Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Ну допустим. И как назвать украинцев, пропагандирующих сегодня символы глубокой древности, под которыми нацисты убивали их прабабушек всего-то 80 лет назад?...
а як назвати всіх християн які використовують хрест хоча фашисти малювали на своїх танках та літаках саме хрест та вбивали під цим знаком?
Ой, ты, наверно, считаешь свой аргумент остроумным и загоняющим меня в угол? Вынужден разочаровать - не на того напал.
Для меня люди, вешающие себе крест на шею - такие же темные, как и люди со свастикой.
С крестом в руках совершались не менее чудовищные преступления - уничтожение античной культуры (сожжение Александрийской библиотеки), убийства мусульман (т.н. Крестовые походы), преследование ученых (т.н. Инквизиция), религиозные войны (т.н. Реформация) и прочие "прелести"...
навіщо тебе заганяти в куток. мені відповіді потрібні хотілося б взанти що ти маєш на увазі під терміном "темные". а то якось так розмито відповід виходить. бо мені цікава реакція на двух людей - одна йде з хрестом на шиї а інша зі сватикою.
Ти розклав не аргументи.. Ти скористався маніпулятивними емоційними враженнями-замінивши абсолютні цифри-% 1 Якщо росія не прокачає через нас 30-50 млрд м3 газу - вона втратить а - 20-30% частки газового ринку Європи,який буде замінений на катарський-норвежський чи штатівський газ б - ми втратимо 2 млрд доларів в - росія втратить 6-10 млрд доларів виручки 2 Знайти спосіб а - переробити в себе на заводах 30-50 млрд м3 в рік б - продати перроблене на ринках де ніші зайняті Це фантазії неадеквата,а не знавця(експерта) в галузі промисловості.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ЛАД написав:Правильно я написал чуть выше - маразм крепчает. Из того, что нацисты танцевали вальс под музыку Штрауса, а Гитлер любил Вагнера, совсем не следует, что Штраус и Вагнер были нацистами или хотя бы прославляли его.
shapo написав:На какой помойке вы собираете это дерьмо? Этот блогер в долгах Украины забыл упомянуть запущенные Порошенковской бригадой ОВГЗ которые взорвут гривну также как Россию 21 год назад, а ссылка на Рожкову которой давно место на шконке вместе с её лондонской подругой это нечто. Ну и, как всегда у порохоботов, главный злодей современности это Коломойский, а Ахметов, Порошенко и ещё с десяток принимавших участие в грабеже страны ни при чем
Несмотря на расследование "Кролл", на открытые дела против Коломойского вы продолжаете его защищать? Поразительно. А против Пороха одни голословные обвинения, ГБР с Портновым уже пол года копают и накопали на уголовное дело в Панаме против того же Портнова. Но все равно Порох вор. Вот логика истинного Зебобика, точнее ее отсутствие.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 06 лис, 2019 13:59, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:Ну чисто как дончане и луганчане! И внешняя поддержка тоже была. Кейсы практически один в один.
Московський троль не бачить різниці між Чечнею і ДНР/ЛНР? Ок. Я наведу порівняння: 1. Агресія на Донбасі була ініційована ззовні. Почалось в Криму - пряма військова операція РФ. Продовжилось на Донбасі. Головний ініціатор Гіркін - громадянин РФ. В керівництві ЛНР/ДНР - купа громадян РФ. 2. Чечня майже не мала тяжкого озброєння. А ЛНР/ДНР має навіть Буки(з РФ!)! 3. Чечня вела партизансько/терористичну війну, зрозуміло чому - сили дуже не рівні. А ось маленькі ДНР/ЛНР ведуть відкриту РІВНУ війну зі всією Україною! Маючи в десятки разів менші ресурси. І інше, лінь писати. А так да, кейсы практически один в один.
Слово сепаратизм в самом общем понятном смысле означает действия направленные на отделение части от целого.
Поэтому война в Чечне - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству РФ. Война в ОРДЛО - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству Украина. Борьба каталонцев - типичнейший пример сепаратизма, Косово - типичный пример сепаратизма по отношению к государству Сербия, какое бы ни плохое было то государство на тот момент.
Для особо чувствительных к термину сепаратизм, можно в само пропагандистских целях использовать замены: - если ты думаешь, что сепаратизм хороший - смело заменяй на термин - борьба за национальное самоопределение - если ты думаешь, что сепаратизм плохой - используй термин - проклятые сепаратисты или война против целостности какого-то государства.
По аналогии, давно в массах используют - бунт - это проигравшее восстание революция - это победившее восстание
или разведчик - это хороший парень, шпион - это плохой парень
Ти видно не розумієш української мови, бо не розумієш що пишу я. Напишу тобі великими буквами: Крим і ЛНР/ДНР - це типовий приклад зовнішнього втручання підтриманий внутрішніми сепаратистами. Так зрозуміло? Хоч можливо і не типовий, я не історик. По Чечні і Каталонії згідний.
Волгарь написав:ГАЗПРОМ накопил в европейских хранилищах достаточно газа, чтобы спокойно поставлять его по контрактам до 1/5/2020-го - самому крайнему сроку, к которому СП-2 вступит в строй при всех проволочках.
К осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов собственные мощности «Газпрома» по хранению газа в Европе составили 5 млрд куб. м., а заключенные дополнительные контракты на хранение газа позволили создать к 1 декабря 2018 года резерв в 5,8 млрд куб. м.
На территории стран бывшего Советского Союза «Газпром» является собственником ПХГ:
Мозырское, Осиповичское и Прибугское (Белоруссия); Абовянское (Армения).
Компания также использует часть мощностей Инчукалнского ПХГ (Латвия).
По состоянию на 31 декабря 2018 года оперативный резерв газа в этих ПХГ составил 1,6 млрд куб. м.
Накопив, накопив - НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ. А вот как ГТС до 24-00 31/12/2019 работает с востока на запад, а с 00-00 1/1/2020 начинает работать с запада на восток (ну, пусть с 10/1), снизив мощность ВСЕМЕРО я честно говоря, не понимаю. Газомотокомпрессор мощностью 25 000 кВт+ сложная штука, ему не скажешь давай взад. А их установлены сотни, если не тысячи. И совсем не уверен, что все из них оснащены инверторами, позволяющими работать в области от 15 до 100% мощности, как будет теперь необходимо. Опять же, арматура/КИП/удаленный доступ к оборудованию - вещи довольно сложные. Впрочем, мы все увидим менее чем через 8 недель...
freeze написав: Слово сепаратизм в самом общем понятном смысле означает действия направленные на отделение части от целого.
Поэтому война в Чечне - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству РФ. Война в ОРДЛО - типичнейший пример подавления сепаратизма по отношению к государству Украина. Борьба каталонцев - типичнейший пример сепаратизма, Косово - типичный пример сепаратизма по отношению к государству Сербия, какое бы ни плохое было то государство на тот момент.
Для особо чувствительных к термину сепаратизм, можно в само пропагандистских целях использовать замены: - если ты думаешь, что сепаратизм хороший - смело заменяй на термин - борьба за национальное самоопределение - если ты думаешь, что сепаратизм плохой - используй термин - проклятые сепаратисты или война против целостности какого-то государства.
По аналогии, давно в массах используют - бунт - это проигравшее восстание революция - это победившее восстание
или разведчик - это хороший парень, шпион - это плохой парень
я вважаю що на донбасі це не сепаратизм. і помилково було з самого початку так називати ці події. на донбасі колабораціонізм чистої води а не сепаратизм. вони хотіли під крило московії а не окремої держави.
Волгарь написав:Накопив, накопив - НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ.
Я не хвилююсь, це Газпрому треба хвилюватись і тих, в кого є його акції.
Волгарь написав:А вот как ГТС до 24-00 31/12/2019 работает с востока на запад, а с 00-00 1/1/2020 начинает работать с запада на восток (ну, пусть с 10/1), снизив мощность ВСЕМЕРО я честно говоря, не понимаю. Газомотокомпрессор мощностью 25 000 кВт+ сложная штука, ему не скажешь давай взад. А их установлены сотни, если не тысячи. И совсем не уверен, что все из них оснащены инверторами, позволяющими работать в области от 15 до 100% мощности, как будет теперь необходимо. Опять же, арматура/КИП/удаленный доступ к оборудованию - вещи довольно сложные. Впрочем, мы все увидим менее чем через 8 недель...
Бідна ГТС України, і як же вона працювала, в реверсному режимі, в 2009 році?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.