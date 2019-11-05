Перед тим, як переконувати мене, що музика поза політикою, — поцікавтеся, чому в Ізраїлі не слухають Вагнера? Міркую, що в Другу Світову війну в Радянському Союзі сприймали б як щось вороже, бо народилося там, де був ворог.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лис, 2019 02:28
Перед тим, як переконувати мене, що музика поза політикою, — поцікавтеся, чому в Ізраїлі не слухають Вагнера? Міркую, що в Другу Світову війну в Радянському Союзі сприймали б як щось вороже, бо народилося там, де був ворог.
Додано: Сер 06 лис, 2019 02:28
Многие уверены, что в ВВ2 победили "хорошие ребята"? Но это не так.
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Сер 06 лис, 2019 02:38
Головний ворог людини - гріх, що всередині людини. А ворог людства - диявол. Головна боротьба між Добром і Злом відбувається в серці людини. Бог наділив людину свободою волі. Тому людина обирає свій шлях: йти до Бога чи диявола. Йти до Бога - Спасіння і вічне життя. Йти до диявола - загубити безсмертну душу і занепастити її на вічні муки.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 06 лис, 2019 02:39
Надо же, а почему не памятник Перуну - мефала убеждает, что националисты таскаются со свастикой древних славян, а не нацистской Германии
А если серьезно, то это просто дно. Плюнули в лицо не только киевлянам, полтавчанам, винничанам, харковчанам, одесситам и т.д., но и самим галичанам - идею создания украинской дивизии Ваффен СС не поддерживали даже в ОУН!
PS: неужели проблема волнует только еврейскую общину Украины? Где реакция центральной власти?? Что это, не пойму - стокгольмский синдром???
PPS: Tegularius, говоря сегодня о возможности региональных культурных политик, я имел в виду не это - красные линии должны оставаться, и определять из необходимо из Киева
Додано: Сер 06 лис, 2019 02:42
Re: Політичні дискусії
Додано: Сер 06 лис, 2019 02:45
Додано: Сер 06 лис, 2019 03:21
1)В Израиле нет официального запрета на исполнение Р. Вагнера
2) В блокадном Ленинграде исполняли музыку Бетховена
3)Вагнер был патологическим антисемитом, писавшим статьи "еврейство в музыке", его музыка исполнялись в концлагерях. Кто из российских певцов или композиторов может "похвастать" таким набором? Особенно В. Цой из Ленинградского андерграунда работавший кочегаром?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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