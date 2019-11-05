решение выборного органа прежде всего не должно противоречить конституции...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:32
решение выборного органа прежде всего не должно противоречить конституции...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:36
люстрация - это маразм и нарушение прав граждан по идеологическим соображениям...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:36
На какой помойке вы собираете это дерьмо?
Этот блогер в долгах Украины забыл упомянуть запущенные Порошенковской бригадой ОВГЗ которые взорвут гривну также как Россию 21 год назад, а ссылка на Рожкову которой давно место на шконке вместе с её лондонской подругой это нечто. Ну и, как всегда у порохоботов, главный злодей современности это Коломойский, а Ахметов, Порошенко и ещё с десяток принимавших участие в грабеже страны ни при чем
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:38
Сорян, но не с твоими мозгами лезть в стратегические вопросы
Мы при перекрытии транзита теряем 7% экспорта, имея отрицательное сальдо внешней торговли. Плюс создаем общенациональную угрозу в сфере энергетики - дефицит в 5-8 млрд кубов в год, который не покрыть реверсом.
РФ при перектытии транзита теряет 2% экспорта, имея резко положительное сальдо внешне торговли. Не создает себе никакой угрозы для внутреннего рынка - наоборот, профицит ресурса можно сбросить, например, на химические заводы, увеличив экспорт минеральных удобрений.
Ключевое в твоем комментарии - это "на користь США". Вот о чьей "користі" заботятся ура-патриоты, подбадриваемые американскими грантами, или пропагандой, которую ведут ее получатели
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 06 лис, 2019 12:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:39
Найточніше - іредентисти, оскільки вони проводять різні дії, щоб увійти в іншу державу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 06 лис, 2019 12:40
Re: Політичні дискусії
Де накопичив?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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