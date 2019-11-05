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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:03

  budivelnik написав:2 Знайти спосіб
а - переробити в себе на заводах 30-50 млрд м3 в рік
б - продати перроблене на ринках де ніші зайняті
Це фантазії неадеквата,а не знавця(експерта) в галузі промисловості.


Где ниши заняты? :shock: В случае прекращения украинского транзита на рынке ЕС возникнет дефицит газа - ресурса для производства аммиачных удобрений. Соответственно, возникнет и дефицит самих аммиачных удобрений. Ты вообще уже думать разучился!

Ни катарцы, ни американцы, ни норвеги по щелчку пальца не восполнят такой дефицит! Это только в методичках порохоботов можно просто взять и восполнить все совокупное потребление Румынии, Венгрии, Болгарии, Чехии и Польши :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:11

  lapay написав:
  Волгарь написав:Накопив, накопив - НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ.

Я не хвилююсь, це Газпрому треба хвилюватись і тих, в кого є його акції. ;)
  Волгарь написав:А вот как ГТС до 24-00 31/12/2019 работает с востока на запад, а с 00-00 1/1/2020 начинает работать с запада на восток (ну, пусть с 10/1), снизив мощность ВСЕМЕРО я честно говоря, не понимаю. Газомотокомпрессор мощностью 25 000 кВт+ сложная штука, ему не скажешь давай взад. А их установлены сотни, если не тысячи. И совсем не уверен, что все из них оснащены инверторами, позволяющими работать в области от 15 до 100% мощности, как будет теперь необходимо. Опять же, арматура/КИП/удаленный доступ к оборудованию - вещи довольно сложные. Впрочем, мы все увидим менее чем через 8 недель...

Бідна ГТС України, і як же вона працювала, в реверсному режимі, в 2009 році?

И еще чуть-чуть
"Пересмотренная газовая директива ЕС предполагает полное разграничение функций оператора газопровода и поставщика. "Газпром", таким образом, не может быть собственником газопровода - и одновременно поставлять собственный газ по трубопроводам. Это делает эксплуатацию "Северного потока-2" по российским условиям почти невозможной", - поясняет журналист Юлиан Рёпке.
"Исключение, согласно директиве ЕС, предусмотрено только для трубопроводов, "завершенных до 23 мая 2019 года". "Северный поток-2" предположительно будет готов в начале 2020 года и, таким образом, полностью попадает под требование о разграничении функций оператора и собственника".
"Помощь россияне теперь могут получить из Берлина, ведь "Большая коалиция" хочет смягчить формулировку о дате, предусматривающей исключение (...). В распоряжении Bild имеется как законопроект немецкого правительства, касающийся реализации директивы ЕС в Германии, составленный в сентябре, так и заявление о внесении в него поправок от фракций ХДС/ХСС и СДПГ, оформленное 5 ноября. Оба документа отличаются в одном решающем пункте. В то время как сентябрьский законопроект федерального правительства все еще содержит в соответствии с положениями ЕС четкое исключительное условие, касающееся трубопроводов, завершенных до 23 мая 2019 года, этот пункт отсутствует в заявлении о внесении поправок, составленном партиями "Большой коалиции" 5 ноября". Вместо этого дата указана во вступительном абзаце заявления, а не в пунктах об условиях, предусматривающих исключительный порядок рассмотрения того или иного случая, пишет издание.
"По мнению правительства, решающее значение в вопросе о том, попадет ли "Северный поток-2" под исключительные условия для существующих трубопроводов, имеет не дата введения газопровода в эксплуатацию в 2020 году, а осуществленные в последние годы инвестиции, в том числе 2 млрд евро немецких компаний".​

https://www.inopressa.ru/article/06Nov2 ... tream.html
Почитайте - НЕМЦЫ НАНОСЯТ УДАР ПО ГТС. СП-2, вопреки директивам ЕС, будет с самого начала работать на 100% мощности, а ГТС - ну, Вы сами ВСЕ увидите.
Насчет реверса 2009-го
Газовые конфликты между Россией и Украиной
В начале 2009 года отношения двух стран прошли через новый газовый кризис, затронувший интересы европейских потребителей. 1 января 2009 года прекратилась подача газа для Украины, с 5 января уменьшилась подача для европейских потребителей[43]. С 7 января транзит российского газа через территорию Украины был прекращён полностью.
19 января 2009 года по итогам переговоров премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко руководители ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» подписали прямой договор о поставках и транзите газа на 2009—2019 годы. Комментируя это событие, Путин отметил достижение договорённостей «по всему комплексу вопросов, связанных с поставкой природного газа на Украину и с транзитом российского природного газа в Европу», но вместе с тем подчеркнул необходимость строительства альтернативных маршрутов транспортировки российского газа европейским потребителям. Идея газопровода «Северный поток» перешла в стадию практической реализации в апреле 2010 года[42].
20 января поставки газа для Украины и транзит в Европу возобновились. Итогом конфликта можно считать переход России и Украины на прозрачные принципы в торговле газом и устранение посредников. По условиям подписанного договора «Нафтогаз» обязан расплачиваться за потребленное топливо в полном объёме не позднее седьмого числа каждого месяца, следующего за месяцем поставки. В случае нарушения этого условия «Газпром» имел право перейти на авансовую систему расчётов с Украиной[44].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BE%D0%B9
Несанкционированный отбор был, о реверсе - Ни слова.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:12

  mephala написав:навіщо тебе заганяти в куток. мені відповіді потрібні :mrgreen:
хотілося б взанти що ти маєш на увазі під терміном "темные". а то якось так розмито відповід виходить.


Подводишь меня к бану за оскорбление чувств верующих? :mrgreen: Мы хоть и не в РФ, но меня за это уже банили. Ладно, попробую деликатно. В указанном контексте "темные" - это "недалекие и необразованные".

  mephala написав: бо мені цікава реакція на двух людей - одна йде з хрестом на шиї а інша зі сватикою.


У меня ассоциации следующие: с крестом - либо необразованный, либо деньги на религии зарабатывает, со свастикой - идейный антисемит
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