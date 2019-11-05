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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:45
zРадио написав:mephala
А тут 2 в одном. Кстати, служители христианства - тоже антисемиты. Это как бы сама религия предполагает, если ты читал Евангелие. Антисемитизм гитлера имеет религиозные подоплеки - там он нашел свое "вдохновение"...
PS: сие мужское платье ДО, или ПОСЛЕ гитлера было произведено?
судячи з того що це музейний експонат то таки ДО.
але мова з самого початку йшла про те що використання фашистами свастики не повинно призводити до огульної заборони будь якої свастики. заборона та покарання повинні розповсюджуватися саме на фашистську символіку.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 14:47
Волгарь написав:
Я так и думал - Ваше сообщение датировано 22:50 06.09.2019. К реверсу 2009-го (которого, конечно, не было и в помине), оно не имеет никакого отношения.
Щось не видно, щоб Ви думали. В 2009 був реверсний режим роботи ГТС, а в 2019 відпрацьовували реальний реверсний режим імпорту.
Волгарь написав:
А насчет ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО - помните я писал о профессионалах? Газпромом управляет Миллер и К (поэтому он стоит 90 млрд. долларов сейчас и, весьма вероятно, будет стоить 110 уже к лету). А Нафтогазом - Кобелев и К (поэтому он стоит ГРОШИ и НЕ БУДЕТ СТОИТЬ НИЧЕГО уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите.
Ага, славнозвісні запоребрикові прохвесіонали. До речі, я там давав приклад таких прохвесіоналів - пошукайте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 15:15
Волгарь написав:
уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите.
А можна конкретніше що ми "ощутим" через 3 роки? Замерзнемо? Та вже 10 років як замерзаємо, та щось ніяк не замерзнемо.
А що ми і ви "ощутите" через 2 місяці я вам скажу: мінімальна зарплата в ВЕЛИКІЙ і МОГУТНІЙ, "повелительниці 1/6 суші" Педерації стане менша ніж в НІЩІЙ і НЕЩАСНІЙ Хохляндії.
А в іншому згідний - ВВП Педерації в 100500 разів більше, вітаю.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 15:16
Козак-характерник написав: ЛАД написав:Козак-характерник
Вы написали много красивых слов.
Но реально учитель математики на уроке занимается с детьми изучением математики, а не воспитанием.
Вы сами всё время пишете, что нет ордловцев, а есть украинцы. Кто-то из них, вероятно, преступник, кто-то нет. Дети пока точно не преступники.
Кто их должен учить? Или пусть растут безграмотными? Прошло уже 5 лет. Дети, которые в 2014 пошли в школу, сейчас уже в 6 классе. Они должны были все эти 5 лет (и уже шестой) сидеть дома и не учиться?
Допустим даже, что в следующем году мы освободим Донбасс. Что делали бы 12-23-летние дети после освобождения?
Пошли бы в первый класс?
Как учитель Вы должны понимать, что упущенное в детстве наверстать очень тяжело. Мы бы имели потерянное поколение, кот. вряд ли уже будет способно к чему-то, кроме чёрной работы.
А если это продлится не 6 лет, а дольше (пока что конца не видно)?
У Вас неожиданно прорезалось то, от чего Вы отказались и старательно из себя выжимаете.
Я описую власне ставлення. Завжди питання моралі, це внутрішній психічний акт конкретної людини. Я сприймаю Вашу аргументацію, визнаю її практичність, логіку. Але...Тут вже дисгармонія серця і розуму. Бачу раціональне зерно Вашої аргументації, але довіряю більше серцю. Воно каже, що це не є добро. Як би їм треба було вчитися? Не знаю...Та хай би це була б проблема окупантів. Нехай завозили б вчителів з РФ, якщо б всі відмовилился працювати на окупанта. Єдиний доступний метод боротьби з окупантом там - саботаж. І по можливості шкідництво, хоч в дрібниці якійсь: зірвати агітацію ворожу, намалювати десь синьо-жовтий прапор...Все що завгодно, щоб під окупантом земля горіла, не почувалися комфортно, навіть психологічо, відчували ворожість.
Можливо, я ідеалізую багато чого, але я такий, звиняйте!
Я не претендую на безальтернативність своєї думки, можу й помилятися. В першу чергу я прислухаюся до серця, навіть не до розуму. Бо Бог розмовляє з людиною через її серце. І там правда лише. Бути зрадником - це погано. Це не є добро. Ніде зрадників не люблять. Це клеймо на все життя. Це зрада самого себе. З тим жити все життя. Це гріх.
Куда-то пропал мой ответ, поэтому повторяю.
С подчёркнутым согласен.
Но отсутствие обучения детей это не саботаж по отношению к врагу. Если это и саботаж, то только по отношению к собственным детям.
Врагу по большому счёту на наших детей глубоко плевать.
А если он возьмётся обеспечивать на оккупированных территориях нормальную
жизнь (и в т.ч. обучение детей), то это только убедит население этих территорий, что им незачем возвращаться в Украину. А если оккупант привезёт своих
учителей (в случае "саботажа" наших) и они займутся не только обучением, а еще и "воспитанием", то ... сами понимаете.
Я уж молчу о чисто шкурных причинах - есть самому и кормить семью надо и учителю, а с работой там, насколько понимаю, проблематично.
Выложенный Вами ролик "Иешуа о власти" хорош. Но интересно, когда об этом говорит Иешуа, то это нормально, а когда об этом говорят коммунисты, то идеологию
обвляют преступной и запрещают.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 15:42
ЛАД написав:
Куда-то пропал мой ответ, поэтому повторяю.
С подчёркнутым согласен.
Но отсутствие обучения детей это не саботаж по отношению к врагу. Если это и саботаж, то только по отношению к собственным детям.
Врагу по большому счёту на наших детей глубоко плевать.
А если он возьмётся обеспечивать на оккупированных территориях нормальную
жизнь (и в т.ч. обучение детей), то это только убедит население этих территорий, что им незачем возвращаться в Украину. А если оккупант привезёт своих
учителей (в случае "саботажа" наших) и они займутся не только обучением, а еще и "воспитанием", то ... сами понимаете.
Я уж молчу о чисто шкурных причинах - есть самому и кормить семью надо и учителю, а с работой там, насколько понимаю, проблематично.
Выложенный Вами ролик "Иешуа о власти" хорош. Но интересно, когда об этом говорит Иешуа, то это нормально, а когда об этом говорят коммунисты, то идеологию
обвляют преступной и запрещают.
Залишимо тему про вчителів.
Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель?
Про християнство...Так комуністи майже скопіювали багато постулатів звідти. Тільки Бога прибрали. Натомість вождя додали і великого кормчего, батька всіх народів. Наполягаю, що мислити людині заборонити не можливо і сповідувати якусь ідеологію. Тільки деструктивні ідеології треба забороняти ПОШИРЮВАТИ. Якщо людина кайфує наодинці, сама з собою від деструкції і не поширює, то нехай тішиться!
Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то треба розрізняти ідею і виконавців. Під найкращими гаслами можна творити такі злочини, що мама не горюй!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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