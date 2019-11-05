zРадио написав:К слову, а львовские экс-депутаты, назвавшие одну из улиц города именем Дудаева, несут юридическую ответственность за пропаганду сепаратизма? Как говорится, когда живешь в стеклянном доме, не нужно бросаться камнями.
PS: эта улица во Львове давненько, насколько помню. Но тут не вопрос обратной силы закона - пропаганда сепаратизма запрещена все 28 лет. Просто актуальность вопроса с 2014-го выше...
Так УПА теж була сепаратистами для СРСР, США для Британської імперії, Московія для Золотої Орди і так далі. Сьогодні РФ не визнає незалежності Ічкерії, років через 50, можливо, і визнає, як і ми можемо, колись, визнати незалежність Лугандона, коли забудуться жертви.
Тому тут герої не діляться на сепаратистів чи ні, а на противників і колаборантів головного ворога - Московії.