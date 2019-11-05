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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4538453945404541 Додано: Сер 06 лис, 2019 10:28 Re: Політичні дискусії Создается впечатление, что в кабинет президента, наконец то провели интернет и установили world of tanks. uaseller_info

Повідомлень: 41 З нами з: 26.01.15 Подякував: 16 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 10:28 freeze написав: andrijk777 написав: zРадио написав: Ну чисто как дончане и луганчане! И внешняя поддержка тоже была. Кейсы практически один в один. Ну чисто как дончане и луганчане! И внешняя поддержка тоже была. Кейсы практически один в один.

Московський троль не бачить різниці між Чечнею і ДНР/ЛНР?

Ок. Я наведу порівняння:

1. Агресія на Донбасі була ініційована ззовні. Почалось в Криму - пряма військова операція РФ. Продовжилось на Донбасі. Головний ініціатор Гіркін - громадянин РФ. В керівництві ЛНР/ДНР - купа громадян РФ.

2. Чечня майже не мала тяжкого озброєння. А ЛНР/ДНР має навіть Буки(з РФ!)!

3. Чечня вела партизансько/терористичну війну, зрозуміло чому - сили дуже не рівні. А ось маленькі ДНР/ЛНР ведуть відкриту РІВНУ війну зі всією Україною! Маючи в десятки разів менші ресурси.

І інше, лінь писати.

А так да, кейсы практически один в один. Московський троль не бачить різниці між Чечнею і ДНР/ЛНР?Ок. Я наведу порівняння:1. Агресія на Донбасі була ініційована ззовні. Почалось в Криму - пряма військова операція РФ. Продовжилось на Донбасі. Головний ініціатор Гіркін - громадянин РФ. В керівництві ЛНР/ДНР - купа громадян РФ.2. Чечня майже не мала тяжкого озброєння. А ЛНР/ДНР має навіть Буки(з РФ!)!3. Чечня вела партизансько/терористичну війну, зрозуміло чому - сили дуже не рівні. А ось маленькі ДНР/ЛНР ведуть відкритувійну зі всією Україною! Маючи в десятки разів менші ресурси.І інше, лінь писати.А так да, кейсы практически один в один.



Слово сепаратизм в самом общем понятном смысле означает действия направленные на отделение части от целого.



Поэтому война в Чечне - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству РФ. Война в ОРДЛО - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству Украина. Борьба каталонцев - типичнейший пример сепаратизма, Косово - типичный пример сепаратизма по отношению к государству Сербия, какое бы ни плохое было то государство на тот момент.



Для особо чувствительных к термину сепаратизм, можно в само пропагандистских целях использовать замены:

- если ты думаешь, что сепаратизм хороший - смело заменяй на термин - борьба за национальное самоопределение

- если ты думаешь, что сепаратизм плохой - используй термин - проклятые сепаратисты или война против целостности какого-то государства.



По аналогии, давно в массах используют -

бунт - это проигравшее восстание

революция - это победившее восстание



или разведчик - это хороший парень, шпион - это плохой парень Слово сепаратизм в самом общем понятном смысле означает действия направленные на отделение части от целого.Поэтому война в Чечне - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству РФ. Война в ОРДЛО - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству Украина. Борьба каталонцев - типичнейший пример сепаратизма, Косово - типичный пример сепаратизма по отношению к государству Сербия, какое бы ни плохое было то государство на тот момент.Для особо чувствительных к термину сепаратизм, можно в само пропагандистских целях использовать замены:- если ты думаешь, что сепаратизм хороший - смело заменяй на термин - борьба за национальное самоопределение- если ты думаешь, что сепаратизм плохой - используй термин - проклятые сепаратисты или война против целостности какого-то государства.По аналогии, давно в массах используют -бунт - это проигравшее восстаниереволюция - это победившее восстаниеили разведчик - это хороший парень, шпион - это плохой парень В мене трохи інша думка. Ви проводите паралелі між Республікою Ічкерія в кордонах з чеченським народом, цілком самостйне Державне утворення. А от, як можна порівнювати з ДНР/ЛНР? Чи були вони Республіками, чи народ є такий окремий, донбаський, не чув, або кордони визначені? Ні, це відірваний шмат від України і не є цілим, тому сепаратизм і право на незалежність не потрібно плутати. В мене трохи інша думка. Ви проводите паралелі між Республікою Ічкерія в кордонах з чеченським народом, цілком самостйне Державне утворення. А от, як можна порівнювати з ДНР/ЛНР? Чи були вони Республіками, чи народ є такий окремий, донбаський, не чув, або кордони визначені? Ні, це відірваний шмат від України і не є цілим, тому сепаратизм і право на незалежність не потрібно плутати. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2478 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 10:55 Puente написав: Нота Бене на полях ...

Взагалі-то закон як поняття - дуже історична категорія . Всі це знають , але роблять вигляд , що тут і зараз це не так . Але - хто виграв - того і закон , історію переписують переможці завжди , будь-які революції - протизаконні , про сепаратизм - взагалі можна і не згадувати - але по цьому якраз і видно найкраще підхід - скрізь і всюди .

В загальному - що таке зараз закон - це правила і вимоги, встановлені панівним класом для утримання під контролем населення, які здійснюються завдяки монополії держави на застосування насильства і примусу . Але оскільки всі ми живемо в таких умовах - більше чи менше - то звикаємо думати в категоріях "правильності" та "природності" закону в житті суспільства . Причому насильницькі функції держави вважаємо такими , які підтримують статус кво - незважаючи на реальну та явну несправедливіть такого . Мовляв - альтернатива - це хаос і біда ...

А тому - всіх критиків будь-якої діючої влади треба по закону "заткнути" - влада краще за вас знає - як повинно бути ! Нота Бене на полях ...Взагалі-то закон як поняття - дуже історична категорія . Всі це знають , але роблять вигляд , що тут і зараз це не так . Але - хто виграв - того і закон , історію переписують переможці завжди , будь-які революції - протизаконні , про сепаратизм - взагалі можна і не згадувати - але по цьому якраз і видно найкраще підхід - скрізь і всюди .В загальному - що таке зараз закон - це правила і вимоги, встановлені панівним класом для утримання під контролем населення, які здійснюються завдяки монополії держави на застосування насильства і примусу . Але оскільки всі ми живемо в таких умовах - більше чи менше - то звикаємо думати в категоріях "правильності" та "природності" закону в житті суспільства . Причому насильницькі функції держави вважаємо такими , які підтримують статус кво - незважаючи на реальну та явну несправедливіть такого . Мовляв - альтернатива - це хаос і біда ...А тому - всіх критиків будь-якої діючої влади треба по закону "заткнути" - влада краще за вас знає - як повинно бути !

Всё верно.

Государство, в первую очередь, аппарат насилия в интересах господствующих классов. И законы не "от бога".

Но следует отметить, что законы меняются в зависимости от текущей ситуации. И меняет их государство. Иногда самостоятельно, иногда под давлением снизу.

Если государство этого не делает, не обращает внимание на требования общества, не стравливает пар, изменяя законы и порядки, то в конце концов крышку срывает. Результат - Майдан, революция, т.е. насильственное изменение порядка.

Думаю, всё же мирное решение лучше. И оно почти всегда возможно. Кроме совсем уж крайних ситуаций, когда нужны действительно революционные (коренные) изменения, на кот. власть пойти не может. Всё верно.Государство, в первую очередь, аппарат насилия в интересах господствующих классов. И законы не "от бога".Но следует отметить, что законы меняются в зависимости от текущей ситуации. И меняет их государство. Иногда самостоятельно, иногда под давлением снизу.Если государство этого не делает, не обращает внимание на требования общества, не стравливает пар, изменяя законы и порядки, то в конце концов крышку срывает. Результат - Майдан, революция, т.е. насильственное изменение порядка.Думаю, всё же мирное решение лучше. И оно почти всегда возможно. Кроме совсем уж крайних ситуаций, когда нужны действительно революционные (коренные) изменения, на кот. власть пойти не может. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14697 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 10:57 Puente написав: Нота Бене на полях ...

Взагалі-то закон як поняття - дуже історична категорія . Всі це знають , але роблять вигляд , що тут і зараз це не так . Але - хто виграв - того і закон , історію переписують переможці завжди , будь-які революції - протизаконні , про сепаратизм - взагалі можна і не згадувати - але по цьому якраз і видно найкраще підхід - скрізь і всюди .

В загальному - що таке зараз закон - це правила і вимоги, встановлені панівним класом для утримання під контролем населення, які здійснюються завдяки монополії держави на застосування насильства і примусу . Але оскільки всі ми живемо в таких умовах - більше чи менше - то звикаємо думати в категоріях "правильності" та "природності" закону в житті суспільства . Причому насильницькі функції держави вважаємо такими , які підтримують статус кво - незважаючи на реальну та явну несправедливіть такого . Мовляв - альтернатива - це хаос і біда ...

А тому - всіх критиків будь-якої діючої влади треба по закону "заткнути" - влада краще за вас знає - як повинно бути ! Нота Бене на полях ...Взагалі-то закон як поняття - дуже історична категорія . Всі це знають , але роблять вигляд , що тут і зараз це не так . Але - хто виграв - того і закон , історію переписують переможці завжди , будь-які революції - протизаконні , про сепаратизм - взагалі можна і не згадувати - але по цьому якраз і видно найкраще підхід - скрізь і всюди .В загальному - що таке зараз закон - це правила і вимоги, встановлені панівним класом для утримання під контролем населення, які здійснюються завдяки монополії держави на застосування насильства і примусу . Але оскільки всі ми живемо в таких умовах - більше чи менше - то звикаємо думати в категоріях "правильності" та "природності" закону в житті суспільства . Причому насильницькі функції держави вважаємо такими , які підтримують статус кво - незважаючи на реальну та явну несправедливіть такого . Мовляв - альтернатива - це хаос і біда ...А тому - всіх критиків будь-якої діючої влади треба по закону "заткнути" - влада краще за вас знає - як повинно бути !

Так і є. Допоки є влада кесарів, як найменше зло і не настало Царство Боже , як Царство справжньої істини, де не потрібно буде ні законів, ні примусу, а пануватиме один закон - Любові, тто ми вимушені коритися кесарю, принаймні в зовнішньому прояві свого життя. Тому дуже важливо, що є в серці кесаря? Чим він керується? Які в нього думки, переконання? В що він вірить? Яка якість еліти? Але зовнішня покора кесарю не означає внутрішню покору. Людина внутрішньо, духовно, може вести цілком автономний спосіб життя і оцінювати діяльність кесаря згідно своїх, власних переконань. Якщо діяльність кесаря викликає несприйняття критичної кількості таких автономних світів, то кесар перестає бути помазанником Божим, втрачає свою легітимність. І тоді наступають зміни - бунти, революції, повстання, війни...Як завгодно можна назвати. Але суті то не міняє. Відбувається зміна існуючого порядку. Так чи інакше Бог будь яке зло, що творить людина, перетворює на добро. І Божий замисел, людина не взмозі осягнути розумом. Так і є. Допоки є влада кесарів, як найменше зло і не настало Царство Боже , як Царство справжньої істини, де не потрібно буде ні законів, ні примусу, а пануватиме один закон - Любові, тто ми вимушені коритися кесарю, принаймні в зовнішньому прояві свого життя. Тому дуже важливо, що є в серці кесаря? Чим він керується? Які в нього думки, переконання? В що він вірить? Яка якість еліти? Але зовнішня покора кесарю не означає внутрішню покору. Людина внутрішньо, духовно, може вести цілком автономний спосіб життя і оцінювати діяльність кесаря згідно своїх, власних переконань. Якщо діяльність кесаря викликає несприйняття критичної кількості таких автономних світів, то кесар перестає бути помазанником Божим, втрачає свою легітимність. І тоді наступають зміни - бунти, революції, повстання, війни...Як завгодно можна назвати. Але суті то не міняє. Відбувається зміна існуючого порядку. Так чи інакше Бог будь яке зло, що творить людина, перетворює на добро. І Божий замисел, людина не взмозі осягнути розумом. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27046 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 10:58 Перес де Куэльяр написав: В мене трохи інша думка. Ви проводите паралелі між Республікою Ічкерія в кордонах з чеченським народом, цілком самостйне Державне утворення. А от, як можна порівнювати з ДНР/ЛНР? Чи були вони Республіками, чи народ є такий окремий, донбаський, не чув, або кордони визначені? Ні, це відірваний шмат від України і не є цілим, тому сепаратизм і право на незалежність не потрібно плутати. В мене трохи інша думка. Ви проводите паралелі між Республікою Ічкерія в кордонах з чеченським народом, цілком самостйне Державне утворення. А от, як можна порівнювати з ДНР/ЛНР? Чи були вони Республіками, чи народ є такий окремий, донбаський, не чув, або кордони визначені? Ні, це відірваний шмат від України і не є цілим, тому сепаратизм і право на незалежність не потрібно плутати.



А в чем принципиальное различие?



Каталонцы в Испании - это борьба за независимость или сепаратизм?

Абхазы в Грузии - это борьба за независимость или сепаратизм?

Курды в Турции - борьба за независимость или сепаратизм?

Северная Ирландия - борьба за независимость или сепаратизм?

Отделение США от Британской Империи - борьба за независимость или сепаратизм? А в чем принципиальное различие?Каталонцы в Испании - это борьба за независимость или сепаратизм?Абхазы в Грузии - это борьба за независимость или сепаратизм?Курды в Турции - борьба за независимость или сепаратизм?Северная Ирландия - борьба за независимость или сепаратизм?Отделение США от Британской Империи - борьба за независимость или сепаратизм? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2857 З нами з: 26.03.16 Подякував: 143 раз. Подякували: 888 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4538453945404541 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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