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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4536453745384539
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 02:28

  ЛАД написав:Правильно я написал чуть выше - маразм крепчает.
Из того, что нацисты танцевали вальс под музыку Штрауса, а Гитлер любил Вагнера, совсем не следует, что Штраус и Вагнер были нацистами или хотя бы прославляли его. :)
Перед тим, як переконувати мене, що музика поза політикою, — поцікавтеся, чому в Ізраїлі не слухають Вагнера? Міркую, що в Другу Світову війну в Радянському Союзі сприймали б як щось вороже, бо народилося там, де був ворог.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 02:28

Многие уверены, что в ВВ2 победили "хорошие ребята"? Но это не так.
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 02:38

  Перес де Куэльяр написав:там, де був ворог.

Головний ворог людини - гріх, що всередині людини. А ворог людства - диявол. Головна боротьба між Добром і Злом відбувається в серці людини. Бог наділив людину свободою волі. Тому людина обирає свій шлях: йти до Бога чи диявола. Йти до Бога - Спасіння і вічне життя. Йти до диявола - загубити безсмертну душу і занепастити її на вічні муки.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 02:39

  andrein написав:В Калуше торжественно открыли мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера дивизии СС Галиция Дмытра Палиива

https://m.facebook.com/eduard.dolinsky/ ... 6854130031


Надо же, а почему не памятник Перуну - мефала убеждает, что националисты таскаются со свастикой древних славян, а не нацистской Германии :mrgreen:

А если серьезно, то это просто дно. Плюнули в лицо не только киевлянам, полтавчанам, винничанам, харковчанам, одесситам и т.д., но и самим галичанам - идею создания украинской дивизии Ваффен СС не поддерживали даже в ОУН!

PS: неужели проблема волнует только еврейскую общину Украины? Где реакция центральной власти?? Что это, не пойму - стокгольмский синдром???

PPS: Tegularius, говоря сегодня о возможности региональных культурных политик, я имел в виду не это - красные линии должны оставаться, и определять из необходимо из Киева
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 02:42

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Что это - стокгольский синдром???
Це може бути фейк.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 02:45

  Перес де Куэльяр написав:
  zРадио написав:Что это - стокгольский синдром???
Це може бути фейк.


По ссылке есть фото
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 03:21

  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:Правильно я написал чуть выше - маразм крепчает.
Из того, что нацисты танцевали вальс под музыку Штрауса, а Гитлер любил Вагнера, совсем не следует, что Штраус и Вагнер были нацистами или хотя бы прославляли его. :)
Перед тим, як переконувати мене, що музика поза політикою, — поцікавтеся, чому в Ізраїлі не слухають Вагнера? Міркую, що в Другу Світову війну в Радянському Союзі сприймали б як щось вороже, бо народилося там, де був ворог.

1)В Израиле нет официального запрета на исполнение Р. Вагнера
2) В блокадном Ленинграде исполняли музыку Бетховена
3)Вагнер был патологическим антисемитом, писавшим статьи "еврейство в музыке", его музыка исполнялись в концлагерях. Кто из российских певцов или композиторов может "похвастать" таким набором? Особенно В. Цой из Ленинградского андерграунда работавший кочегаром?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 04:24

  zРадио написав:PPS: Tegularius, говоря сегодня о возможности региональных культурных политик, я имел в виду не это - красные линии должны оставаться, и определять из необходимо из Киева

Да, согласен, должны быть рамки.
Диктовать человеку, на каком языке петь песни на улице - точно выходит за эти рамки. Кстати, наказать по-закону нарушившего это предписание - невозможно, наложенный штраф любой суд признает несостоятельным. Поэтому приходится прибегать к услугам титушни.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 06:02

  andrein написав:В Калуше торжественно открыли мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера дивизии СС Галиция Дмытра Палиива

https://m.facebook.com/eduard.dolinsky/ ... 6854130031

Кацапів такі дії дратурують сильно судячи з коментів москвичів на фейсбуку :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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