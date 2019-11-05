Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Вы преувеличиваете роль сегодняшнего учителя. Это предметник. Он может быть хороший или плохой, но предметник. Не больше, но и не меньше. Не воспитатель. И выполняет свою работу так же, как рабочий или инженер. Как правило. Конечно, как и из любого правила, бывают исключения. Как и любой человек, он может заниматься пропагандой своих полит. взглядов. Вот если он вместо учёбы занимался пророссийской пропагандой, тогда Вы правы. А так Вы скатываетесь к тому, что сами ругали. Это то же, что обвинения учителя в советские времена при немецкой оккупации в том, что он учил детей. Но благодаря тем учителям дети могли хоть как-то заниматься и не отстать безнадёжно от своих более счастливых (или удачливых) сверстников, не знавших оккупации.
Я не перебільшую. Я знаю точно, як вчитель і керівник навчального закладу в минулому. Це зафіксовано юридично, в законах про освіту, в посадових обов'язках вчителів. Вчитель керується в своїй діяльності законодавством про освіту. І це не те саме, що звичайна робота. Це робота з душами людей, до того ж, ще не сформованими. І що туди закладатимуть, залежить багато в чому і від вчителів. Вчитель працює не з верстаком, не з матеріалами виробничими, а з людськими душами. Не можна розділити процес навчання і виховання. Це все нерозривно пов'язано. Звести діяльність вчителя до статиста, якусь виробничу функцію, це помилка. Повторю, що чисто по людськи, я розумію мотивацію тих людей, що залишилися працювати, не з причини, що підтримують окупантів, а вимушено. Не засуджую, бо я не суддя і не Бог, але й не схвалюю. Моя душа не сприймає цього. На мій погляд, можна б було знайти іншу якусь роботу, не пов'язану з вихованням. Бо вони калічать дитячі душі. Але це моє суб'єктивне почуття. Ми ж розмірковуємо де-юре. Є порушення закону. Коли не знаєш як вчинити, вчиняй за законом! Ті вчителі, що при нацистах працювали, їх же радянська влада не залишила на своїх посадах? Так і тут. Звичайні роботи, де люди працюють, щоб вижити в окупації, це без жодних претензій. Там де робота, що потребує дотику до душі, пов'язана з присягою, виконанням владних функцій, звиняйте - ви усвідомлювали на що йшли. Несіть відповідальність. Це не роботяга звичайний, що важко працює і не розуміється на законах. Ті, хто так чи інакше не займаються важкою працею, а належать до інтелегенції, повинні розуміти, навіщо їх простий народ звільнив від фізичної праці. Щоб вони несли світ, надихали, давали приклад стійкості духа, йшли на самопожертву заради ідей і переконань. Це те, чого я і вимагаю від справжньої еліти. Народ треба просвіщати, це основне завдання інтелегенції. Ви б хотіли, щоб вашого онука вчив такий вчитель, що виводив дітей на перший дзвоник під прапором псевдоутвореня?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Там скоріше за все була пісня В. Цоя "Группа крови". Є Закон, який забороняє вихваляння, піднесення духу силових, збройних сил країни агресора.
М-да-а. Если "Группа крови" это прославление российской армии ... Правда, песня написана, когда росс. армии и в помине не было. Да и Цой умер раньше, чем эта армия появилась. Это из серии - маразм крепчает.
Ну так танцюй, "тваи ребятушки".
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 06 лис, 2019 01:32, всього редагувалось 2 разів.
Козак-характерник Вы написали много красивых слов. Но реально учитель математики на уроке занимается с детьми изучением математики, а не воспитанием. Вы сами всё время пишете, что нет ордловцев, а есть украинцы. Кто-то из них, вероятно, преступник, кто-то нет. Дети пока точно не преступники. Кто их должен учить? Или пусть растут безграмотными? Прошло уже 5 лет. Дети, которые в 2014 пошли в школу, сейчас уже в 6 классе. Они должны были все эти 5 лет (и уже шестой) сидеть дома и не учиться? Допустим даже, что в следующем году мы освободим Донбасс. Что делали бы 12-23-летние дети после освобождения? Пошли бы в первый класс? Как учитель Вы должны понимать, что упущенное в детстве наверстать очень тяжело. Мы бы имели потерянное поколение, кот. вряд ли уже будет способно к чему-то, кроме чёрной работы. А если это продлится не 6 лет, а дольше (пока что конца не видно)? У Вас неожиданно прорезалось то, от чего Вы отказались и старательно из себя выжимаете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Правильно я написал чуть выше - маразм крепчает. Из того, что нацисты танцевали вальс под музыку Штрауса, а Гитлер любил Вагнера, совсем не следует, что Штраус и Вагнер были нацистами или хотя бы прославляли его.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Ряд организаций и лиц, присутствовавших на форуме, может рассматриваться по оценке ряда политологов, журналистов, МИД РФ и аналитических агентств как сторонники ультраправых, неофашистских и неонацистских взглядов. При этом деятельность этих организаций официально не запрещена в России и в других странах
Там же участвовала партия "Родина", депутат ГосДумы которой, недавно "инспектировал" разведение войск
С 2014 для добвольческих отрядов РНЕ на Донбассе, сторонников и сподвижников РНЕ введена новая символика-белый круг, внешняя сторона красного цвета, на которой располагается надпись «РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО»
Не там вы нацизм ищите. Тоже относится и к YKK
Ну и? Я на днях писал, что фашисты и нацисты в России есть, но это не значит, что в России сегодня фашистский режим. Точно так же и у нас. Но, простите, бороться с фашизмом в России я не могу - я не гражданин РФ и не живу там. Точно так же не могу бороться с фашизмом в Германии, Франции, Норвегии или ещё где-то, хотя фашисты есть и там. Так же, как я не могу и не хочу бороться за рост благосостояния народа во всех этих странах - это их проблемы. Я гражданин Украины и меня беспокоит судьба моей Родины. Так что аргументы типа: "А у них негров линчуют",- меня мало волнуют.
И у YKK не было ни одного поста с прославлением фашизма и, тем более, с агитацией за него. Для любителей точности, и нацизма тоже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 лис, 2019 01:37, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Козак-характерник Вы написали много красивых слов. Но реально учитель математики на уроке занимается с детьми изучением математики, а не воспитанием. Вы сами всё время пишете, что нет ордловцев, а есть украинцы. Кто-то из них, вероятно, преступник, кто-то нет. Дети пока точно не преступники. Кто их должен учить? Или пусть растут безграмотными? Прошло уже 5 лет. Дети, которые в 2014 пошли в школу, сейчас уже в 6 классе. Они должны были все эти 5 лет (и уже шестой) сидеть дома и не учиться? Допустим даже, что в следующем году мы освободим Донбасс. Что делали бы 12-23-летние дети после освобождения? Пошли бы в первый класс? Как учитель Вы должны понимать, что упущенное в детстве наверстать очень тяжело. Мы бы имели потерянное поколение, кот. вряд ли уже будет способно к чему-то, кроме чёрной работы. А если это продлится не 6 лет, а дольше (пока что конца не видно)? У Вас неожиданно прорезалось то, от чего Вы отказались и старательно из себя выжимаете.
Я описую власне ставлення. Завжди питання моралі, це внутрішній психічний акт конкретної людини. Я сприймаю Вашу аргументацію, визнаю її практичність, логіку. Але...Тут вже дисгармонія серця і розуму. Бачу раціональне зерно Вашої аргументації, але довіряю більше серцю. Воно каже, що це не є добро. Як би їм треба було вчитися? Не знаю...Та хай би це була б проблема окупантів. Нехай завозили б вчителів з РФ, якщо б всі відмовилился працювати на окупанта. Єдиний доступний метод боротьби з окупантом там - саботаж. І по можливості шкідництво, хоч в дрібниці якійсь: зірвати агітацію ворожу, намалювати десь синьо-жовтий прапор...Все що завгодно, щоб під окупантом земля горіла, не почувалися комфортно, навіть психологічо, відчували ворожість. Можливо, я ідеалізую багато чого, але я такий, звиняйте! Я не претендую на безальтернативність своєї думки, можу й помилятися. В першу чергу я прислухаюся до серця, навіть не до розуму. Бо Бог розмовляє з людиною через її серце. І там правда лише. Бути зрадником - це погано. Це не є добро. Ніде зрадників не люблять. Це клеймо на все життя. Це зрада самого себе. З тим жити все життя. Це гріх.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
ЛАД написав:Да, и Перес может не переживать. Никто его не забанит надолго и, тем более, пожизненно. Он "социально близкий". Как уголовники в сталинских лагерях.
Всем спокойной ночи!
Впізнаю, старий прийом провокатора. Волаєш про справедливість і наголос ставиш на бан, начебто. Але Перес не порушує правил, а ти докази не приводиш. І твоя підлість полягає в тому, що якщо Модератор не розбереться, а почитає твій наклеп-кляузу може випадково запроторити, на що і розрахунок.
Спи спокійно, сьогодні тебе не забанять, скарг немає
Не є його фанатом, але знакова фігура. Що стосується пісні, то найкращий аналіз читав такий, що є актуальним для українців.
Композиция «Группа крови» легендарного Виктора Цоя появилась в 1987 году. Песня сразу полюбилась поклонникам и слушателям «Кино», стала гимном целой эпохи. Мелодичное произведение, проникновенные слова, невероятное исполнение. Каждый понимает его по-своему. Но о чем песня «Группа крови»?
Анализ композиции Чтобы понять главную мысль, следует проанализировать произведение построчно.
«Теплое место, но улицы ждут отпечатков наших ног».
Удобная, размеренная жизнь. Там, где тихо и спокойно. Там, где можно укрыться от проблем и неприятностей. Но нельзя постоянно оставаться в своем тихом мирке, нужно выходить из «теплого места», потому что тебя ждут. Только куда следует идти?
«Звездная пыль — на сапогах».
Эта фраза наталкивает на мысль, что путь будет совсем не близким. Возможно, потребуется совершить путешествие к звездам в другие галактики?!
«Мягкое кресло, клетчатый плед»,
Комфорт, уют, спокойствие, умиротворение. Но всего этого можно лишиться из-за нерешительности, нежелания перемен, недоверия к окружающим.
«Не нажатый вовремя курок».
Если струсить, не принять меры, то счастливая жизнь, позитивные эмоции будут только сниться:
«Солнечный день — в ослепительных снах».
Далее идут строки, отражающие главную мысль композиции:
«Группа крови — на рукаве»,
Эту фразу следует воспринимать в переносном значении. Некоторые слушатели считают, что в этих словах говорится об обозначение человека, слившегося с толпой и только по «группе крови» его можно выделить. Он такой же, как все. Чтобы его «не задавили», ему нужно сражаться за право быть услышанным не только с окружающими, но и с самим собой.
«Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне»
Герой песни уверен, что у него есть поддержка и опора в лице того, кто в него верит, у него есть надежное плечо, на которое можно опереться. Но кто это? Верный друг, любимая девушка или просто близкий по духу человек? Остается загадкой.
«Не остаться в этой траве».
Эту строчку герой произносит дважды. Он понимает, что его душевных сил может не хватить, чтобы побороть преграды и сложности, которые будут возникать на его пути. Не случайно, герой композиции еще раз повторяет строки:
«Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи!»
Во втором куплете следует фраза, которая повествует о личностных качествах героя:
«И есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой»
Ложь, предательство, лицемерие — это не про него. Герой за честность, справедливость и правду. Это его принципы, нарушать которые он не намерен, даже если от этого зависит его дальнейшая жизнь.
«Я никому не хочу ставить ногу на грудь»
Он не готов «идти по головам», не способен на подлый поступок по отношению к любому человеку.
«Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой»
Это ключевая фраза, смысл всей композиции. Несмотря на все проблемы, трудности, герой хочет быть рядом с близким человеком. Его не волнуют чужие мнения, он не стремится к славе, ему не нужны деньги. Но в жизни не всегда происходит так, как мы этого хотим:
«Но высокая в небе звезда зовет меня в путь».
Возможно, герой находится в поиске себя, своего предназначения. Он стремится к своей мечте.
Смысл песни «Группа крови» Чтобы понять смысл песни «Группа крови», не следует воспринимать все слова буквально. Виктор Цой хотел сказать не о войне, не о взаимоотношениях между влюбленными. Герой ищет свой жизненный путь. Он очень хочет остаться в родном доме, но его «путеводная звезда» зовет его.
Герой устал от жестокости и равнодушия. Он стремится к доброте и правде. Воин света, который не перешагнет через свои принципы ни при каких условиях.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.