Додано: Сер 06 лис, 2019 13:56

lapay написав: Волгарь написав: ГАЗПРОМ накопил в европейских хранилищах достаточно газа, чтобы спокойно поставлять его по контрактам до 1/5/2020-го - самому крайнему сроку, к которому СП-2 вступит в строй при всех проволочках. ГАЗПРОМ накопил в европейских хранилищах достаточно газа, чтобы спокойно поставлять его по контрактам до 1/5/2020-го - самому крайнему сроку, к которому СП-2 вступит в строй при всех проволочках.

Де накопичив?

https://www.gazprom.ru/about/production ... d-storage/

К осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов собственные мощности «Газпрома» по хранению газа в Европе составили 5 млрд куб. м., а заключенные дополнительные контракты на хранение газа позволили создать к 1 декабря 2018 года резерв в 5,8 млрд куб. м.



На территории стран бывшего Советского Союза «Газпром» является собственником ПХГ:



Мозырское, Осиповичское и Прибугское (Белоруссия);

Абовянское (Армения).



Компания также использует часть мощностей Инчукалнского ПХГ (Латвия).



По состоянию на 31 декабря 2018 года оперативный резерв газа в этих ПХГ составил 1,6 млрд куб. м. Де накопичив?

давай взад

Накопив, накопив - НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ. А вот как ГТС до 24-00 31/12/2019 работает с востока на запад, а с 00-00 1/1/2020 начинает работать с запада на восток (ну, пусть с 10/1), снизив мощность ВСЕМЕРО я честно говоря, не понимаю. Газомотокомпрессор мощностью 25 000 кВт+ сложная штука, ему не скажешь. А их установлены сотни, если не тысячи. И совсем не уверен, что все из них оснащены инверторами, позволяющими работать в области от 15 до 100% мощности, как будет теперь необходимо. Опять же, арматура/КИП/удаленный доступ к оборудованию - вещи довольно сложные. Впрочем, мы все увидим менее чем через 8 недель...