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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:55

  zРадио написав:
  mephala написав:
  zРадио написав:Ну допустим. И как назвать украинцев, пропагандирующих сегодня символы глубокой древности, под которыми нацисты убивали их прабабушек всего-то 80 лет назад?...

а як назвати всіх християн які використовують хрест хоча фашисти малювали на своїх танках та літаках саме хрест та вбивали під цим знаком?


Ой, ты, наверно, считаешь свой аргумент остроумным и загоняющим меня в угол? :mrgreen: Вынужден разочаровать - не на того напал.

Для меня люди, вешающие себе крест на шею - такие же темные, как и люди со свастикой.

С крестом в руках совершались не менее чудовищные преступления - уничтожение античной культуры (сожжение Александрийской библиотеки), убийства мусульман (т.н. Крестовые походы), преследование ученых (т.н. Инквизиция), религиозные войны (т.н. Реформация) и прочие "прелести"...

навіщо тебе заганяти в куток. мені відповіді потрібні :mrgreen:
хотілося б взанти що ти маєш на увазі під терміном "темные". а то якось так розмито відповід виходить. бо мені цікава реакція на двух людей - одна йде з хрестом на шиї а інша зі сватикою.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:56

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:. Если не согласен, давай свои - ты не потрудился написать, как сделал выводы

Все було написано - читай уважніше. Я писав про короткочасну зупинку, чи, навіть, погрозу зупинки, а ти пишеш про безстрокову.
  zРадио написав:- скорее всего, мнение даже не твое. Услышал на каком-нибудь 5-м канале, или, что еще хуже - прочитал на странице Коболев

Помиляєшся.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:03

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Я разложил аргументы.
Ти розклав не аргументи..
Ти скористався маніпулятивними емоційними враженнями-замінивши абсолютні цифри-%
1 Якщо росія не прокачає через нас 30-50 млрд м3 газу - вона втратить
а - 20-30% частки газового ринку Європи,який буде замінений на катарський-норвежський чи штатівський газ
б - ми втратимо 2 млрд доларів
в - росія втратить 6-10 млрд доларів виручки
2 Знайти спосіб
а - переробити в себе на заводах 30-50 млрд м3 в рік
б - продати перроблене на ринках де ніші зайняті
Це фантазії неадеквата,а не знавця(експерта) в галузі промисловості.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:45

  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:но не мешало бы эту самую люстрацию и в самой Украине провести.

люстрация - это маразм и нарушение прав граждан по идеологическим соображениям...

многое, помимо люстрации, можно под это подвести.
если идеология граждан страны направлена против этой самой страны, то преступно держать их на госпосадах.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:45

  ЛАД написав:Правильно я написал чуть выше - маразм крепчает.
Из того, что нацисты танцевали вальс под музыку Штрауса, а Гитлер любил Вагнера, совсем не следует, что Штраус и Вагнер были нацистами или хотя бы прославляли его. :)

а як щодо Гайдна?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:55

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:На какой помойке вы собираете это дерьмо?
Этот блогер в долгах Украины забыл упомянуть запущенные Порошенковской бригадой ОВГЗ которые взорвут гривну также как Россию 21 год назад, а ссылка на Рожкову которой давно место на шконке вместе с её лондонской подругой это нечто. Ну и, как всегда у порохоботов, главный злодей современности это Коломойский, а Ахметов, Порошенко и ещё с десяток принимавших участие в грабеже страны ни при чем

Несмотря на расследование "Кролл", на открытые дела против Коломойского вы продолжаете его защищать? Поразительно. А против Пороха одни голословные обвинения, ГБР с Портновым уже пол года копают и накопали на уголовное дело в Панаме против того же Портнова. Но все равно Порох вор. Вот логика истинного Зебобика, точнее ее отсутствие.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 06 лис, 2019 13:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:56

  freeze написав:
  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Ну чисто как дончане и луганчане! И внешняя поддержка тоже была. Кейсы практически один в один.

Московський троль не бачить різниці між Чечнею і ДНР/ЛНР?
Ок. Я наведу порівняння:
1. Агресія на Донбасі була ініційована ззовні. Почалось в Криму - пряма військова операція РФ. Продовжилось на Донбасі. Головний ініціатор Гіркін - громадянин РФ. В керівництві ЛНР/ДНР - купа громадян РФ.
2. Чечня майже не мала тяжкого озброєння. А ЛНР/ДНР має навіть Буки(з РФ!)!
3. Чечня вела партизансько/терористичну війну, зрозуміло чому - сили дуже не рівні. А ось маленькі ДНР/ЛНР ведуть відкриту РІВНУ війну зі всією Україною! Маючи в десятки разів менші ресурси.
І інше, лінь писати.
А так да, кейсы практически один в один.


Слово сепаратизм в самом общем понятном смысле означает действия направленные на отделение части от целого.

Поэтому война в Чечне - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству РФ. Война в ОРДЛО - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству Украина. Борьба каталонцев - типичнейший пример сепаратизма, Косово - типичный пример сепаратизма по отношению к государству Сербия, какое бы ни плохое было то государство на тот момент.

Для особо чувствительных к термину сепаратизм, можно в само пропагандистских целях использовать замены:
- если ты думаешь, что сепаратизм хороший - смело заменяй на термин - борьба за национальное самоопределение
- если ты думаешь, что сепаратизм плохой - используй термин - проклятые сепаратисты или война против целостности какого-то государства.

По аналогии, давно в массах используют -
бунт - это проигравшее восстание
революция - это победившее восстание

или разведчик - это хороший парень, шпион - это плохой парень

Ти видно не розумієш української мови, бо не розумієш що пишу я. Напишу тобі великими буквами:
Крим і ЛНР/ДНР - це типовий приклад зовнішнього втручання підтриманий внутрішніми сепаратистами.
Так зрозуміло?
Хоч можливо і не типовий, я не історик.
По Чечні і Каталонії згідний.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:56

  lapay написав:
  Волгарь написав:ГАЗПРОМ накопил в европейских хранилищах достаточно газа, чтобы спокойно поставлять его по контрактам до 1/5/2020-го - самому крайнему сроку, к которому СП-2 вступит в строй при всех проволочках.

Де накопичив?
https://www.gazprom.ru/about/production ... d-storage/
К осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов собственные мощности «Газпрома» по хранению газа в Европе составили 5 млрд куб. м., а заключенные дополнительные контракты на хранение газа позволили создать к 1 декабря 2018 года резерв в 5,8 млрд куб. м.

На территории стран бывшего Советского Союза «Газпром» является собственником ПХГ:

Мозырское, Осиповичское и Прибугское (Белоруссия);
Абовянское (Армения).

Компания также использует часть мощностей Инчукалнского ПХГ (Латвия).

По состоянию на 31 декабря 2018 года оперативный резерв газа в этих ПХГ составил 1,6 млрд куб. м.

Накопив, накопив - НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ. А вот как ГТС до 24-00 31/12/2019 работает с востока на запад, а с 00-00 1/1/2020 начинает работать с запада на восток (ну, пусть с 10/1), снизив мощность ВСЕМЕРО я честно говоря, не понимаю. Газомотокомпрессор мощностью 25 000 кВт+ сложная штука, ему не скажешь давай взад. А их установлены сотни, если не тысячи. И совсем не уверен, что все из них оснащены инверторами, позволяющими работать в области от 15 до 100% мощности, как будет теперь необходимо. Опять же, арматура/КИП/удаленный доступ к оборудованию - вещи довольно сложные. Впрочем, мы все увидим менее чем через 8 недель...
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:58

  freeze написав:
Слово сепаратизм в самом общем понятном смысле означает действия направленные на отделение части от целого.

Поэтому война в Чечне - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству РФ. Война в ОРДЛО - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству Украина. Борьба каталонцев - типичнейший пример сепаратизма, Косово - типичный пример сепаратизма по отношению к государству Сербия, какое бы ни плохое было то государство на тот момент.

Для особо чувствительных к термину сепаратизм, можно в само пропагандистских целях использовать замены:
- если ты думаешь, что сепаратизм хороший - смело заменяй на термин - борьба за национальное самоопределение
- если ты думаешь, что сепаратизм плохой - используй термин - проклятые сепаратисты или война против целостности какого-то государства.

По аналогии, давно в массах используют -
бунт - это проигравшее восстание
революция - это победившее восстание

или разведчик - это хороший парень, шпион - это плохой парень


я вважаю що на донбасі це не сепаратизм. і помилково було з самого початку так називати ці події.
на донбасі колабораціонізм чистої води а не сепаратизм. вони хотіли під крило московії а не окремої держави.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:01

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Накопив, накопив - НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ.

Я не хвилююсь, це Газпрому треба хвилюватись і тих, в кого є його акції. ;)
  Волгарь написав:А вот как ГТС до 24-00 31/12/2019 работает с востока на запад, а с 00-00 1/1/2020 начинает работать с запада на восток (ну, пусть с 10/1), снизив мощность ВСЕМЕРО я честно говоря, не понимаю. Газомотокомпрессор мощностью 25 000 кВт+ сложная штука, ему не скажешь давай взад. А их установлены сотни, если не тысячи. И совсем не уверен, что все из них оснащены инверторами, позволяющими работать в области от 15 до 100% мощности, как будет теперь необходимо. Опять же, арматура/КИП/удаленный доступ к оборудованию - вещи довольно сложные. Впрочем, мы все увидим менее чем через 8 недель...

Бідна ГТС України, і як же вона працювала, в реверсному режимі, в 2009 році?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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