Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:2 Знайти спосіб а - переробити в себе на заводах 30-50 млрд м3 в рік б - продати перроблене на ринках де ніші зайняті Це фантазії неадеквата,а не знавця(експерта) в галузі промисловості.
Где ниши заняты? В случае прекращения украинского транзита на рынке ЕС возникнет дефицит газа - ресурса для производства аммиачных удобрений. Соответственно, возникнет и дефицит самих аммиачных удобрений. Ты вообще уже думать разучился!
Ни катарцы, ни американцы, ни норвеги по щелчку пальца не восполнят такой дефицит! Это только в методичках порохоботов можно просто взять и восполнить все совокупное потребление Румынии, Венгрии, Болгарии, Чехии и Польши
Волгарь написав:Накопив, накопив - НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ.
Я не хвилююсь, це Газпрому треба хвилюватись і тих, в кого є його акції.
Волгарь написав:А вот как ГТС до 24-00 31/12/2019 работает с востока на запад, а с 00-00 1/1/2020 начинает работать с запада на восток (ну, пусть с 10/1), снизив мощность ВСЕМЕРО я честно говоря, не понимаю. Газомотокомпрессор мощностью 25 000 кВт+ сложная штука, ему не скажешь давай взад. А их установлены сотни, если не тысячи. И совсем не уверен, что все из них оснащены инверторами, позволяющими работать в области от 15 до 100% мощности, как будет теперь необходимо. Опять же, арматура/КИП/удаленный доступ к оборудованию - вещи довольно сложные. Впрочем, мы все увидим менее чем через 8 недель...
Бідна ГТС України, і як же вона працювала, в реверсному режимі, в 2009 році?
И еще чуть-чуть
"Пересмотренная газовая директива ЕС предполагает полное разграничение функций оператора газопровода и поставщика. "Газпром", таким образом, не может быть собственником газопровода - и одновременно поставлять собственный газ по трубопроводам. Это делает эксплуатацию "Северного потока-2" по российским условиям почти невозможной", - поясняет журналист Юлиан Рёпке. "Исключение, согласно директиве ЕС, предусмотрено только для трубопроводов, "завершенных до 23 мая 2019 года". "Северный поток-2" предположительно будет готов в начале 2020 года и, таким образом, полностью попадает под требование о разграничении функций оператора и собственника". "Помощь россияне теперь могут получить из Берлина, ведь "Большая коалиция" хочет смягчить формулировку о дате, предусматривающей исключение (...). В распоряжении Bild имеется как законопроект немецкого правительства, касающийся реализации директивы ЕС в Германии, составленный в сентябре, так и заявление о внесении в него поправок от фракций ХДС/ХСС и СДПГ, оформленное 5 ноября. Оба документа отличаются в одном решающем пункте. В то время как сентябрьский законопроект федерального правительства все еще содержит в соответствии с положениями ЕС четкое исключительное условие, касающееся трубопроводов, завершенных до 23 мая 2019 года, этот пункт отсутствует в заявлении о внесении поправок, составленном партиями "Большой коалиции" 5 ноября". Вместо этого дата указана во вступительном абзаце заявления, а не в пунктах об условиях, предусматривающих исключительный порядок рассмотрения того или иного случая, пишет издание. "По мнению правительства, решающее значение в вопросе о том, попадет ли "Северный поток-2" под исключительные условия для существующих трубопроводов, имеет не дата введения газопровода в эксплуатацию в 2020 году, а осуществленные в последние годы инвестиции, в том числе 2 млрд евро немецких компаний".
https://www.inopressa.ru/article/06Nov2 ... tream.html Почитайте - НЕМЦЫ НАНОСЯТ УДАР ПО ГТС. СП-2, вопреки директивам ЕС, будет с самого начала работать на 100% мощности, а ГТС - ну, Вы сами ВСЕ увидите. Насчет реверса 2009-го Газовые конфликты между Россией и Украиной
В начале 2009 года отношения двух стран прошли через новый газовый кризис, затронувший интересы европейских потребителей. 1 января 2009 года прекратилась подача газа для Украины, с 5 января уменьшилась подача для европейских потребителей[43]. С 7 января транзит российского газа через территорию Украины был прекращён полностью. 19 января 2009 года по итогам переговоров премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко руководители ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» подписали прямой договор о поставках и транзите газа на 2009—2019 годы. Комментируя это событие, Путин отметил достижение договорённостей «по всему комплексу вопросов, связанных с поставкой природного газа на Украину и с транзитом российского природного газа в Европу», но вместе с тем подчеркнул необходимость строительства альтернативных маршрутов транспортировки российского газа европейским потребителям. Идея газопровода «Северный поток» перешла в стадию практической реализации в апреле 2010 года[42]. 20 января поставки газа для Украины и транзит в Европу возобновились. Итогом конфликта можно считать переход России и Украины на прозрачные принципы в торговле газом и устранение посредников. По условиям подписанного договора «Нафтогаз» обязан расплачиваться за потребленное топливо в полном объёме не позднее седьмого числа каждого месяца, следующего за месяцем поставки. В случае нарушения этого условия «Газпром» имел право перейти на авансовую систему расчётов с Украиной[44].
V2 все так але не зовсім так. згідно взятим зобов’язанням України на себе ми повинні з 01-01-2020р. відокремити оператора по транспортуванню газу. виконати анбандлінг так званий. якщо ми це виконаємо - то газпром буде підписувати контракт на транспортування вже не з нафтогазом а з ТОВ "Оператор ГТС України" яким володіє ПАТ "Магістральні газопроводи України". Ця структура підчиняється не НАКу а Міністерству фінансів. Так що я не бачу на основі чого можна стверждувати про "чистий лист" з нафтогазом. Нафтогаз і оператор будуть окремими незалежними конторами.
Компанія "Укртрансгаз" успішно протестувала запуск ділянки магістрального газопроводу "Союз" для роботи в реверсному напрямку "захід-схід". Про це повідомляє прес-служба відомства. Укртрансгаз успішно провів випробування в реверсному режимі - ФОТО Як зазначається, обсяги транспортування досягли максимуму імпортних потужностей зі Словаччини - 42,5 млн кубометрів газу на добу (це 15,5 млрд кубометрів газу в рік). Для прийому газу через газовимірювальну станцію Будінце (Словаччина) вперше були задіяні реверсні обмотки компресорних станцій Хуст і Богородчани. "Випробування не вплинули на транспортування газу в країни", - йдеться в повідомленні. У Укртрансгазі також відзначили, що результати тесту показали стабільну роботу обладнання і всіх газоперекачувальних агрегатів. До слова, на сьогоднішній день є підтвердженням готовності і здатності реверсних схем до функціонування в штатному режимі.
Так що ми вже повністю готові до обрізання - підставляйте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
А тут 2 в одном. Кстати, служители христианства - тоже антисемиты. Это как бы сама религия предполагает, если ты читал Евангелие. Антисемитизм гитлера имеет религиозные подоплеки - там он нашел свое "вдохновение"...
PS: сие мужское платье ДО, или ПОСЛЕ гитлера было произведено?
Компанія "Укртрансгаз" успішно протестувала запуск ділянки магістрального газопроводу "Союз" для роботи в реверсному напрямку "захід-схід". Про це повідомляє прес-служба відомства. Укртрансгаз успішно провів випробування в реверсному режимі - ФОТО Як зазначається, обсяги транспортування досягли максимуму імпортних потужностей зі Словаччини - 42,5 млн кубометрів газу на добу (це 15,5 млрд кубометрів газу в рік). Для прийому газу через газовимірювальну станцію Будінце (Словаччина) вперше були задіяні реверсні обмотки компресорних станцій Хуст і Богородчани. "Випробування не вплинули на транспортування газу в країни", - йдеться в повідомленні. У Укртрансгазі також відзначили, що результати тесту показали стабільну роботу обладнання і всіх газоперекачувальних агрегатів. До слова, на сьогоднішній день є підтвердженням готовності і здатності реверсних схем до функціонування в штатному режимі.
Так що ми вже повністю готові до обрізання - підставляйте.
Я так и думал - Ваше сообщение датировано 22:50 06.09.2019. К реверсу 2009-го (которого, конечно, не было и в помине), оно не имеет никакого отношения. А насчет ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО - помните я писал о профессионалах? Газпромом управляет Миллер и К (поэтому он стоит 90 млрд. долларов сейчас и, весьма вероятно, будет стоить 110 уже к лету). А Нафтогазом - Кобелев и К (поэтому он стоит ГРОШИ и НЕ БУДЕТ СТОИТЬ НИЧЕГО уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите.
mephala написав: бо мені цікава реакція на двух людей - одна йде з хрестом на шиї а інша зі сватикою.
У меня ассоциации следующие: с крестом - либо необразованный, либо деньги на религии зарабатывает, со свастикой - идейный антисемит
Из ответа священника Михаила Воробьева, настоятеля храма в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня г. Вольска (Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии):
В XX столетии древняя свастика, а вместе с ней и гамматический крест, были скомпрометированы немецкими фашистами. Именно в этом качестве этот знак почитается и в настоящее время людьми, исповедующими фашистские убеждения. До сих пор осквернители еврейских кладбищ и поджигатели синагог оставляют на месте своих преступлений изображение свастики. Невинный русский коловорот остается логотипом псевдопатриотической организации «Русское национальное единство». При встрече с человеком, носящим на себе знак гамматического креста, мы менее всего склонны видеть в таком кресте древний христианский символ. Нас обжигает встреча с человеком, который открыто носит знак, ставший в незабытом еще XX столетии символом самой бесчеловечной идеологии.