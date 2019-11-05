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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:32

  zРадио написав:Ну я здесь уважаю институт представительства - если решение принимает выборный орган, значит это мнение самих людей.

решение выборного органа прежде всего не должно противоречить конституции...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:36

  19yuriy91 написав:но не мешало бы эту самую люстрацию и в самой Украине провести.

люстрация - это маразм и нарушение прав граждан по идеологическим соображениям...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:36

  Schmit написав:
  shapo написав:Не стыдно такие помои постить?
Дилетант-дальнобойщик рассуждает о расследованиях, фантастических суммах якобы отмытых Коломойским и пр.бред.
Но,самое показательное, что это настоящий "патриот" любящий Украину с очень далекого расстояния

А не стыдно выбирать Зе президентом?

На какой помойке вы собираете это дерьмо?
Этот блогер в долгах Украины забыл упомянуть запущенные Порошенковской бригадой ОВГЗ которые взорвут гривну также как Россию 21 год назад, а ссылка на Рожкову которой давно место на шконке вместе с её лондонской подругой это нечто. Ну и, как всегда у порохоботов, главный злодей современности это Коломойский, а Ахметов, Порошенко и ещё с десяток принимавших участие в грабеже страны ни при чем
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:38

  lapay написав:
  V2 написав:В начале января Кремль, скорее всего, остановить транзит. И создаст эту кризисную ситуацию. Которая и обусловит срочную необходимость встречи, которой пока, по мнению Кремля, нет.

Не зупинить, щвидше Нафтогаз зупинить, ніж Газпром. Зупинка транзиту викине Газпром з ринку ЄС, на користь США, а повернутись буде ой як не просто.
А от нам короткочасна, до підписання нового вигідного контракту, зупинка транзиту, так само вигідна, як була вигідна Газпрому в 2009 році.
Можливо, саме цим, зупинкою транзиту з 1,01,2020, і буде шантажувати Нафтогаз Газпром на наступних перемовинах.


Сорян, но не с твоими мозгами лезть в стратегические вопросы :mrgreen:

Мы при перекрытии транзита теряем 7% экспорта, имея отрицательное сальдо внешней торговли. Плюс создаем общенациональную угрозу в сфере энергетики - дефицит в 5-8 млрд кубов в год, который не покрыть реверсом.

РФ при перектытии транзита теряет 2% экспорта, имея резко положительное сальдо внешне торговли. Не создает себе никакой угрозы для внутреннего рынка - наоборот, профицит ресурса можно сбросить, например, на химические заводы, увеличив экспорт минеральных удобрений.

Ключевое в твоем комментарии - это "на користь США". Вот о чьей "користі" заботятся ура-патриоты, подбадриваемые американскими грантами, или пропагандой, которую ведут ее получатели
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 06 лис, 2019 12:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:39

  sal написав:
  Schmit написав:ЛДНР не сепаратисты, а коллаборанты

а активисты зовут их сепарами


Найточніше - іредентисти, оскільки вони проводять різні дії, щоб увійти в іншу державу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:40

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:ГАЗПРОМ накопил в европейских хранилищах достаточно газа, чтобы спокойно поставлять его по контрактам до 1/5/2020-го - самому крайнему сроку, к которому СП-2 вступит в строй при всех проволочках.

Де накопичив?
https://www.gazprom.ru/about/production ... d-storage/
К осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов собственные мощности «Газпрома» по хранению газа в Европе составили 5 млрд куб. м., а заключенные дополнительные контракты на хранение газа позволили создать к 1 декабря 2018 года резерв в 5,8 млрд куб. м.

На территории стран бывшего Советского Союза «Газпром» является собственником ПХГ:

Мозырское, Осиповичское и Прибугское (Белоруссия);
Абовянское (Армения).

Компания также использует часть мощностей Инчукалнского ПХГ (Латвия).

По состоянию на 31 декабря 2018 года оперативный резерв газа в этих ПХГ составил 1,6 млрд куб. м.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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