Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Из ответа священника Михаила Воробьева, настоятеля храма в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня г. Вольска (Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии):
В XX столетии древняя свастика, а вместе с ней и гамматический крест, были скомпрометированы немецкими фашистами. Именно в этом качестве этот знак почитается и в настоящее время людьми, исповедующими фашистские убеждения. До сих пор осквернители еврейских кладбищ и поджигатели синагог оставляют на месте своих преступлений изображение свастики. Невинный русский коловорот остается логотипом псевдопатриотической организации «Русское национальное единство». [b]При встрече с человеком, носящим на себе знак гамматического креста, мы менее всего склонны видеть в таком кресте древний христианский символ. Нас обжигает встреча с человеком, который открыто носит знак, ставший в незабытом еще XX столетии символом самой бесчеловечной идеологии.
Напрасно Вы апеллируете к логике. В конце 80-х разгулявшиеся тогда в России юдофобы примерно так же публично заявляли, что, они де не антисемиты, ведь семиты - это арабы и евреи, а мы же не против арабов. Вот и Ваш оппонент прекрасно понимает, что свастику рисовать нельзя, но он же тоже НЕ ПРОТИВ АРАБОВ,
оказується рісовать нільзя а вони намалювали. боже. як ото некрасіво вийшло сносить. тіко сносить шоб волгарей не смущать с їхнім тонким устройством міра.