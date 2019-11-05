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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4542454345444545 Додано: Сер 06 лис, 2019 14:03 budivelnik написав: 2 Знайти спосіб

а - переробити в себе на заводах 30-50 млрд м3 в рік

б - продати перроблене на ринках де ніші зайняті

Це фантазії неадеквата,а не знавця(експерта) в галузі промисловості. 2 Знайти спосіба - переробити в себе на заводах 30-50 млрд м3 в рікб - продати перроблене на ринках де ніші зайнятіЦе фантазії неадеквата,а не знавця(експерта) в галузі промисловості.



Где ниши заняты? В случае прекращения украинского транзита на рынке ЕС возникнет дефицит газа - ресурса для производства аммиачных удобрений. Соответственно, возникнет и дефицит самих аммиачных удобрений. Ты вообще уже думать разучился!



Ни катарцы, ни американцы, ни норвеги по щелчку пальца не восполнят такой дефицит! Это только в методичках порохоботов можно просто взять и восполнить все совокупное потребление Румынии, Венгрии, Болгарии, Чехии и Польши Где ниши заняты?В случае прекращения украинского транзита на рынке ЕС возникнет дефицит газа - ресурса для производства аммиачных удобрений. Соответственно, возникнет и дефицит самих аммиачных удобрений. Ты вообще уже думать разучился!Ни катарцы, ни американцы, ни норвеги по щелчку пальца не восполнят такой дефицит! Это только в методичках порохоботов можно просто взять и восполнить все совокупное потребление Румынии, Венгрии, Болгарии, Чехии и Польши zРадио

Повідомлень: 4065 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 14:11 lapay написав: Волгарь написав: Накопив, накопив - НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ. Накопив, накопив - НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ.

Я не хвилююсь, це Газпрому треба хвилюватись і тих, в кого є його акції.

Волгарь написав: А вот как ГТС до 24-00 31/12/2019 работает с востока на запад, а с 00-00 1/1/2020 начинает работать с запада на восток (ну, пусть с 10/1), снизив мощность ВСЕМЕРО я честно говоря, не понимаю. Газомотокомпрессор мощностью 25 000 кВт+ сложная штука, ему не скажешь давай взад. А их установлены сотни, если не тысячи. И совсем не уверен, что все из них оснащены инверторами, позволяющими работать в области от 15 до 100% мощности, как будет теперь необходимо. Опять же, арматура/КИП/удаленный доступ к оборудованию - вещи довольно сложные. Впрочем, мы все увидим менее чем через 8 недель... А вот как ГТС до 24-00 31/12/2019 работает с востока на запад, а с 00-00 1/1/2020 начинает работать с запада на восток (ну, пусть с 10/1), снизив мощность ВСЕМЕРО я честно говоря, не понимаю. Газомотокомпрессор мощностью 25 000 кВт+ сложная штука, ему не скажешь давай взад. А их установлены сотни, если не тысячи. И совсем не уверен, что все из них оснащены инверторами, позволяющими работать в области от 15 до 100% мощности, как будет теперь необходимо. Опять же, арматура/КИП/удаленный доступ к оборудованию - вещи довольно сложные. Впрочем, мы все увидим менее чем через 8 недель...

Бідна ГТС України, і як же вона працювала, в реверсному режимі, в 2009 році? Я не хвилююсь, це Газпрому треба хвилюватись і тих, в кого є його акції.Бідна ГТС України, і як же вона працювала, в реверсному режимі, в 2009 році?

И еще чуть-чуть

"Пересмотренная газовая директива ЕС предполагает полное разграничение функций оператора газопровода и поставщика. "Газпром", таким образом, не может быть собственником газопровода - и одновременно поставлять собственный газ по трубопроводам. Это делает эксплуатацию "Северного потока-2" по российским условиям почти невозможной", - поясняет журналист Юлиан Рёпке.

"Исключение, согласно директиве ЕС, предусмотрено только для трубопроводов, "завершенных до 23 мая 2019 года". "Северный поток-2" предположительно будет готов в начале 2020 года и, таким образом, полностью попадает под требование о разграничении функций оператора и собственника".

"Помощь россияне теперь могут получить из Берлина, ведь "Большая коалиция" хочет смягчить формулировку о дате, предусматривающей исключение (...). В распоряжении Bild имеется как законопроект немецкого правительства, касающийся реализации директивы ЕС в Германии, составленный в сентябре, так и заявление о внесении в него поправок от фракций ХДС/ХСС и СДПГ, оформленное 5 ноября. Оба документа отличаются в одном решающем пункте. В то время как сентябрьский законопроект федерального правительства все еще содержит в соответствии с положениями ЕС четкое исключительное условие, касающееся трубопроводов, завершенных до 23 мая 2019 года, этот пункт отсутствует в заявлении о внесении поправок, составленном партиями "Большой коалиции" 5 ноября". Вместо этого дата указана во вступительном абзаце заявления, а не в пунктах об условиях, предусматривающих исключительный порядок рассмотрения того или иного случая, пишет издание.

"По мнению правительства, решающее значение в вопросе о том, попадет ли "Северный поток-2" под исключительные условия для существующих трубопроводов, имеет не дата введения газопровода в эксплуатацию в 2020 году, а осуществленные в последние годы инвестиции, в том числе 2 млрд евро немецких компаний".​

https://www.inopressa.ru/article/06Nov2 ... tream.html

Почитайте - НЕМЦЫ НАНОСЯТ УДАР ПО ГТС. СП-2, вопреки директивам ЕС, будет с самого начала работать на 100% мощности, а ГТС - ну, Вы сами ВСЕ увидите.

Насчет реверса 2009-го

Газовые конфликты между Россией и Украиной

В начале 2009 года отношения двух стран прошли через новый газовый кризис, затронувший интересы европейских потребителей. 1 января 2009 года прекратилась подача газа для Украины, с 5 января уменьшилась подача для европейских потребителей[43]. С 7 января транзит российского газа через территорию Украины был прекращён полностью.

19 января 2009 года по итогам переговоров премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко руководители ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» подписали прямой договор о поставках и транзите газа на 2009—2019 годы. Комментируя это событие, Путин отметил достижение договорённостей «по всему комплексу вопросов, связанных с поставкой природного газа на Украину и с транзитом российского природного газа в Европу», но вместе с тем подчеркнул необходимость строительства альтернативных маршрутов транспортировки российского газа европейским потребителям. Идея газопровода «Северный поток» перешла в стадию практической реализации в апреле 2010 года[42].

20 января поставки газа для Украины и транзит в Европу возобновились. Итогом конфликта можно считать переход России и Украины на прозрачные принципы в торговле газом и устранение посредников. По условиям подписанного договора «Нафтогаз» обязан расплачиваться за потребленное топливо в полном объёме не позднее седьмого числа каждого месяца, следующего за месяцем поставки. В случае нарушения этого условия «Газпром» имел право перейти на авансовую систему расчётов с Украиной[44].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BE%D0%B9

Несанкционированный отбор был, о реверсе - Ни слова. И еще чуть-чутьПочитайте - НЕМЦЫ НАНОСЯТ УДАР ПО ГТС. СП-2, вопреки директивам ЕС, будет с самого начала работать на 100% мощности, а ГТС - ну, Вы сами ВСЕ увидите.Насчет реверса 2009-гоНесанкционированный отбор был, о реверсе - Ни слова. Волгарь Повідомлень: 7270 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 14:12 mephala написав: навіщо тебе заганяти в куток. мені відповіді потрібні

хотілося б взанти що ти маєш на увазі під терміном "темные". а то якось так розмито відповід виходить.

навіщо тебе заганяти в куток. мені відповіді потрібніхотілося б взанти що ти маєш на увазі під терміном "темные". а то якось так розмито відповід виходить.



Подводишь меня к бану за оскорбление чувств верующих? Мы хоть и не в РФ, но меня за это уже банили. Ладно, попробую деликатно. В указанном контексте "темные" - это "недалекие и необразованные".



mephala написав: бо мені цікава реакція на двух людей - одна йде з хрестом на шиї а інша зі сватикою. бо мені цікава реакція на двух людей - одна йде з хрестом на шиї а інша зі сватикою.



У меня ассоциации следующие: с крестом - либо необразованный, либо деньги на религии зарабатывает, со свастикой - идейный антисемит Подводишь меня к бану за оскорбление чувств верующих?Мы хоть и не в РФ, но меня за это уже банили. Ладно, попробую деликатно. В указанном контексте "темные" - это "недалекие и необразованные".У меня ассоциации следующие: с крестом - либо необразованный, либо деньги на религии зарабатывает, со свастикой - идейный антисемит zРадио

Повідомлень: 4065 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4542454345444545 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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