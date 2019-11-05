Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А тут 2 в одном. Кстати, служители христианства - тоже антисемиты. Это как бы сама религия предполагает, если ты читал Евангелие. Антисемитизм гитлера имеет религиозные подоплеки - там он нашел свое "вдохновение"...
PS: сие мужское платье ДО, или ПОСЛЕ гитлера было произведено?
судячи з того що це музейний експонат то таки ДО. але мова з самого початку йшла про те що використання фашистами свастики не повинно призводити до огульної заборони будь якої свастики. заборона та покарання повинні розповсюджуватися саме на фашистську символіку.
Волгарь написав:Я так и думал - Ваше сообщение датировано 22:50 06.09.2019. К реверсу 2009-го (которого, конечно, не было и в помине), оно не имеет никакого отношения.
Щось не видно, щоб Ви думали. В 2009 був реверсний режим роботи ГТС, а в 2019 відпрацьовували реальний реверсний режим імпорту.
Волгарь написав:А насчет ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО - помните я писал о профессионалах? Газпромом управляет Миллер и К (поэтому он стоит 90 млрд. долларов сейчас и, весьма вероятно, будет стоить 110 уже к лету). А Нафтогазом - Кобелев и К (поэтому он стоит ГРОШИ и НЕ БУДЕТ СТОИТЬ НИЧЕГО уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите.
Ага, славнозвісні запоребрикові прохвесіонали. До речі, я там давав приклад таких прохвесіоналів - пошукайте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Волгарь написав: уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите.
А можна конкретніше що ми "ощутим" через 3 роки? Замерзнемо? Та вже 10 років як замерзаємо, та щось ніяк не замерзнемо. А що ми і ви "ощутите" через 2 місяці я вам скажу: мінімальна зарплата в ВЕЛИКІЙ і МОГУТНІЙ, "повелительниці 1/6 суші" Педерації стане менша ніж в НІЩІЙ і НЕЩАСНІЙ Хохляндії. А в іншому згідний - ВВП Педерації в 100500 разів більше, вітаю.
ЛАД написав:Козак-характерник Вы написали много красивых слов. Но реально учитель математики на уроке занимается с детьми изучением математики, а не воспитанием. Вы сами всё время пишете, что нет ордловцев, а есть украинцы. Кто-то из них, вероятно, преступник, кто-то нет. Дети пока точно не преступники. Кто их должен учить? Или пусть растут безграмотными? Прошло уже 5 лет. Дети, которые в 2014 пошли в школу, сейчас уже в 6 классе. Они должны были все эти 5 лет (и уже шестой) сидеть дома и не учиться? Допустим даже, что в следующем году мы освободим Донбасс. Что делали бы 12-23-летние дети после освобождения? Пошли бы в первый класс? Как учитель Вы должны понимать, что упущенное в детстве наверстать очень тяжело. Мы бы имели потерянное поколение, кот. вряд ли уже будет способно к чему-то, кроме чёрной работы. А если это продлится не 6 лет, а дольше (пока что конца не видно)? У Вас неожиданно прорезалось то, от чего Вы отказались и старательно из себя выжимаете.
Я описую власне ставлення. Завжди питання моралі, це внутрішній психічний акт конкретної людини. Я сприймаю Вашу аргументацію, визнаю її практичність, логіку. Але...Тут вже дисгармонія серця і розуму. Бачу раціональне зерно Вашої аргументації, але довіряю більше серцю. Воно каже, що це не є добро. Як би їм треба було вчитися? Не знаю...Та хай би це була б проблема окупантів. Нехай завозили б вчителів з РФ, якщо б всі відмовилился працювати на окупанта. Єдиний доступний метод боротьби з окупантом там - саботаж. І по можливості шкідництво, хоч в дрібниці якійсь: зірвати агітацію ворожу, намалювати десь синьо-жовтий прапор...Все що завгодно, щоб під окупантом земля горіла, не почувалися комфортно, навіть психологічо, відчували ворожість. Можливо, я ідеалізую багато чого, але я такий, звиняйте! Я не претендую на безальтернативність своєї думки, можу й помилятися. В першу чергу я прислухаюся до серця, навіть не до розуму. Бо Бог розмовляє з людиною через її серце. І там правда лише. Бути зрадником - це погано. Це не є добро. Ніде зрадників не люблять. Це клеймо на все життя. Це зрада самого себе. З тим жити все життя. Це гріх.
Куда-то пропал мой ответ, поэтому повторяю. С подчёркнутым согласен. Но отсутствие обучения детей это не саботаж по отношению к врагу. Если это и саботаж, то только по отношению к собственным детям. Врагу по большому счёту на наших детей глубоко плевать. А если он возьмётся обеспечивать на оккупированных территориях нормальную жизнь (и в т.ч. обучение детей), то это только убедит население этих территорий, что им незачем возвращаться в Украину. А если оккупант привезёт своих учителей (в случае "саботажа" наших) и они займутся не только обучением, а еще и "воспитанием", то ... сами понимаете.
Я уж молчу о чисто шкурных причинах - есть самому и кормить семью надо и учителю, а с работой там, насколько понимаю, проблематично.
Выложенный Вами ролик "Иешуа о власти" хорош. Но интересно, когда об этом говорит Иешуа, то это нормально, а когда об этом говорят коммунисты, то идеологию обвляют преступной и запрещают.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Куда-то пропал мой ответ, поэтому повторяю. С подчёркнутым согласен. Но отсутствие обучения детей это не саботаж по отношению к врагу. Если это и саботаж, то только по отношению к собственным детям. Врагу по большому счёту на наших детей глубоко плевать. А если он возьмётся обеспечивать на оккупированных территориях нормальную жизнь (и в т.ч. обучение детей), то это только убедит население этих территорий, что им незачем возвращаться в Украину. А если оккупант привезёт своих учителей (в случае "саботажа" наших) и они займутся не только обучением, а еще и "воспитанием", то ... сами понимаете.
Я уж молчу о чисто шкурных причинах - есть самому и кормить семью надо и учителю, а с работой там, насколько понимаю, проблематично.
Выложенный Вами ролик "Иешуа о власти" хорош. Но интересно, когда об этом говорит Иешуа, то это нормально, а когда об этом говорят коммунисты, то идеологию обвляют преступной и запрещают.
Залишимо тему про вчителів. Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель?
Про християнство...Так комуністи майже скопіювали багато постулатів звідти. Тільки Бога прибрали. Натомість вождя додали і великого кормчего, батька всіх народів. Наполягаю, що мислити людині заборонити не можливо і сповідувати якусь ідеологію. Тільки деструктивні ідеології треба забороняти ПОШИРЮВАТИ. Якщо людина кайфує наодинці, сама з собою від деструкції і не поширює, то нехай тішиться! Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то треба розрізняти ідею і виконавців. Під найкращими гаслами можна творити такі злочини, що мама не горюй!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник написав:........... Залишимо тему про вчителів. Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель?
Если бы передо мной был выбор - либо ребёнок вообще не учится, либо его учит тот же учитель, который учил и раньше (при Украине), не задумываясь выбрал бы второй вариант. А Вы? Предпочли бы, чтобы ребёнок вообще не учился?
Про християнство...Так комуністи майже скопіювали багато постулатів звідти. Тільки Бога прибрали. Натомість вождя додали і великого кормчего, батька всіх народів. Наполягаю, що мислити людині заборонити не можливо і сповідувати якусь ідеологію. Тільки деструктивні ідеології треба забороняти ПОШИРЮВАТИ. Якщо людина кайфує наодинці, сама з собою від деструкції і не поширює, то нехай тішиться! Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то треба розрізняти ідею і виконавців. Під найкращими гаслами можна творити такі злочини, що мама не горюй!
Согласен. Всё абсолютно верно. Специально выделил подчёркнутое. Много раз писал - под знаменем христианства совершенно масса преступлений, но мы же не говорим о реакционности Христа. Вождь и великий кормчий и многие исполнители - то же самое. К идеологии всё это отношения не имеет. В то же время нацистские исполнители выполняли именно то, что заложено в идеологии. Поэтому я резко выступаю против приравнивания идеологий коммунизма и нацизма, хотя осуждаю практику Сталина, Мао, Пол Пота.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
V2 выложил ссылку на какой-то бред/фантазии Фурсы и началось горячее обсуждение фантастических сценариев. Смысл обсуждать бред?
Точно так же, как обсуждение "отказа в транше МВФ". Вы уверены, что американская пресса не публикует фейки? Я нет. Если это правда, почему претензии сейчас к Зе, кот. у власти 5,5 месяцев, а к По таких претензий не было? Хотя деньги были выведены при нём и история, в частности, с Коломойским тянется уже почти 3 года. И "возврата средств олигархов" я как-то при По не заметил.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Из ответа священника Михаила Воробьева, настоятеля храма в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня г. Вольска (Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии):
В XX столетии древняя свастика, а вместе с ней и гамматический крест, были скомпрометированы немецкими фашистами. Именно в этом качестве этот знак почитается и в настоящее время людьми, исповедующими фашистские убеждения. До сих пор осквернители еврейских кладбищ и поджигатели синагог оставляют на месте своих преступлений изображение свастики. Невинный русский коловорот остается логотипом псевдопатриотической организации «Русское национальное единство». [b]При встрече с человеком, носящим на себе знак гамматического креста, мы менее всего склонны видеть в таком кресте древний христианский символ. Нас обжигает встреча с человеком, который открыто носит знак, ставший в незабытом еще XX столетии символом самой бесчеловечной идеологии.
Напрасно Вы апеллируете к логике. В конце 80-х разгулявшиеся тогда в России юдофобы примерно так же публично заявляли, что, они де не антисемиты, ведь семиты - это арабы и евреи, а мы же не против арабов. Вот и Ваш оппонент прекрасно понимает, что свастику рисовать нельзя, но он же тоже НЕ ПРОТИВ АРАБОВ,
Козак-характерник написав:........... Залишимо тему про вчителів. Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель?
Если бы передо мной был выбор - либо ребёнок вообще не учится, либо его учит тот же учитель, который учил и раньше (при Украине), не задумываясь выбрал бы второй вариант. А Вы? Предпочли бы, чтобы ребёнок вообще не учился?
Про християнство...Так комуністи майже скопіювали багато постулатів звідти. Тільки Бога прибрали. Натомість вождя додали і великого кормчего, батька всіх народів. Наполягаю, що мислити людині заборонити не можливо і сповідувати якусь ідеологію. Тільки деструктивні ідеології треба забороняти ПОШИРЮВАТИ. Якщо людина кайфує наодинці, сама з собою від деструкції і не поширює, то нехай тішиться! Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то треба розрізняти ідею і виконавців. Під найкращими гаслами можна творити такі злочини, що мама не горюй!
Согласен. Всё абсолютно верно. Специально выделил подчёркнутое. Много раз писал - под знаменем христианства совершенно масса преступлений, но мы же не говорим о реакционности Христа. Вождь и великий кормчий и многие исполнители - то же самое. К идеологии всё это отношения не имеет. В то же время нацистские исполнители выполняли именно то, что заложено в идеологии. Поэтому я резко выступаю против приравнивания идеологий коммунизма и нацизма, хотя осуждаю практику Сталина, Мао, Пол Пота.
Я мав на увазі, якщо б такий вчитель приїхав викладати до вашого міста. Гіпотетично, наступив мир, все налагодилося, Донбас опинився знову під контролем влади. Погодилися б?
З приводу Ваших питань, складно відповісти, щоб я робив в тій ситуації, де не був. Сказати можна одне, а в конкретних умовах, зробити зовсім інше. Добре, що я не стою перед таким вибором. І в мене немає дітей. Але все ж. Постарався б вивезти на неокуповану територію. Якщо б можливості виїхати не було, то довелося б вчитися там де є можливість. Але вчив би тоді індивідуально, що все, чому там навчають, сприймати критично.
По ідеології, згодний з Вами. Є ідеї, а є практики виконання і виконавці. Ідеї можуть бути гуманістичні і антигуманні. А конкретна практика і виконавці можуть перетворити будь яку ідею на що завгодно.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Волгарь написав:Я так и думал - Ваше сообщение датировано 22:50 06.09.2019. К реверсу 2009-го (которого, конечно, не было и в помине), оно не имеет никакого отношения.
Щось не видно, щоб Ви думали. В 2009 був реверсний режим роботи ГТС, а в 2019 відпрацьовували реальний реверсний режим імпорту.
Волгарь написав:А насчет ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО - помните я писал о профессионалах? Газпромом управляет Миллер и К (поэтому он стоит 90 млрд. долларов сейчас и, весьма вероятно, будет стоить 110 уже к лету). А Нафтогазом - Кобелев и К (поэтому он стоит ГРОШИ и НЕ БУДЕТ СТОИТЬ НИЧЕГО уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите.
Ага, славнозвісні запоребрикові прохвесіонали. До речі, я там давав приклад таких прохвесіоналів - пошукайте.
Ну что ж, давайте о доомрощенных Зеленский заявил о шоке от работы построившего один танк за 10 лет завода
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован данными о производительности харьковского завода имени В.А.Малышева. «Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ», — сказал он. Зеленский напомнил, что во времена Советского Союза на этом заводе производили по 900 танков в год. Президент добавил, что помимо этого на заводах оборонно-промышленного комплекса также есть задолженности по зарплате, а сотрудники работают зимой при нулевой температуре.