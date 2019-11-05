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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лис, 2019 09:23
zРадио написав:
К слову, а львовские экс-депутаты, назвавшие одну из улиц города именем Дудаева, несут юридическую ответственность за пропаганду сепаратизма? Как говорится, когда живешь в стеклянном доме, не нужно бросаться камнями.
PS: эта улица во Львове давненько, насколько помню. Но тут не вопрос обратной силы закона - пропаганда сепаратизма запрещена все 28 лет. Просто актуальность вопроса с 2014-го выше...
Так УПА теж була сепаратистами для СРСР, США для Британської імперії, Московія для Золотої Орди і так далі. Сьогодні РФ не визнає незалежності Ічкерії, років через 50, можливо, і визнає, як і ми можемо, колись, визнати незалежність Лугандона, коли забудуться жертви.
Тому тут герої не діляться на сепаратистів чи ні, а на противників і колаборантів головного ворога - Московії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 09:42
andrijk777 написав: zРадио написав:
Ну чисто как дончане и луганчане! И внешняя поддержка тоже была. Кейсы практически один в один.
Московський троль не бачить різниці між Чечнею і ДНР/ЛНР?
Ок. Я наведу порівняння:
1. Агресія на Донбасі була ініційована ззовні. Почалось в Криму - пряма військова операція РФ. Продовжилось на Донбасі. Головний ініціатор Гіркін - громадянин РФ. В керівництві ЛНР/ДНР - купа громадян РФ.
2. Чечня майже не мала тяжкого озброєння. А ЛНР/ДНР має навіть Буки(з РФ!)!
3. Чечня вела партизансько/терористичну війну, зрозуміло чому - сили дуже не рівні. А ось маленькі ДНР/ЛНР ведуть відкриту РІВНУ
війну зі всією Україною! Маючи в десятки разів менші ресурси.
І інше, лінь писати.
А так да, кейсы практически один в один.
Слово сепаратизм в самом общем понятном смысле означает действия направленные на отделение части от целого.
Поэтому война в Чечне - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству РФ. Война в ОРДЛО - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству Украина. Борьба каталонцев - типичнейший пример сепаратизма, Косово - типичный пример сепаратизма по отношению к государству Сербия, какое бы ни плохое было то государство на тот момент.
Для особо чувствительных к термину сепаратизм, можно в само пропагандистских целях использовать замены:
- если ты думаешь, что сепаратизм хороший - смело заменяй на термин - борьба за национальное самоопределение
- если ты думаешь, что сепаратизм плохой - используй термин - проклятые сепаратисты или война против целостности какого-то государства.
По аналогии, давно в массах используют -
бунт - это проигравшее восстание
революция - это победившее восстание
или разведчик - это хороший парень, шпион - это плохой парень
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:03
Schmit написав:
Не стыдно такие помои постить?
Дилетант-дальнобойщик рассуждает о расследованиях, фантастических суммах якобы отмытых Коломойским и пр.бред.
Но,самое показательное, что это настоящий "патриот" любящий Украину с очень далекого расстояния
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:04
Нота Бене на полях ...
Взагалі-то закон як поняття - дуже історична категорія . Всі це знають , але роблять вигляд , що тут і зараз це не так . Але - хто виграв - того і закон , історію переписують переможці завжди , будь-які революції - протизаконні , про сепаратизм - взагалі можна і не згадувати - але по цьому якраз і видно найкраще підхід - скрізь і всюди .
В загальному - що таке зараз закон - це правила і вимоги, встановлені панівним класом для утримання під контролем населення, які здійснюються завдяки монополії держави на застосування насильства і примусу . Але оскільки всі ми живемо в таких умовах - більше чи менше - то звикаємо думати в категоріях "правильності" та "природності" закону в житті суспільства . Причому насильницькі функції держави вважаємо такими , які підтримують статус кво - незважаючи на реальну та явну несправедливіть такого . Мовляв - альтернатива - це хаос і біда ...
А тому - всіх критиків будь-якої діючої влади треба по закону "заткнути" - влада краще за вас знає - як повинно бути !
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:04
freeze написав:
разведчик - это хороший парень, шпион - это плохой парень
диверсант и террорист
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:05
freeze написав:
Слово сепаратизм в самом общем понятном смысле означает действия направленные на отделение части от целого.
Поэтому война в Чечне - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству РФ. Война в ОРДЛО - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству Украина. Борьба каталонцев - типичнейший пример сепаратизма, Косово - типичный пример сепаратизма по отношению к государству Сербия, какое бы ни плохое было то государство на тот момент.
Для особо чувствительных к термину сепаратизм, можно в само пропагандистских целях использовать замены:
- если ты думаешь, что сепаратизм хороший - смело заменяй на термин - борьба за национальное самоопределение
- если ты думаешь, что сепаратизм плохой - используй термин - проклятые сепаратисты или война против целостности какого-то государства.
По аналогии, давно в массах используют -
бунт - это проигравшее восстание
революция - это победившее восстание
или разведчик - это хороший парень, шпион - это плохой парень
ЛДНР не сепаратисты, а коллаборанты.
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Schmit
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:07
Schmit написав:
ЛДНР не сепаратисты, а коллаборанты.
Ответ неправильный.
Коллаборанты могут быть в Крыму где Россия признала свою оккупацию, а от Донбасса она отказывается как своей территории
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:08
Schmit написав:
ЛДНР не сепаратисты, а коллаборанты
а активисты зовут их сепарами
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:16
Schmit написав:
ЛДНР не сепаратисты, а коллаборанты.
Одно совсем не отменяет другое.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:21
shapo написав:
Коллаборанты могут быть в Крыму где Россия признала свою оккупацию, а от Донбасса она отказывается как своей территории
Звісно - відмовляється, навіть контроль над кордоном повернула Україні.
Їх там нет, є тільки війська і зброя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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