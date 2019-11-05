RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4538453945404541>
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:23

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:К слову, а львовские экс-депутаты, назвавшие одну из улиц города именем Дудаева, несут юридическую ответственность за пропаганду сепаратизма? Как говорится, когда живешь в стеклянном доме, не нужно бросаться камнями.

PS: эта улица во Львове давненько, насколько помню. Но тут не вопрос обратной силы закона - пропаганда сепаратизма запрещена все 28 лет. Просто актуальность вопроса с 2014-го выше...

Так УПА теж була сепаратистами для СРСР, США для Британської імперії, Московія для Золотої Орди і так далі. Сьогодні РФ не визнає незалежності Ічкерії, років через 50, можливо, і визнає, як і ми можемо, колись, визнати незалежність Лугандона, коли забудуться жертви.
Тому тут герої не діляться на сепаратистів чи ні, а на противників і колаборантів головного ворога - Московії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8822
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:42

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Ну чисто как дончане и луганчане! И внешняя поддержка тоже была. Кейсы практически один в один.

Московський троль не бачить різниці між Чечнею і ДНР/ЛНР?
Ок. Я наведу порівняння:
1. Агресія на Донбасі була ініційована ззовні. Почалось в Криму - пряма військова операція РФ. Продовжилось на Донбасі. Головний ініціатор Гіркін - громадянин РФ. В керівництві ЛНР/ДНР - купа громадян РФ.
2. Чечня майже не мала тяжкого озброєння. А ЛНР/ДНР має навіть Буки(з РФ!)!
3. Чечня вела партизансько/терористичну війну, зрозуміло чому - сили дуже не рівні. А ось маленькі ДНР/ЛНР ведуть відкриту РІВНУ війну зі всією Україною! Маючи в десятки разів менші ресурси.
І інше, лінь писати.
А так да, кейсы практически один в один.


Слово сепаратизм в самом общем понятном смысле означает действия направленные на отделение части от целого.

Поэтому война в Чечне - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству РФ. Война в ОРДЛО - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству Украина. Борьба каталонцев - типичнейший пример сепаратизма, Косово - типичный пример сепаратизма по отношению к государству Сербия, какое бы ни плохое было то государство на тот момент.

Для особо чувствительных к термину сепаратизм, можно в само пропагандистских целях использовать замены:
- если ты думаешь, что сепаратизм хороший - смело заменяй на термин - борьба за национальное самоопределение
- если ты думаешь, что сепаратизм плохой - используй термин - проклятые сепаратисты или война против целостности какого-то государства.

По аналогии, давно в массах используют -
бунт - это проигравшее восстание
революция - это победившее восстание

или разведчик - это хороший парень, шпион - это плохой парень
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13373
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3743 раз.
Подякували: 5515 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:03

  Schmit написав:


Не стыдно такие помои постить?
Дилетант-дальнобойщик рассуждает о расследованиях, фантастических суммах якобы отмытых Коломойским и пр.бред.
Но,самое показательное, что это настоящий "патриот" любящий Украину с очень далекого расстояния
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 29.05.18
Подякував: 81 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:04

Re: Політичні дискусії

Нота Бене на полях ...
Взагалі-то закон як поняття - дуже історична категорія . Всі це знають , але роблять вигляд , що тут і зараз це не так . Але - хто виграв - того і закон , історію переписують переможці завжди , будь-які революції - протизаконні , про сепаратизм - взагалі можна і не згадувати - але по цьому якраз і видно найкраще підхід - скрізь і всюди .
В загальному - що таке зараз закон - це правила і вимоги, встановлені панівним класом для утримання під контролем населення, які здійснюються завдяки монополії держави на застосування насильства і примусу . Але оскільки всі ми живемо в таких умовах - більше чи менше - то звикаємо думати в категоріях "правильності" та "природності" закону в житті суспільства . Причому насильницькі функції держави вважаємо такими , які підтримують статус кво - незважаючи на реальну та явну несправедливіть такого . Мовляв - альтернатива - це хаос і біда ...
А тому - всіх критиків будь-якої діючої влади треба по закону "заткнути" - влада краще за вас знає - як повинно бути !
Puente
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:04

Re: разницы

  freeze написав:разведчик - это хороший парень, шпион - это плохой парень

диверсант и террорист
sal
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 25.03.16
Подякував: 694 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:05

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Слово сепаратизм в самом общем понятном смысле означает действия направленные на отделение части от целого.

Поэтому война в Чечне - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству РФ. Война в ОРДЛО - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству Украина. Борьба каталонцев - типичнейший пример сепаратизма, Косово - типичный пример сепаратизма по отношению к государству Сербия, какое бы ни плохое было то государство на тот момент.

Для особо чувствительных к термину сепаратизм, можно в само пропагандистских целях использовать замены:
- если ты думаешь, что сепаратизм хороший - смело заменяй на термин - борьба за национальное самоопределение
- если ты думаешь, что сепаратизм плохой - используй термин - проклятые сепаратисты или война против целостности какого-то государства.

По аналогии, давно в массах используют -
бунт - это проигравшее восстание
революция - это победившее восстание

или разведчик - это хороший парень, шпион - это плохой парень

ЛДНР не сепаратисты, а коллаборанты.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 701
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:07

  Schmit написав:ЛДНР не сепаратисты, а коллаборанты.


Ответ неправильный.
Коллаборанты могут быть в Крыму где Россия признала свою оккупацию, а от Донбасса она отказывается как своей территории
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 29.05.18
Подякував: 81 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:08

Re: аналогии

  Schmit написав:ЛДНР не сепаратисты, а коллаборанты

а активисты зовут их сепарами
sal
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 25.03.16
Подякував: 694 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:16

  Schmit написав:ЛДНР не сепаратисты, а коллаборанты.


Одно совсем не отменяет другое.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13373
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3743 раз.
Подякували: 5515 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:21

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Коллаборанты могут быть в Крыму где Россия признала свою оккупацию, а от Донбасса она отказывается как своей территории

Звісно - відмовляється, навіть контроль над кордоном повернула Україні. :)
Їх там нет, є тільки війська і зброя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8822
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4538453945404541>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15732)
06.11.2019 11:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.