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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4544454545464547
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:48

  Волгарь написав:
Из ответа священника Михаила Воробьева, настоятеля храма в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня г. Вольска (Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии):
В XX столетии древняя свастика, а вместе с ней и гамматический крест, были скомпрометированы немецкими фашистами. Именно в этом качестве этот знак почитается и в настоящее время людьми, исповедующими фашистские убеждения. До сих пор осквернители еврейских кладбищ и поджигатели синагог оставляют на месте своих преступлений изображение свастики. Невинный русский коловорот остается логотипом псевдопатриотической организации «Русское национальное единство». [b]При встрече с человеком, носящим на себе знак гамматического креста, мы менее всего склонны видеть в таком кресте древний христианский символ. Нас обжигает встреча с человеком, который открыто носит знак, ставший в незабытом еще XX столетии символом самой бесчеловечной идеологии.

http://www.eparhia-saratov.ru/Questions/Get/1317

Напрасно Вы апеллируете к логике. В конце 80-х разгулявшиеся тогда в России юдофобы примерно так же публично заявляли, что, они де не антисемиты, ведь семиты - это арабы и евреи, а мы же не против арабов. Вот и Ваш оппонент прекрасно понимает, что свастику рисовать нельзя, но он же тоже НЕ ПРОТИВ АРАБОВ,

Зображення
оказується рісовать нільзя а вони намалювали.
боже. як ото некрасіво вийшло :mrgreen:
сносить. тіко сносить шоб волгарей не смущать с їхнім тонким устройством міра.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:49

  19yuriy91 написав:
  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:но не мешало бы эту самую люстрацию и в самой Украине провести.

люстрация - это маразм и нарушение прав граждан по идеологическим соображениям...

многое, помимо люстрации, можно под это подвести.
если идеология граждан страны направлена против этой самой страны, то преступно держать их на госпосадах.

проблема в том что идеология меньшинства навязывается большинству, а не в том что идеология большинства направлена против страны...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:08

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