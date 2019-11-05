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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4544454545464547> Додано: Сер 06 лис, 2019 14:45 zРадио написав: mephala



А тут 2 в одном. Кстати, служители христианства - тоже антисемиты. Это как бы сама религия предполагает, если ты читал Евангелие. Антисемитизм гитлера имеет религиозные подоплеки - там он нашел свое "вдохновение"...



PS: сие мужское платье ДО, или ПОСЛЕ гитлера было произведено? А тут 2 в одном. Кстати, служители христианства - тоже антисемиты. Это как бы сама религия предполагает, если ты читал Евангелие. Антисемитизм гитлера имеет религиозные подоплеки - там он нашел свое "вдохновение"...PS: сие мужское платье ДО, или ПОСЛЕ гитлера было произведено?

судячи з того що це музейний експонат то таки ДО.

але мова з самого початку йшла про те що використання фашистами свастики не повинно призводити до огульної заборони будь якої свастики. заборона та покарання повинні розповсюджуватися саме на фашистську символіку. судячи з того що це музейний експонат то таки ДО.але мова з самого початку йшла про те що використання фашистами свастики не повинно призводити до огульної заборони будь якої свастики. заборона та покарання повинні розповсюджуватися саме на фашистську символіку. mephala Повідомлень: 5845 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 676 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 14:47 Re: Політичні дискусії Волгарь написав: Я так и думал - Ваше сообщение датировано 22:50 06.09.2019. К реверсу 2009-го (которого, конечно, не было и в помине), оно не имеет никакого отношения. Я так и думал - Ваше сообщение датировано 22:50 06.09.2019. К реверсу 2009-го (которого, конечно, не было и в помине), оно не имеет никакого отношения.

Щось не видно, щоб Ви думали. В 2009 був реверсний режим роботи ГТС, а в 2019 відпрацьовували реальний реверсний режим імпорту.

Волгарь написав: А насчет ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО - помните я писал о профессионалах? Газпромом управляет Миллер и К (поэтому он стоит 90 млрд. долларов сейчас и, весьма вероятно, будет стоить 110 уже к лету). А Нафтогазом - Кобелев и К (поэтому он стоит ГРОШИ и НЕ БУДЕТ СТОИТЬ НИЧЕГО уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите. А насчет ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО - помните я писал о профессионалах? Газпромом управляет Миллер и К (поэтому он стоит 90 млрд. долларов сейчас и, весьма вероятно, будет стоить 110 уже к лету). А Нафтогазом - Кобелев и К (поэтому он стоит ГРОШИ и НЕ БУДЕТ СТОИТЬ НИЧЕГО уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите.

Ага, славнозвісні запоребрикові прохвесіонали. До речі, я там давав приклад таких прохвесіоналів - пошукайте. Щось не видно, щоб Ви думали. В 2009 був реверсний режим роботи ГТС, а в 2019 відпрацьовували реальний реверсний режим імпорту.Ага, славнозвісні запоребрикові прохвесіонали. До речі, я там давав приклад таких прохвесіоналів - пошукайте. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8832 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1079 раз. Подякували: 1173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 15:15 Волгарь написав: уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите. уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите.

А можна конкретніше що ми "ощутим" через 3 роки? Замерзнемо? Та вже 10 років як замерзаємо, та щось ніяк не замерзнемо.

А що ми і ви "ощутите" через 2 місяці я вам скажу: мінімальна зарплата в ВЕЛИКІЙ і МОГУТНІЙ, "повелительниці 1/6 суші" Педерації стане менша ніж в НІЩІЙ і НЕЩАСНІЙ Хохляндії.

А в іншому згідний - ВВП Педерації в 100500 разів більше, вітаю. А можна конкретніше що ми "ощутим" через 3 роки? Замерзнемо? Та вже 10 років як замерзаємо, та щось ніяк не замерзнемо.А що ми і ви "ощутите" через 2 місяці я вам скажу: мінімальна зарплата в ВЕЛИКІЙ і МОГУТНІЙ, "повелительниці 1/6 суші" Педерації стане менша ніж в НІЩІЙ і НЕЩАСНІЙ Хохляндії.А в іншому згідний - ВВП Педерації в 100500 разів більше, вітаю. andrijk777

Повідомлень: 1765 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 15:16 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Козак-характерник

Вы написали много красивых слов.

Но реально учитель математики на уроке занимается с детьми изучением математики, а не воспитанием.

Вы сами всё время пишете, что нет ордловцев, а есть украинцы. Кто-то из них, вероятно, преступник, кто-то нет. Дети пока точно не преступники.

Кто их должен учить? Или пусть растут безграмотными? Прошло уже 5 лет. Дети, которые в 2014 пошли в школу, сейчас уже в 6 классе. Они должны были все эти 5 лет (и уже шестой) сидеть дома и не учиться?

Допустим даже, что в следующем году мы освободим Донбасс. Что делали бы 12-23-летние дети после освобождения?

Пошли бы в первый класс?

Как учитель Вы должны понимать, что упущенное в детстве наверстать очень тяжело. Мы бы имели потерянное поколение, кот. вряд ли уже будет способно к чему-то, кроме чёрной работы.

А если это продлится не 6 лет, а дольше (пока что конца не видно)?

У Вас неожиданно прорезалось то, от чего Вы отказались и старательно из себя выжимаете. Вы написали много красивых слов.Но реально учитель математики на уроке занимается с детьми изучением математики, а не воспитанием.Вы сами всё время пишете, что нет ордловцев, а есть украинцы. Кто-то из них, вероятно, преступник, кто-то нет. Дети пока точно не преступники.Кто их должен учить? Или пусть растут безграмотными? Прошло уже 5 лет. Дети, которые в 2014 пошли в школу, сейчас уже в 6 классе. Они должны были все эти 5 лет (и уже шестой) сидеть дома и не учиться?Допустим даже, что в следующем году мы освободим Донбасс. Что делали бы 12-23-летние дети после освобождения?Пошли бы в первый класс?Как учитель Вы должны понимать, что упущенное в детстве наверстать очень тяжело. Мы бы имели потерянное поколение, кот. вряд ли уже будет способно к чему-то, кроме чёрной работы.А если это продлится не 6 лет, а дольше (пока что конца не видно)?У Вас неожиданно прорезалось то, от чего Вы отказались и старательно из себя выжимаете.

Я описую власне ставлення. Завжди питання моралі, це внутрішній психічний акт конкретної людини. Я сприймаю Вашу аргументацію, визнаю її практичність, логіку. Але...Тут вже дисгармонія серця і розуму. Бачу раціональне зерно Вашої аргументації, але довіряю більше серцю. Воно каже, що це не є добро. Як би їм треба було вчитися? Не знаю...Та хай би це була б проблема окупантів. Нехай завозили б вчителів з РФ, якщо б всі відмовилился працювати на окупанта. Єдиний доступний метод боротьби з окупантом там - саботаж. І по можливості шкідництво, хоч в дрібниці якійсь: зірвати агітацію ворожу, намалювати десь синьо-жовтий прапор...Все що завгодно, щоб під окупантом земля горіла, не почувалися комфортно, навіть психологічо, відчували ворожість. Можливо, я ідеалізую багато чого, але я такий, звиняйте! Я не претендую на безальтернативність своєї думки, можу й помилятися. В першу чергу я прислухаюся до серця, навіть не до розуму. Бо Бог розмовляє з людиною через її серце. І там правда лише. Бути зрадником - це погано. Це не є добро. Ніде зрадників не люблять. Це клеймо на все життя. Це зрада самого себе. З тим жити все життя. Це гріх. Я описую власне ставлення. Завжди питання моралі, це внутрішній психічний акт конкретної людини. Я сприймаю Вашу аргументацію, визнаю її практичність, логіку. Але...Тут вже дисгармонія серця і розуму. Бачу раціональне зерно Вашої аргументації, але довіряю більше серцю. Воно каже, що це не є добро. Як би їм треба було вчитися? Не знаю...Та хай би це була б проблема окупантів. Нехай завозили б вчителів з РФ, якщо б всі відмовилился працювати на окупанта.Можливо, я ідеалізую багато чого, але я такий, звиняйте!Я не претендую на безальтернативність своєї думки, можу й помилятися. В першу чергу я прислухаюся до серця, навіть не до розуму. Бо Бог розмовляє з людиною через її серце. І там правда лише. Бути зрадником - це погано. Це не є добро. Ніде зрадників не люблять. Це клеймо на все життя. Це зрада самого себе. З тим жити все життя. Це гріх.

Куда-то пропал мой ответ, поэтому повторяю.

С подчёркнутым согласен.

Но отсутствие обучения детей это не саботаж по отношению к врагу. Если это и саботаж, то только по отношению к собственным детям.

Врагу по большому счёту на наших детей глубоко плевать.

А если он возьмётся обеспечивать на оккупированных территориях нормальную жизнь (и в т.ч. обучение детей), то это только убедит население этих территорий, что им незачем возвращаться в Украину. А если оккупант привезёт своих учителей (в случае "саботажа" наших) и они займутся не только обучением, а еще и "воспитанием", то ... сами понимаете.



Я уж молчу о чисто шкурных причинах - есть самому и кормить семью надо и учителю, а с работой там, насколько понимаю, проблематично.



Выложенный Вами ролик "Иешуа о власти" хорош. Но интересно, когда об этом говорит Иешуа, то это нормально, а когда об этом говорят коммунисты, то идеологию обвляют преступной и запрещают. Куда-то пропал мой ответ, поэтому повторяю.С подчёркнутым согласен.Но отсутствие обучения детей это не саботаж по отношению к врагу. Если это и саботаж, то только по отношению к собственным детям.Врагу по большому счёту на наших детей глубоко плевать.А если он возьмётся обеспечивать на оккупированных территорияхжизнь (и в т.ч. обучение детей), то это только убедит население этих территорий, что им незачем возвращаться в Украину. А если оккупант привезётучителей (в случае "саботажа" наших) и они займутся не только обучением, а еще и "воспитанием", то ... сами понимаете.Я уж молчу о чисто шкурных причинах - есть самому и кормить семью надо и учителю, а с работой там, насколько понимаю, проблематично.Выложенный Вами ролик "Иешуа о власти" хорош. Но интересно, когда об этом говорит Иешуа, то это нормально, а когда об этом говорят коммунисты, тообвляют преступной и запрещают. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14701 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 15:42 ЛАД написав: Куда-то пропал мой ответ, поэтому повторяю.

С подчёркнутым согласен.

Но отсутствие обучения детей это не саботаж по отношению к врагу. Если это и саботаж, то только по отношению к собственным детям.

Врагу по большому счёту на наших детей глубоко плевать.

А если он возьмётся обеспечивать на оккупированных территориях нормальную жизнь (и в т.ч. обучение детей), то это только убедит население этих территорий, что им незачем возвращаться в Украину. А если оккупант привезёт своих учителей (в случае "саботажа" наших) и они займутся не только обучением, а еще и "воспитанием", то ... сами понимаете.



Я уж молчу о чисто шкурных причинах - есть самому и кормить семью надо и учителю, а с работой там, насколько понимаю, проблематично.



Выложенный Вами ролик "Иешуа о власти" хорош. Но интересно, когда об этом говорит Иешуа, то это нормально, а когда об этом говорят коммунисты, то идеологию обвляют преступной и запрещают. Куда-то пропал мой ответ, поэтому повторяю.С подчёркнутым согласен.Но отсутствие обучения детей это не саботаж по отношению к врагу. Если это и саботаж, то только по отношению к собственным детям.Врагу по большому счёту на наших детей глубоко плевать.А если он возьмётся обеспечивать на оккупированных территорияхжизнь (и в т.ч. обучение детей), то это только убедит население этих территорий, что им незачем возвращаться в Украину. А если оккупант привезётучителей (в случае "саботажа" наших) и они займутся не только обучением, а еще и "воспитанием", то ... сами понимаете.Я уж молчу о чисто шкурных причинах - есть самому и кормить семью надо и учителю, а с работой там, насколько понимаю, проблематично.Выложенный Вами ролик "Иешуа о власти" хорош. Но интересно, когда об этом говорит Иешуа, то это нормально, а когда об этом говорят коммунисты, тообвляют преступной и запрещают.

Залишимо тему про вчителів. Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель?



Про християнство...Так комуністи майже скопіювали багато постулатів звідти. Тільки Бога прибрали. Натомість вождя додали і великого кормчего, батька всіх народів. Наполягаю, що мислити людині заборонити не можливо і сповідувати якусь ідеологію. Тільки деструктивні ідеології треба забороняти ПОШИРЮВАТИ. Якщо людина кайфує наодинці, сама з собою від деструкції і не поширює, то нехай тішиться! Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то треба розрізняти ідею і виконавців. Під найкращими гаслами можна творити такі злочини, що мама не горюй!

Залишимо тему про вчителів.Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель?Про християнство...Так комуністи майже скопіювали багато постулатів звідти. Тільки Бога прибрали. Натомість вождя додали і великого кормчего, батька всіх народів. Наполягаю, що мислити людині заборонити не можливо і сповідувати якусь ідеологію. Тільки деструктивні ідеології треба забороняти ПОШИРЮВАТИ. Якщо людина кайфує наодинці, сама з собою від деструкції і не поширює, то нехай тішиться!Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то треба розрізняти ідею і виконавців. Під найкращими гаслами можна творити такі злочини, що мама не горюй! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27051 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 15:57 Козак-характерник написав: ...........

Залишимо тему про вчителів. Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель? ...........Залишимо тему про вчителів.Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель?

Если бы передо мной был выбор - либо ребёнок вообще не учится, либо его учит тот же учитель, который учил и раньше (при Украине), не задумываясь выбрал бы второй вариант.

А Вы? Предпочли бы, чтобы ребёнок вообще не учился?



Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то треба розрізняти ідею і виконавців. Під найкращими гаслами можна творити такі злочини, що мама не горюй!

Про християнство...Так комуністи майже скопіювали багато постулатів звідти. Тільки Бога прибрали. Натомість вождя додали і великого кормчего, батька всіх народів. Наполягаю, що мислити людині заборонити не можливо і сповідувати якусь ідеологію. Тільки деструктивні ідеології треба забороняти ПОШИРЮВАТИ. Якщо людина кайфує наодинці, сама з собою від деструкції і не поширює, то нехай тішиться!Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то

Согласен. Всё абсолютно верно.

Специально выделил подчёркнутое. Много раз писал - под знаменем христианства совершенно масса преступлений, но мы же не говорим о реакционности Христа.

Вождь и великий кормчий и многие исполнители - то же самое. К идеологии всё это отношения не имеет.

В то же время нацистские исполнители выполняли именно то, что заложено в идеологии.

Поэтому я резко выступаю против приравнивания идеологий коммунизма и нацизма, хотя осуждаю практику Сталина, Мао, Пол Пота. Если бы передо мной был выбор - либо ребёнок вообще не учится, либо его учит тот же учитель, который учил и раньше (при Украине), не задумываясь выбрал бы второй вариант.А Вы? Предпочли бы, чтобы ребёнок вообще не учился?Согласен. Всё абсолютно верно.Специально выделил подчёркнутое. Много раз писал - под знаменем христианства совершенно масса преступлений, но мы же не говорим о реакционности Христа.и многие- то же самое. Квсё это отношения не имеет.В то же время нацистские исполнители выполняли именно то, что заложено в идеологии.Поэтому я резко выступаю против приравниваниякоммунизма и нацизма, хотя осуждаюСталина, Мао, Пол Пота. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14701 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 16:09 V2 выложил ссылку на какой-то бред/фантазии Фурсы и началось горячее обсуждение фантастических сценариев.

Смысл обсуждать бред?



Точно так же, как обсуждение "отказа в транше МВФ".

Вы уверены, что американская пресса не публикует фейки? Я нет.

Если это правда, почему претензии сейчас к Зе, кот. у власти 5,5 месяцев, а к По таких претензий не было?

Хотя деньги были выведены при нём и история, в частности, с Коломойским тянется уже почти 3 года.

И "возврата средств олигархов" я как-то при По не заметил. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14701 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 16:11

В XX столетии древняя свастика, а вместе с ней и гамматический крест, были скомпрометированы немецкими фашистами. Именно в этом качестве этот знак почитается и в настоящее время людьми, исповедующими фашистские убеждения. До сих пор осквернители еврейских кладбищ и поджигатели синагог оставляют на месте своих преступлений изображение свастики. Невинный русский коловорот остается логотипом псевдопатриотической организации «Русское национальное единство». [b]При встрече с человеком, носящим на себе знак гамматического креста, мы менее всего склонны видеть в таком кресте древний христианский символ. Нас обжигает встреча с человеком, который открыто носит знак, ставший в незабытом еще XX столетии символом самой бесчеловечной идеологии.

http://www.eparhia-saratov.ru/Questions/Get/1317 Из ответа священника Михаила Воробьева, настоятеля храма в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня г. Вольска (Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии):

Напрасно Вы апеллируете к логике. В конце 80-х разгулявшиеся тогда в России юдофобы примерно так же публично заявляли, что, они де не антисемиты, ведь семиты - это арабы и евреи, а мы же не против арабов . Вот и Ваш оппонент прекрасно понимает, что свастику рисовать нельзя, но он же тоже НЕ ПРОТИВ АРАБОВ, Напрасно Вы апеллируете к логике. В конце 80-х разгулявшиеся тогда в России юдофобы примерно так же публично заявляли,. Вот и Ваш оппонент прекрасно понимает, что свастику рисовать нельзя, но он же тоже НЕ ПРОТИВ АРАБОВ, Волгарь Повідомлень: 7275 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 16:16 ЛАД написав: Козак-характерник написав: ...........

Залишимо тему про вчителів. Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель? ...........Залишимо тему про вчителів.Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель?

Если бы передо мной был выбор - либо ребёнок вообще не учится, либо его учит тот же учитель, который учил и раньше (при Украине), не задумываясь выбрал бы второй вариант.

А Вы? Предпочли бы, чтобы ребёнок вообще не учился?



Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то треба розрізняти ідею і виконавців. Під найкращими гаслами можна творити такі злочини, що мама не горюй!

Про християнство...Так комуністи майже скопіювали багато постулатів звідти. Тільки Бога прибрали. Натомість вождя додали і великого кормчего, батька всіх народів. Наполягаю, що мислити людині заборонити не можливо і сповідувати якусь ідеологію. Тільки деструктивні ідеології треба забороняти ПОШИРЮВАТИ. Якщо людина кайфує наодинці, сама з собою від деструкції і не поширює, то нехай тішиться!Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то

Согласен. Всё абсолютно верно.

Специально выделил подчёркнутое. Много раз писал - под знаменем христианства совершенно масса преступлений, но мы же не говорим о реакционности Христа.

Вождь и великий кормчий и многие исполнители - то же самое. К идеологии всё это отношения не имеет.

В то же время нацистские исполнители выполняли именно то, что заложено в идеологии.

Поэтому я резко выступаю против приравнивания идеологий коммунизма и нацизма, хотя осуждаю практику Сталина, Мао, Пол Пота. Если бы передо мной был выбор - либо ребёнок вообще не учится, либо его учит тот же учитель, который учил и раньше (при Украине), не задумываясь выбрал бы второй вариант.А Вы? Предпочли бы, чтобы ребёнок вообще не учился?Согласен. Всё абсолютно верно.Специально выделил подчёркнутое. Много раз писал - под знаменем христианства совершенно масса преступлений, но мы же не говорим о реакционности Христа.и многие- то же самое. Квсё это отношения не имеет.В то же время нацистские исполнители выполняли именно то, что заложено в идеологии.Поэтому я резко выступаю против приравниваниякоммунизма и нацизма, хотя осуждаюСталина, Мао, Пол Пота.

Я мав на увазі, якщо б такий вчитель приїхав викладати до вашого міста. Гіпотетично, наступив мир, все налагодилося, Донбас опинився знову під контролем влади. Погодилися б?



З приводу Ваших питань, складно відповісти, щоб я робив в тій ситуації, де не був. Сказати можна одне, а в конкретних умовах, зробити зовсім інше. Добре, що я не стою перед таким вибором. І в мене немає дітей. Але все ж. Постарався б вивезти на неокуповану територію. Якщо б можливості виїхати не було, то довелося б вчитися там де є можливість. Але вчив би тоді індивідуально, що все, чому там навчають, сприймати критично.





По ідеології, згодний з Вами. Є ідеї, а є практики виконання і виконавці. Ідеї можуть бути гуманістичні і антигуманні. А конкретна практика і виконавці можуть перетворити будь яку ідею на що завгодно. Я мав на увазі, якщо б такий вчитель приїхав викладати до вашого міста. Гіпотетично, наступив мир, все налагодилося, Донбас опинився знову під контролем влади. Погодилися б?З приводу Ваших питань, складно відповісти, щоб я робив в тій ситуації, де не був. Сказати можна одне, а в конкретних умовах, зробити зовсім інше. Добре, що я не стою перед таким вибором. І в мене немає дітей. Але все ж. Постарався б вивезти на неокуповану територію. Якщо б можливості виїхати не було, то довелося б вчитися там де є можливість. Але вчив би тоді індивідуально, що все, чому там навчають, сприймати критично.По ідеології, згодний з Вами. Є ідеї, а є практики виконання і виконавці. Ідеї можуть бути гуманістичні і антигуманні. А конкретна практика і виконавці можуть перетворити будь яку ідею на що завгодно. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27051 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 16:27 lapay написав: Волгарь написав: Я так и думал - Ваше сообщение датировано 22:50 06.09.2019. К реверсу 2009-го (которого, конечно, не было и в помине), оно не имеет никакого отношения. Я так и думал - Ваше сообщение датировано 22:50 06.09.2019. К реверсу 2009-го (которого, конечно, не было и в помине), оно не имеет никакого отношения.

Щось не видно, щоб Ви думали. В 2009 був реверсний режим роботи ГТС, а в 2019 відпрацьовували реальний реверсний режим імпорту.

Волгарь написав: А насчет ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО - помните я писал о профессионалах? Газпромом управляет Миллер и К (поэтому он стоит 90 млрд. долларов сейчас и, весьма вероятно, будет стоить 110 уже к лету). А Нафтогазом - Кобелев и К (поэтому он стоит ГРОШИ и НЕ БУДЕТ СТОИТЬ НИЧЕГО уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите. А насчет ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО - помните я писал о профессионалах? Газпромом управляет Миллер и К (поэтому он стоит 90 млрд. долларов сейчас и, весьма вероятно, будет стоить 110 уже к лету). А Нафтогазом - Кобелев и К (поэтому он стоит ГРОШИ и НЕ БУДЕТ СТОИТЬ НИЧЕГО уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите.

Ага, славнозвісні запоребрикові прохвесіонали . До речі, я там давав приклад таких прохвесіоналів - пошукайте. Щось не видно, щоб Ви думали. В 2009 був реверсний режим роботи ГТС, а в 2019 відпрацьовували реальний реверсний режим імпорту.Ага, славнозвісні. До речі, я там давав приклад таких прохвесіоналів - пошукайте.

Ну что ж, давайте о доомрощенных

Зеленский заявил о шоке от работы построившего один танк за 10 лет завода

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован данными о производительности харьковского завода имени В.А.Малышева.

«Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ», — сказал он.

Зеленский напомнил, что во времена Советского Союза на этом заводе производили по 900 танков в год. Президент добавил, что помимо этого на заводах оборонно-промышленного комплекса также есть задолженности по зарплате, а сотрудники работают зимой при нулевой температуре .

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc2cae1 ... .ru%2Fnews

О таких прохвесіоналів нам в России действительно остается только мечтать Ну что ж, давайте о доомрощенныхО таких прохвесіоналів нам в России действительно остается только мечтать Волгарь Повідомлень: 7275 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4544454545464547> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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