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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4537453845394540
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:23

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:К слову, а львовские экс-депутаты, назвавшие одну из улиц города именем Дудаева, несут юридическую ответственность за пропаганду сепаратизма? Как говорится, когда живешь в стеклянном доме, не нужно бросаться камнями.

PS: эта улица во Львове давненько, насколько помню. Но тут не вопрос обратной силы закона - пропаганда сепаратизма запрещена все 28 лет. Просто актуальность вопроса с 2014-го выше...

Так УПА теж була сепаратистами для СРСР, США для Британської імперії, Московія для Золотої Орди і так далі. Сьогодні РФ не визнає незалежності Ічкерії, років через 50, можливо, і визнає, як і ми можемо, колись, визнати незалежність Лугандона, коли забудуться жертви.
Тому тут герої не діляться на сепаратистів чи ні, а на противників і колаборантів головного ворога - Московії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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