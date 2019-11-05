RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4544454545464547>
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:45

  zРадио написав:mephala

А тут 2 в одном. Кстати, служители христианства - тоже антисемиты. Это как бы сама религия предполагает, если ты читал Евангелие. Антисемитизм гитлера имеет религиозные подоплеки - там он нашел свое "вдохновение"...

PS: сие мужское платье ДО, или ПОСЛЕ гитлера было произведено? :mrgreen:

судячи з того що це музейний експонат то таки ДО.
але мова з самого початку йшла про те що використання фашистами свастики не повинно призводити до огульної заборони будь якої свастики. заборона та покарання повинні розповсюджуватися саме на фашистську символіку.
mephala
 
Повідомлень: 5845
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:47

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Я так и думал - Ваше сообщение датировано 22:50 06.09.2019. К реверсу 2009-го (которого, конечно, не было и в помине), оно не имеет никакого отношения.

Щось не видно, щоб Ви думали. В 2009 був реверсний режим роботи ГТС, а в 2019 відпрацьовували реальний реверсний режим імпорту.
  Волгарь написав:А насчет ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО - помните я писал о профессионалах? Газпромом управляет Миллер и К (поэтому он стоит 90 млрд. долларов сейчас и, весьма вероятно, будет стоить 110 уже к лету). А Нафтогазом - Кобелев и К (поэтому он стоит ГРОШИ и НЕ БУДЕТ СТОИТЬ НИЧЕГО уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите.

Ага, славнозвісні запоребрикові прохвесіонали. До речі, я там давав приклад таких прохвесіоналів - пошукайте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8832
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:15

  Волгарь написав: уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите.

А можна конкретніше що ми "ощутим" через 3 роки? Замерзнемо? Та вже 10 років як замерзаємо, та щось ніяк не замерзнемо.
А що ми і ви "ощутите" через 2 місяці я вам скажу: мінімальна зарплата в ВЕЛИКІЙ і МОГУТНІЙ, "повелительниці 1/6 суші" Педерації стане менша ніж в НІЩІЙ і НЕЩАСНІЙ Хохляндії.
А в іншому згідний - ВВП Педерації в 100500 разів більше, вітаю.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:16

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Козак-характерник
Вы написали много красивых слов.
Но реально учитель математики на уроке занимается с детьми изучением математики, а не воспитанием.
Вы сами всё время пишете, что нет ордловцев, а есть украинцы. Кто-то из них, вероятно, преступник, кто-то нет. Дети пока точно не преступники.
Кто их должен учить? Или пусть растут безграмотными? Прошло уже 5 лет. Дети, которые в 2014 пошли в школу, сейчас уже в 6 классе. Они должны были все эти 5 лет (и уже шестой) сидеть дома и не учиться?
Допустим даже, что в следующем году мы освободим Донбасс. Что делали бы 12-23-летние дети после освобождения?
Пошли бы в первый класс?
Как учитель Вы должны понимать, что упущенное в детстве наверстать очень тяжело. Мы бы имели потерянное поколение, кот. вряд ли уже будет способно к чему-то, кроме чёрной работы.
А если это продлится не 6 лет, а дольше (пока что конца не видно)?
У Вас неожиданно прорезалось то, от чего Вы отказались и старательно из себя выжимаете.

Я описую власне ставлення. Завжди питання моралі, це внутрішній психічний акт конкретної людини. Я сприймаю Вашу аргументацію, визнаю її практичність, логіку. Але...Тут вже дисгармонія серця і розуму. Бачу раціональне зерно Вашої аргументації, але довіряю більше серцю. Воно каже, що це не є добро. Як би їм треба було вчитися? Не знаю...Та хай би це була б проблема окупантів. Нехай завозили б вчителів з РФ, якщо б всі відмовилился працювати на окупанта. Єдиний доступний метод боротьби з окупантом там - саботаж. І по можливості шкідництво, хоч в дрібниці якійсь: зірвати агітацію ворожу, намалювати десь синьо-жовтий прапор...Все що завгодно, щоб під окупантом земля горіла, не почувалися комфортно, навіть психологічо, відчували ворожість. Можливо, я ідеалізую багато чого, але я такий, звиняйте! :P Я не претендую на безальтернативність своєї думки, можу й помилятися. В першу чергу я прислухаюся до серця, навіть не до розуму. Бо Бог розмовляє з людиною через її серце. І там правда лише. Бути зрадником - це погано. Це не є добро. Ніде зрадників не люблять. Це клеймо на все життя. Це зрада самого себе. З тим жити все життя. Це гріх.

Куда-то пропал мой ответ, поэтому повторяю.
С подчёркнутым согласен.
Но отсутствие обучения детей это не саботаж по отношению к врагу. Если это и саботаж, то только по отношению к собственным детям.
Врагу по большому счёту на наших детей глубоко плевать.
А если он возьмётся обеспечивать на оккупированных территориях нормальную жизнь (и в т.ч. обучение детей), то это только убедит население этих территорий, что им незачем возвращаться в Украину. А если оккупант привезёт своих учителей (в случае "саботажа" наших) и они займутся не только обучением, а еще и "воспитанием", то ... сами понимаете.

Я уж молчу о чисто шкурных причинах - есть самому и кормить семью надо и учителю, а с работой там, насколько понимаю, проблематично.

Выложенный Вами ролик "Иешуа о власти" хорош. Но интересно, когда об этом говорит Иешуа, то это нормально, а когда об этом говорят коммунисты, то идеологию обвляют преступной и запрещают.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14701
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3985 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:42

  ЛАД написав:Куда-то пропал мой ответ, поэтому повторяю.
С подчёркнутым согласен.
Но отсутствие обучения детей это не саботаж по отношению к врагу. Если это и саботаж, то только по отношению к собственным детям.
Врагу по большому счёту на наших детей глубоко плевать.
А если он возьмётся обеспечивать на оккупированных территориях нормальную жизнь (и в т.ч. обучение детей), то это только убедит население этих территорий, что им незачем возвращаться в Украину. А если оккупант привезёт своих учителей (в случае "саботажа" наших) и они займутся не только обучением, а еще и "воспитанием", то ... сами понимаете.

Я уж молчу о чисто шкурных причинах - есть самому и кормить семью надо и учителю, а с работой там, насколько понимаю, проблематично.

Выложенный Вами ролик "Иешуа о власти" хорош. Но интересно, когда об этом говорит Иешуа, то это нормально, а когда об этом говорят коммунисты, то идеологию обвляют преступной и запрещают.

Залишимо тему про вчителів. :P Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель?

Про християнство...Так комуністи майже скопіювали багато постулатів звідти. Тільки Бога прибрали. Натомість вождя додали і великого кормчего, батька всіх народів. Наполягаю, що мислити людині заборонити не можливо і сповідувати якусь ідеологію. Тільки деструктивні ідеології треба забороняти ПОШИРЮВАТИ. Якщо людина кайфує наодинці, сама з собою від деструкції і не поширює, то нехай тішиться! :P Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то треба розрізняти ідею і виконавців. Під найкращими гаслами можна творити такі злочини, що мама не горюй! :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27051
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:57

  Козак-характерник написав:...........
Залишимо тему про вчителів. :P Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель?

Если бы передо мной был выбор - либо ребёнок вообще не учится, либо его учит тот же учитель, который учил и раньше (при Украине), не задумываясь выбрал бы второй вариант.
А Вы? Предпочли бы, чтобы ребёнок вообще не учился?

Про християнство...Так комуністи майже скопіювали багато постулатів звідти. Тільки Бога прибрали. Натомість вождя додали і великого кормчего, батька всіх народів. Наполягаю, що мислити людині заборонити не можливо і сповідувати якусь ідеологію. Тільки деструктивні ідеології треба забороняти ПОШИРЮВАТИ. Якщо людина кайфує наодинці, сама з собою від деструкції і не поширює, то нехай тішиться! :P Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то треба розрізняти ідею і виконавців. Під найкращими гаслами можна творити такі злочини, що мама не горюй! :P

Согласен. Всё абсолютно верно.
Специально выделил подчёркнутое. Много раз писал - под знаменем христианства совершенно масса преступлений, но мы же не говорим о реакционности Христа.
Вождь и великий кормчий и многие исполнители - то же самое. К идеологии всё это отношения не имеет.
В то же время нацистские исполнители выполняли именно то, что заложено в идеологии.
Поэтому я резко выступаю против приравнивания идеологий коммунизма и нацизма, хотя осуждаю практику Сталина, Мао, Пол Пота.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14701
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3985 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:09

V2 выложил ссылку на какой-то бред/фантазии Фурсы и началось горячее обсуждение фантастических сценариев.
Смысл обсуждать бред?

Точно так же, как обсуждение "отказа в транше МВФ".
Вы уверены, что американская пресса не публикует фейки? Я нет.
Если это правда, почему претензии сейчас к Зе, кот. у власти 5,5 месяцев, а к По таких претензий не было?
Хотя деньги были выведены при нём и история, в частности, с Коломойским тянется уже почти 3 года.
И "возврата средств олигархов" я как-то при По не заметил.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14701
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3985 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:11

Из ответа священника Михаила Воробьева, настоятеля храма в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня г. Вольска (Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии):
В XX столетии древняя свастика, а вместе с ней и гамматический крест, были скомпрометированы немецкими фашистами. Именно в этом качестве этот знак почитается и в настоящее время людьми, исповедующими фашистские убеждения. До сих пор осквернители еврейских кладбищ и поджигатели синагог оставляют на месте своих преступлений изображение свастики. Невинный русский коловорот остается логотипом псевдопатриотической организации «Русское национальное единство». [b]При встрече с человеком, носящим на себе знак гамматического креста, мы менее всего склонны видеть в таком кресте древний христианский символ. Нас обжигает встреча с человеком, который открыто носит знак, ставший в незабытом еще XX столетии символом самой бесчеловечной идеологии.

http://www.eparhia-saratov.ru/Questions/Get/1317

Напрасно Вы апеллируете к логике. В конце 80-х разгулявшиеся тогда в России юдофобы примерно так же публично заявляли, что, они де не антисемиты, ведь семиты - это арабы и евреи, а мы же не против арабов. Вот и Ваш оппонент прекрасно понимает, что свастику рисовать нельзя, но он же тоже НЕ ПРОТИВ АРАБОВ,
Волгарь
 
Повідомлень: 7275
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:16

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:...........
Залишимо тему про вчителів. :P Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель?

Если бы передо мной был выбор - либо ребёнок вообще не учится, либо его учит тот же учитель, который учил и раньше (при Украине), не задумываясь выбрал бы второй вариант.
А Вы? Предпочли бы, чтобы ребёнок вообще не учился?

Про християнство...Так комуністи майже скопіювали багато постулатів звідти. Тільки Бога прибрали. Натомість вождя додали і великого кормчего, батька всіх народів. Наполягаю, що мислити людині заборонити не можливо і сповідувати якусь ідеологію. Тільки деструктивні ідеології треба забороняти ПОШИРЮВАТИ. Якщо людина кайфує наодинці, сама з собою від деструкції і не поширює, то нехай тішиться! :P Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то треба розрізняти ідею і виконавців. Під найкращими гаслами можна творити такі злочини, що мама не горюй! :P

Согласен. Всё абсолютно верно.
Специально выделил подчёркнутое. Много раз писал - под знаменем христианства совершенно масса преступлений, но мы же не говорим о реакционности Христа.
Вождь и великий кормчий и многие исполнители - то же самое. К идеологии всё это отношения не имеет.
В то же время нацистские исполнители выполняли именно то, что заложено в идеологии.
Поэтому я резко выступаю против приравнивания идеологий коммунизма и нацизма, хотя осуждаю практику Сталина, Мао, Пол Пота.

Я мав на увазі, якщо б такий вчитель приїхав викладати до вашого міста. Гіпотетично, наступив мир, все налагодилося, Донбас опинився знову під контролем влади. Погодилися б?

З приводу Ваших питань, складно відповісти, щоб я робив в тій ситуації, де не був. Сказати можна одне, а в конкретних умовах, зробити зовсім інше. Добре, що я не стою перед таким вибором. І в мене немає дітей. Але все ж. Постарався б вивезти на неокуповану територію. Якщо б можливості виїхати не було, то довелося б вчитися там де є можливість. Але вчив би тоді індивідуально, що все, чому там навчають, сприймати критично.


По ідеології, згодний з Вами. Є ідеї, а є практики виконання і виконавці. Ідеї можуть бути гуманістичні і антигуманні. А конкретна практика і виконавці можуть перетворити будь яку ідею на що завгодно.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27051
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:27

  lapay написав:
  Волгарь написав:Я так и думал - Ваше сообщение датировано 22:50 06.09.2019. К реверсу 2009-го (которого, конечно, не было и в помине), оно не имеет никакого отношения.

Щось не видно, щоб Ви думали. В 2009 був реверсний режим роботи ГТС, а в 2019 відпрацьовували реальний реверсний режим імпорту.
  Волгарь написав:А насчет ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО - помните я писал о профессионалах? Газпромом управляет Миллер и К (поэтому он стоит 90 млрд. долларов сейчас и, весьма вероятно, будет стоить 110 уже к лету). А Нафтогазом - Кобелев и К (поэтому он стоит ГРОШИ и НЕ БУДЕТ СТОИТЬ НИЧЕГО уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите.

Ага, славнозвісні запоребрикові прохвесіонали. До речі, я там давав приклад таких прохвесіоналів - пошукайте.

Ну что ж, давайте о доомрощенных
Зеленский заявил о шоке от работы построившего один танк за 10 лет завода
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован данными о производительности харьковского завода имени В.А.Малышева.
«Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ», — сказал он.
Зеленский напомнил, что во времена Советского Союза на этом заводе производили по 900 танков в год. Президент добавил, что помимо этого на заводах оборонно-промышленного комплекса также есть задолженности по зарплате, а сотрудники работают зимой при нулевой температуре.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc2cae1 ... .ru%2Fnews
О таких прохвесіоналів нам в России действительно остается только мечтать
Волгарь
 
Повідомлень: 7275
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4544454545464547>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15753)
06.11.2019 17:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.