Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Чому дивишся на скалку в оці твого брата, колоди ж у власнім оці не відчуваєш? І як можеш сказати братові твоєму: Дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці, - ти, що не бачиш колоди, що у твоїм оці? Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається; не зривають бо з тернини смокви, ані з ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре; лиха ж - з лихого (серця) лихе виносить, бо з переповненого серця говорять його уста.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Чому дивишся на скалку в оці твого брата, колоди ж у власнім оці не відчуваєш? І як можеш сказати братові твоєму: Дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці, - ти, що не бачиш колоди, що у твоїм оці? Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається; не зривають бо з тернини смокви, ані з ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре; лиха ж - з лихого (серця) лихе виносить, бо з переповненого серця говорять його уста.
План Путина ясен - добиться своих целей с помощью «нормандского шантажа». Попадет ли Зеленский на удочку президента, воюющей с Украиной страны?
Кремль сказал, что нет необходимости торопиться с нормандским форматом до конца года, в очередной раз кинув украинскую сторону. И заявив, что пока нет острой необходимости.
С одной стороны, - это может показаться троллингом Зеленского. Издевательством высшей меры. Ведь президент Украины из кожи вон лезет, чтобы получить эту встречу. Почему – не понятно, но хочет. И каждый раз, когда он делает очередную болезненную уступку, оказывается, что это еще не все. И надо еще. И еще.
Но на самом деле это стратегия Кремля. Стратегия, которая предусматривает объединение темы войны и мира с темой газовых переговоров. В которых пока Кремль проигрывает. Проигрывает с разгромным счетом. И только лишь кричит из своего логова, что кому он должен, всем прощает, и что надо обнулить взаимные требования. То бишь списать $3 млрд долга Газпрома перед Нафтогазом. Списать по-дружески.
Что хочет сделать Кремль?
Создать кризисную ситуацию, когда встреча в нормандском формате будет необходима. И договорится там о всем. Но кризис этот будет не военный, как многие предполагали. А газовый. В начале января Кремль, скорее всего, остановить транзит. И создаст эту кризисную ситуацию. Которая и обусловит срочную необходимость встречи, которой пока, по мнению Кремля, нет. Поскольку причиной кризиса, причиной встречи, будет газовый вопрос, то появится и логика говорить о газе в нормандском формате. Тем более, Франция и Германия будут явно не счастливы из-за того, что транзита не идет. Причем накопленных объемов газа хватит для того, чтобы никто не замерз. Но ощущения кризиса и тикающих часов будет самое настоящее.
Зачем это нужно Кремлю?
Очень просто. У них очень слабая позиция. И они всегда уступят в чисто экономических переговорах. Нафтогаз требует долгосрочный контракт на транзит и имеет поддержку в этом вопросе со стороны Еврокомиссии. «Северный поток 2» до 1 января, да и до конца 1-го квартала 2020 года запустить не удастся, а значит Газпрому рано или поздно придется пойти на условия Нафтогаза. При этом, при наличии транзита не будет никаких проблем с реверсными закупками газа, а значит - и в вопросе продажи газа Украине у Газпрома не будет рычага давления еще целых 10 лет.
И важно помнить, что сейчас Нафтогаз готов покупать газ у Газпрома, но Газпром не хочет продавать. Не желая выполнять решения Стокгольма и выплачивать Нафтогазу долг. Нафтогаз рано или поздно скачает через суды долг, который уже составляет почти $3 млрд и растет. Уже заморожено множество активов Газпрома в Европе. И выхода у Газпрома тут нет, платить придется.
Причем вопрос этого долга – это скорее вопрос не денег, не таких и больших для Газпрома, а именно принципа. Принципиальные питерские пацаны не платят. И все тут. Но в экономической плоскости, в рамках переговоров между Нафтогазом, Газпромом и ЕС, у них нет шансов. По всем пунктам. В том числе, нет шансов получить такой желаемый короткий контракт.
Что остается?
Убрать из переговоров Нафтогаз. Убрать экономику. И опять «решать политически». Чтобы президенты смешали в кучу обмен пленными и газовые переговоры, вышли на какое-то пакетное решение, которое легко будет продать украинскому населению, показав счастливых пленных, вырванных из российского плена. А всех критиков обвинять в том, что у них нет сердца, раз они не радуются возвращению домой «своих». Повторяя опять манипуляции о том, что люди всегда важнее.
Когда в газовые переговоры приходит политика, всегда проигрывает Украина. И только в таком решение Газпром может выиграть. Как в 2009 году, когда был подписан контракт Тимошенко-Путина, стоивший Украине очень дорого. Теперь это может быть договор, который предусматривает короткий транзитный контракт, списание долга в $3 млрд в обмен на иллюзорную скидку на стоимость импортируемого газа на год.
И для этого россиянам надо создать условия кризиса, убедив неопытного президента Украины пойти навстречу пожеланиям Путина. Устроить цейтнот, в котором у опытного игрока всегда больше шансов.
Что получит Зеленский взамен, помимо пленных, к примеру?
Иллюзию дешевого газа на один год, например. Ведь на год Газпром может дать скидку, что определит рыночный уровень тарифов на газ, и Зеленский сможет прийти к МВФ и сказать, что надо понизить тарифы, ведь рыночная цена упала.
Попав таким образом навсегда на крючок Путина. Потому что через год позиции Украины будут уже слабыми, транзит, в случае успеха Путина в Нормандии, пойдет в обход Украины с 2021 года и под дешевый газ Путин сможет получить уже очень много. А повышать тарифы до рыночного уровня уже будет поздно. И, конечно же, в таком формате решения вопросов легко будет получить от Украины и добро на списание долга, и обнуления взаимных претензий, как это называют россияне. Чистая победа Путина. Когда он получает все, как сейчас, так и в будущем.
План Путина ясен. Каков план Украины? Мы знаем позицию Нафтогаза, и она полностью соответствует интересам Украины.
В настоящее время некоторые русские неонацисты, националисты и неоязыческие приверженцы фолк-хистори используют для свастики название «коловрат». Ему приписывается «древнеславянское языческое» происхождение, и что корень слова «коло» по др.-рус. означает «солнце»[74]. Однако не существует ни одного этнографического источника, подтверждающего это[6][22], и «коло» в славянских языках не имеет такого значения[20][21]. Слово «коловрат» — неполногласное, что означает его происхождение из церковно-славянского языка, а не из древнерусского[75].
В 1990-е годы название свастики «коловратом» было зафиксировано у двух неонацистских групп: в начале 1990-х годов у РНЕ[18][76][77], и в 1997 году у музыкальной группы «Коловрат»[78].
Первым славянским неоязычником-националистом, назвавшим в начале 1990-х годов четырёхлучевую свастику «коловратом», а позже перенёсшим название на введённую им восьмилучевую прямоугольную свастику, был диссидент А. А. Добровольский («волхв» Доброслав)[79]. По мнению религиоведа Р. В. Шиженского, Доброслав воспринял идею свастики из работы[80] нацистского идеолога Г. Ф. Вирта — первого руководителя Аненербе[81]. В 2001 году неоязыческая группа «ССО» сделала эту восьмилучевую свастику-«коловрат» своей эмблемой[19].
Рисунок же этой восьмилучевой прямоугольной вариации свастики впервые нарисовал в 1923 году польский художник Станислав Якубовский[pl] на одной из своих гравюр по языческим мотивам, сам он называл символ «солнышко» (польск. słoneczko)[82][83]. При этом характер его рисунков имел псевдонаучные признаки и являлся художественным вымыслом[84].
Символ коловрата использовали боевики ДШРГ «Русич», активно участвовавшие в военном конфликте на Украине на стороне военизированных формирований непризнанных республик. По утверждению лидера группировки Алексея Мильчакова, костяк организации составляют русские националисты[85][86][87].
Брентон Таррант, террорист, убивший 51 человека в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии, нёс на себе знак коловрат в числе других неонацистских символов[88].
С 1920-х годов становится символом германских нацистов, после их прихода к власти — государственным символом Германии (изображалась на гербе и флаге); после Второй мировой войны в ряде стран её изображение было запрещено.
В 1946 году приговором Нюрнбергского трибунала, лёгшим в основу Устава ООН и законодательства многих современных государств, распространение национал-социалистической идеологии и символики (в том числе, свастики) признано противозаконным. В частности, такая символика запрещена в КоАП РФ и в параграфе 86а УК Германии.
15 апреля 2015 года была опубликована официальная позиция Роскомнадзора, согласно которой демонстрация нацистской символики без целей пропаганды не является нарушением закона о противодействии экстремизму[111].
В настоящее время свастика используется рядом расистских организаций[1
Как-то аргументация наших защитников свастики сильно перекликается с позицией Роскомнадзора.
V2 написав:В начале января Кремль, скорее всего, остановить транзит. И создаст эту кризисную ситуацию. Которая и обусловит срочную необходимость встречи, которой пока, по мнению Кремля, нет.
Не зупинить, щвидше Нафтогаз зупинить, ніж Газпром. Зупинка транзиту викине Газпром з ринку ЄС, на користь США, а повернутись буде ой як не просто. А от нам короткочасна, до підписання нового вигідного контракту, зупинка транзиту, так само вигідна, як була вигідна Газпрому в 2009 році. Можливо, саме цим, зупинкою транзиту з 1,01,2020, і буде шантажувати Нафтогаз Газпром на наступних перемовинах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Не зупинить, щвидше Нафтогаз зупинить, ніж Газпром. Зупинка транзиту викине Газпром з ринку ЄС, на користь США, а повернутись буде ой як не просто. А от нам короткочасна, до підписання нового вигідного контракту, зупинка транзиту, так само вигідна, як була вигідна Газпрому в 2009 році. Можливо, саме цим, зупинкою транзиту з 1,01,2020, і буде шантажувати Нафтогаз Газпром на наступних перемовинах.
Тут главное, чтобы Зе не влез со своим миротворчеством еще и в газовые дела.
Перес де Куэльяр написав:В мене трохи інша думка. Ви проводите паралелі між Республікою Ічкерія в кордонах з чеченським народом, цілком самостйне Державне утворення. А от, як можна порівнювати з ДНР/ЛНР? Чи були вони Республіками, чи народ є такий окремий, донбаський, не чув, або кордони визначені? Ні, це відірваний шмат від України і не є цілим, тому сепаратизм і право на незалежність не потрібно плутати.
Вся твоя, с позволения сказать, аргументация в пух и прах разбивается о США - там, как и на Донбассе, не было никакого народа (кроме индейцев, которых практически полностью истребили).
Все остальные - эмигранты других стран и континентов: Британии, Ирландии, Испании, Италии, Португалии, Африки и Латинской Америки.
Но я, повторюсь, как истинный (а не напускной вроде тебя) защитник интересов Украины, я не буду давать оценку двойным стандартам в признании/непризнании разных явлений сепаратизма - я просто буду отрицать их легитимность в новейшей истории.
PS: развал СССР на 15 независимых государств не является сепаратизмом - нет "донора", от которого кто-либо отделялся. РСФСР сама приняла Декларацию о независимости. И даже празднует сегодня свой собственный день независимости
PPS: да, и прекрати оскорблять оппонентов - еще раз тебя, диванного радикала, призываю!
V2 написав:В начале января Кремль, скорее всего, остановить транзит. И создаст эту кризисную ситуацию. Которая и обусловит срочную необходимость встречи, которой пока, по мнению Кремля, нет.
Не зупинить, щвидше Нафтогаз зупинить, ніж Газпром. Зупинка транзиту викине Газпром з ринку ЄС, на користь США, а повернутись буде ой як не просто. А от нам короткочасна, до підписання нового вигідного контракту, зупинка транзиту, так само вигідна, як була вигідна Газпрому в 2009 році. Можливо, саме цим, зупинкою транзиту з 1,01,2020, і буде шантажувати Нафтогаз Газпром на наступних перемовинах.
НЕ ВЫКИНЕТ. ГАЗПРОМ накопил в европейских хранилищах достаточно газа, чтобы спокойно поставлять его по контрактам до 1/5/2020-го - самому крайнему сроку, к которому СП-2 вступит в строй при всех проволочках. Для Украины ГТС без транзита в ЛУЧШЕМ случае - это плечо для физического реверса с Балтийского побережья Германии в 1000 км до Ужгорода, в ХУДШЕМ - технологическая катастрофа. Никто не может предсказать, как поведет себя система при ОБРАТНОЙ прокачке 1/7 от объемов последних лет, и сколько это будет стоить в итоге стране. Но минус 3 млрд. долларов в год уже точно.