нужны деньги. Но в жизни не всегда происходит так, как мы этого хотим:«Но высокая в небе звезда зовет меня в путь».Возможно, герой находится в поиске себя, своего предназначения. Он стремится к своей мечте.Смысл песни «Группа крови»Чтобы понять смысл песни «Группа крови», не следует воспринимать все слова буквально.Он очень хочет остаться в родном доме, но его «путеводная звезда» зовет его.Герой устал от жестокости и равнодушия.. Воин света, который не перешагнет через свои принципы ни при каких условиях.