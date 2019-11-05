|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:28
Создается впечатление, что в кабинет президента, наконец то провели интернет и установили world of tanks.
-
uaseller_info
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 26.01.15
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:28
freeze написав: andrijk777 написав: zРадио написав:
Ну чисто как дончане и луганчане! И внешняя поддержка тоже была. Кейсы практически один в один.
Московський троль не бачить різниці між Чечнею і ДНР/ЛНР?
Ок. Я наведу порівняння:
1. Агресія на Донбасі була ініційована ззовні. Почалось в Криму - пряма військова операція РФ. Продовжилось на Донбасі. Головний ініціатор Гіркін - громадянин РФ. В керівництві ЛНР/ДНР - купа громадян РФ.
2. Чечня майже не мала тяжкого озброєння. А ЛНР/ДНР має навіть Буки(з РФ!)!
3. Чечня вела партизансько/терористичну війну, зрозуміло чому - сили дуже не рівні. А ось маленькі ДНР/ЛНР ведуть відкриту РІВНУ
війну зі всією Україною! Маючи в десятки разів менші ресурси.
І інше, лінь писати.
А так да, кейсы практически один в один.
Слово сепаратизм в самом общем понятном смысле означает действия направленные на отделение части от целого.
Поэтому война в Чечне - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству РФ. Война в ОРДЛО - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству Украина. Борьба каталонцев - типичнейший пример сепаратизма, Косово - типичный пример сепаратизма по отношению к государству Сербия, какое бы ни плохое было то государство на тот момент.
Для особо чувствительных к термину сепаратизм, можно в само пропагандистских целях использовать замены:
- если ты думаешь, что сепаратизм хороший - смело заменяй на термин - борьба за национальное самоопределение
- если ты думаешь, что сепаратизм плохой - используй термин - проклятые сепаратисты или война против целостности какого-то государства.
По аналогии, давно в массах используют -
бунт - это проигравшее восстание
революция - это победившее восстание
или разведчик - это хороший парень, шпион - это плохой парень
В мене трохи інша думка. Ви проводите паралелі між Республікою Ічкерія в кордонах з чеченським народом, цілком самостйне Державне утворення. А от, як можна порівнювати з ДНР/ЛНР? Чи були вони Республіками, чи народ є такий окремий, донбаський, не чув, або кордони визначені? Ні, це відірваний шмат від України і не є цілим, тому сепаратизм і право на незалежність не потрібно плутати.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2478
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 1020 раз.
- Подякували: 1033 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:55
Puente написав:
Нота Бене на полях ...
Взагалі-то закон як поняття - дуже історична категорія . Всі це знають , але роблять вигляд , що тут і зараз це не так . Але - хто виграв - того і закон , історію переписують переможці завжди , будь-які революції - протизаконні , про сепаратизм - взагалі можна і не згадувати - але по цьому якраз і видно найкраще підхід - скрізь і всюди .
В загальному - що таке зараз закон - це правила і вимоги, встановлені панівним класом для утримання під контролем населення, які здійснюються завдяки монополії держави на застосування насильства і примусу . Але оскільки всі ми живемо в таких умовах - більше чи менше - то звикаємо думати в категоріях "правильності" та "природності" закону в житті суспільства . Причому насильницькі функції держави вважаємо такими , які підтримують статус кво - незважаючи на реальну та явну несправедливіть такого . Мовляв - альтернатива - це хаос і біда ...
А тому - всіх критиків будь-якої діючої влади треба по закону "заткнути" - влада краще за вас знає - як повинно бути !
Всё верно.
Государство, в первую очередь, аппарат насилия в интересах господствующих классов. И законы не "от бога".
Но следует отметить, что законы меняются в зависимости от текущей ситуации. И меняет их государство. Иногда самостоятельно, иногда под давлением снизу.
Если государство этого не делает, не обращает внимание на требования общества, не стравливает пар, изменяя законы и порядки, то в конце концов крышку срывает. Результат - Майдан, революция, т.е. насильственное изменение порядка.
Думаю, всё же мирное решение лучше. И оно почти всегда возможно. Кроме совсем уж крайних ситуаций, когда нужны действительно революционные (коренные) изменения, на кот. власть пойти не может.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14698
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4293 раз.
- Подякували: 3985 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:57
Puente написав:
Нота Бене на полях ...
Взагалі-то закон як поняття - дуже історична категорія . Всі це знають , але роблять вигляд , що тут і зараз це не так . Але - хто виграв - того і закон , історію переписують переможці завжди , будь-які революції - протизаконні , про сепаратизм - взагалі можна і не згадувати - але по цьому якраз і видно найкраще підхід - скрізь і всюди .
В загальному - що таке зараз закон - це правила і вимоги, встановлені панівним класом для утримання під контролем населення, які здійснюються завдяки монополії держави на застосування насильства і примусу . Але оскільки всі ми живемо в таких умовах - більше чи менше - то звикаємо думати в категоріях "правильності" та "природності" закону в житті суспільства . Причому насильницькі функції держави вважаємо такими , які підтримують статус кво - незважаючи на реальну та явну несправедливіть такого . Мовляв - альтернатива - це хаос і біда ...
А тому - всіх критиків будь-якої діючої влади треба по закону "заткнути" - влада краще за вас знає - як повинно бути !
Так і є. Допоки є влада кесарів, як найменше зло і не настало Царство Боже , як Царство справжньої істини, де не потрібно буде ні законів, ні примусу, а пануватиме один закон - Любові, тто ми вимушені коритися кесарю, принаймні в зовнішньому прояві свого життя. Тому дуже важливо, що є в серці кесаря? Чим він керується? Які в нього думки, переконання? В що він вірить? Яка якість еліти? Але зовнішня покора кесарю не означає внутрішню покору. Людина внутрішньо, духовно, може вести цілком автономний спосіб життя і оцінювати діяльність кесаря згідно своїх, власних переконань. Якщо діяльність кесаря викликає несприйняття критичної кількості таких автономних світів, то кесар перестає бути помазанником Божим, втрачає свою легітимність. І тоді наступають зміни - бунти, революції, повстання, війни...Як завгодно можна назвати. Але суті то не міняє. Відбувається зміна існуючого порядку. Так чи інакше Бог будь яке зло, що творить людина, перетворює на добро. І Божий замисел, людина не взмозі осягнути розумом.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27048
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2064 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:58
Перес де Куэльяр написав:
В мене трохи інша думка. Ви проводите паралелі між Республікою Ічкерія в кордонах з чеченським народом, цілком самостйне Державне утворення. А от, як можна порівнювати з ДНР/ЛНР? Чи були вони Республіками, чи народ є такий окремий, донбаський, не чув, або кордони визначені? Ні, це відірваний шмат від України і не є цілим, тому сепаратизм і право на незалежність не потрібно плутати.
А в чем принципиальное различие?
Каталонцы в Испании - это борьба за независимость или сепаратизм?
Абхазы в Грузии - это борьба за независимость или сепаратизм?
Курды в Турции - борьба за независимость или сепаратизм?
Северная Ирландия - борьба за независимость или сепаратизм?
Отделение США от Британской Империи - борьба за независимость или сепаратизм?
Теперь уже точно не вернусь
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 2858
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 888 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 лис, 2019 11:19
ЛАД написав:
Государство, в первую очередь, аппарат насилия в интересах господствующих классов. И законы не "от бога".
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27048
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2064 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лис, 2019 11:21
Если бы это был первый и единственный случай!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14698
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4293 раз.
- Подякували: 3985 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 06 лис, 2019 11:30
shapo написав:
Не стыдно такие помои постить?
Дилетант-дальнобойщик рассуждает о расследованиях, фантастических суммах якобы отмытых Коломойским и пр.бред.
Но,самое показательное, что это настоящий "патриот" любящий Украину с очень далекого расстояния
А не стыдно выбирать Зе президентом?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 704
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лис, 2019 11:42
ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав:
Кто ж признается в мотивах. Будет рассказывать: "Да я просто хотел порисовать, а тут подвернулась стена, случайно оказалось - синагога" или "случайно оказались еврейские могилы", или "случайно оказалась братская могила".
Поэтому - свастика однозначно символ нацизма и её рисование не требует дальнейших доказательств вины. Достаточно факта.
Если Вы будете "выяснять цель" = безнаказанному рисованию свастики где угодно.
Перестаньте заниматься демагогией и защитой фашистов.
щоб не було "просто хотел порисовать" є слідство та суди. є безліч народів які використовують свастику зовсім не задля пропаганди фашизму. чи ви пропонуєте їм відмовитися від свого культурного спадку бо рашистська пропаганда огульно назвала свастику злом?
якщо "свастика однозначно символ нацизма" чому ви в делі нічого не зробили?
ЗІ
стосовно мене - або доведіть що я захищаю фашистів або їжте краватку.
1. Какие "слідство та суди" и каким образом сумеют доказать, что не "просто хотел порисовать"?
2. О каком "культурном спадке" Вы говорите? От этого "культурного спадку" отказались ещё 1000 лет назад при крещении Руси и благополучно забыли. Сейчас вдруг решили вспомнить.
3. Эта "безліч народів які використовують свастику" никогда не были под наци и не сталкивались с ними, т.к. им повезло оказаться на другом краю земли. Кстати, Вас не затруднит перечислить эту безліч? Хотя бы некоторых для примера.
4. "бо рашистська пропаганда огульно назвала свастику злом" - только рашистська?
В Европе и Америке на неё молятся?
5. О Дели я уже Вам объяснял. А Вы так и не нашли о каком храме я говорил?
Краватку їжте самі. Я найду что повкуснее. Искать через 3 дня ничего не буду - лень.
Но этот Ваш пост с такой защитой свастики тоже хорош.
Вы родновер?
1. тобто для всіх хто не згоден з вашою думкою лише суди лінча а не цивілізовані шляхи визначення провини?
2. якщо ви бажаєте відмовитися від історії предків це ваша справа. вас може і влаштовує роль манкурта а мене ні.
3. і що з того що декотрим народам поталанило не зтикатися с фашистською німеччиною? якщо вони приїдуть до нас то їм буде влаштовано суд лінча? перелік народів які використовують свастику гадаю знайдете в інеті.
4. а ви вважаєте що в Європі та Америці заборонена будь яка свастика без будь-яких нюансів? можете навіть закони країн привести в приклад?
5. Що ви мені пояснили по Делі? Що воно там є? Я вас запитав чому ви не кинулися знищувати її?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5836
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 676 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лис, 2019 11:43
Shram написав: Перес де Куэльяр написав:
В мене трохи інша думка. Ви проводите паралелі між Республікою Ічкерія в кордонах з чеченським народом, цілком самостйне Державне утворення. А от, як можна порівнювати з ДНР/ЛНР? Чи були вони Республіками, чи народ є такий окремий, донбаський, не чув, або кордони визначені? Ні, це відірваний шмат від України і не є цілим, тому сепаратизм і право на незалежність не потрібно плутати.
А в чем принципиальное различие?
Каталонцы в Испании - это борьба за независимость или сепаратизм?
Абхазы в Грузии - это борьба за независимость или сепаратизм?
Курды в Турции - борьба за независимость или сепаратизм?
Северная Ирландия - борьба за независимость или сепаратизм?
Отделение США от Британской Империи - борьба за независимость или сепаратизм?
Крім США - скрізь національні ознаки - по суті це боротьба за незалежність . Ну а США - це відокремлена територія - без питань . Аналогічно навіть - Аляска чи Гаваї від США , Кенігсберська область - від РФ ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2026
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|