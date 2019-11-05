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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4544454545464547> Додано: Сер 06 лис, 2019 16:09 V2 выложил ссылку на какой-то бред/фантазии Фурсы и началось горячее обсуждение фантастических сценариев.

Смысл обсуждать бред?



Точно так же, как обсуждение "отказа в транше МВФ".

Вы уверены, что американская пресса не публикует фейки? Я нет.

Если это правда, почему претензии сейчас к Зе, кот. у власти 5,5 месяцев, а к По таких претензий не было?

Хотя деньги были выведены при нём и история, в частности, с Коломойским тянется уже почти 3 года.

И "возврата средств олигархов" я как-то при По не заметил. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14701 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 16:11

В XX столетии древняя свастика, а вместе с ней и гамматический крест, были скомпрометированы немецкими фашистами. Именно в этом качестве этот знак почитается и в настоящее время людьми, исповедующими фашистские убеждения. До сих пор осквернители еврейских кладбищ и поджигатели синагог оставляют на месте своих преступлений изображение свастики. Невинный русский коловорот остается логотипом псевдопатриотической организации «Русское национальное единство». [b]При встрече с человеком, носящим на себе знак гамматического креста, мы менее всего склонны видеть в таком кресте древний христианский символ. Нас обжигает встреча с человеком, который открыто носит знак, ставший в незабытом еще XX столетии символом самой бесчеловечной идеологии.

http://www.eparhia-saratov.ru/Questions/Get/1317 Из ответа священника Михаила Воробьева, настоятеля храма в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня г. Вольска (Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии):

Напрасно Вы апеллируете к логике. В конце 80-х разгулявшиеся тогда в России юдофобы примерно так же публично заявляли, что, они де не антисемиты, ведь семиты - это арабы и евреи, а мы же не против арабов . Вот и Ваш оппонент прекрасно понимает, что свастику рисовать нельзя, но он же тоже НЕ ПРОТИВ АРАБОВ, Напрасно Вы апеллируете к логике. В конце 80-х разгулявшиеся тогда в России юдофобы примерно так же публично заявляли,. Вот и Ваш оппонент прекрасно понимает, что свастику рисовать нельзя, но он же тоже НЕ ПРОТИВ АРАБОВ, Волгарь Повідомлень: 7273 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 16:16 ЛАД написав: Козак-характерник написав: ...........

Залишимо тему про вчителів. Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель? ...........Залишимо тему про вчителів.Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель?

Если бы передо мной был выбор - либо ребёнок вообще не учится, либо его учит тот же учитель, который учил и раньше (при Украине), не задумываясь выбрал бы второй вариант.

А Вы? Предпочли бы, чтобы ребёнок вообще не учился?



Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то треба розрізняти ідею і виконавців. Під найкращими гаслами можна творити такі злочини, що мама не горюй!

Про християнство...Так комуністи майже скопіювали багато постулатів звідти. Тільки Бога прибрали. Натомість вождя додали і великого кормчего, батька всіх народів. Наполягаю, що мислити людині заборонити не можливо і сповідувати якусь ідеологію. Тільки деструктивні ідеології треба забороняти ПОШИРЮВАТИ. Якщо людина кайфує наодинці, сама з собою від деструкції і не поширює, то нехай тішиться!Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то

Согласен. Всё абсолютно верно.

Специально выделил подчёркнутое. Много раз писал - под знаменем христианства совершенно масса преступлений, но мы же не говорим о реакционности Христа.

Вождь и великий кормчий и многие исполнители - то же самое. К идеологии всё это отношения не имеет.

В то же время нацистские исполнители выполняли именно то, что заложено в идеологии.

Поэтому я резко выступаю против приравнивания идеологий коммунизма и нацизма, хотя осуждаю практику Сталина, Мао, Пол Пота. Если бы передо мной был выбор - либо ребёнок вообще не учится, либо его учит тот же учитель, который учил и раньше (при Украине), не задумываясь выбрал бы второй вариант.А Вы? Предпочли бы, чтобы ребёнок вообще не учился?Согласен. Всё абсолютно верно.Специально выделил подчёркнутое. Много раз писал - под знаменем христианства совершенно масса преступлений, но мы же не говорим о реакционности Христа.и многие- то же самое. Квсё это отношения не имеет.В то же время нацистские исполнители выполняли именно то, что заложено в идеологии.Поэтому я резко выступаю против приравниваниякоммунизма и нацизма, хотя осуждаюСталина, Мао, Пол Пота.

Я мав на увазі, якщо б такий вчитель приїхав викладати до вашого міста. Гіпотетично, наступив мир, все налагодилося, Донбас опинився знову під контролем влади. Погодилися б?



З приводу Ваших питань, складно відповісти, щоб я робив в тій ситуації, де не був. Сказати можна одне, а в конкретних умовах, зробити зовсім інше. Добре, що я не стою перед таким вибором. І в мене немає дітей. Але все ж. Постарався б вивезти на неокуповану територію. Якщо б можливості виїхати не було, то довелося б вчитися там де є можливість. Але вчив би тоді індивідуально, що все, чому там навчають, сприймати критично.





По ідеології, згодний з Вами. Є ідеї, а є практики виконання і виконавці. Ідеї можуть бути гуманістичні і антигуманні. А конкретна практика і виконавці можуть перетворити будь яку ідею на що завгодно. Я мав на увазі, якщо б такий вчитель приїхав викладати до вашого міста. Гіпотетично, наступив мир, все налагодилося, Донбас опинився знову під контролем влади. Погодилися б?З приводу Ваших питань, складно відповісти, щоб я робив в тій ситуації, де не був. Сказати можна одне, а в конкретних умовах, зробити зовсім інше. Добре, що я не стою перед таким вибором. І в мене немає дітей. Але все ж. Постарався б вивезти на неокуповану територію. Якщо б можливості виїхати не було, то довелося б вчитися там де є можливість. Але вчив би тоді індивідуально, що все, чому там навчають, сприймати критично.По ідеології, згодний з Вами. Є ідеї, а є практики виконання і виконавці. Ідеї можуть бути гуманістичні і антигуманні. А конкретна практика і виконавці можуть перетворити будь яку ідею на що завгодно. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27051 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 16:27 lapay написав: Волгарь написав: Я так и думал - Ваше сообщение датировано 22:50 06.09.2019. К реверсу 2009-го (которого, конечно, не было и в помине), оно не имеет никакого отношения. Я так и думал - Ваше сообщение датировано 22:50 06.09.2019. К реверсу 2009-го (которого, конечно, не было и в помине), оно не имеет никакого отношения.

Щось не видно, щоб Ви думали. В 2009 був реверсний режим роботи ГТС, а в 2019 відпрацьовували реальний реверсний режим імпорту.

Волгарь написав: А насчет ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО - помните я писал о профессионалах? Газпромом управляет Миллер и К (поэтому он стоит 90 млрд. долларов сейчас и, весьма вероятно, будет стоить 110 уже к лету). А Нафтогазом - Кобелев и К (поэтому он стоит ГРОШИ и НЕ БУДЕТ СТОИТЬ НИЧЕГО уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите. А насчет ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО - помните я писал о профессионалах? Газпромом управляет Миллер и К (поэтому он стоит 90 млрд. долларов сейчас и, весьма вероятно, будет стоить 110 уже к лету). А Нафтогазом - Кобелев и К (поэтому он стоит ГРОШИ и НЕ БУДЕТ СТОИТЬ НИЧЕГО уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите.

Ага, славнозвісні запоребрикові прохвесіонали . До речі, я там давав приклад таких прохвесіоналів - пошукайте. Щось не видно, щоб Ви думали. В 2009 був реверсний режим роботи ГТС, а в 2019 відпрацьовували реальний реверсний режим імпорту.Ага, славнозвісні. До речі, я там давав приклад таких прохвесіоналів - пошукайте.

Ну что ж, давайте о доомрощенных

Зеленский заявил о шоке от работы построившего один танк за 10 лет завода

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован данными о производительности харьковского завода имени В.А.Малышева.

«Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ», — сказал он.

Зеленский напомнил, что во времена Советского Союза на этом заводе производили по 900 танков в год. Президент добавил, что помимо этого на заводах оборонно-промышленного комплекса также есть задолженности по зарплате, а сотрудники работают зимой при нулевой температуре .

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc2cae1 ... .ru%2Fnews

О таких прохвесіоналів нам в России действительно остается только мечтать Ну что ж, давайте о доомрощенныхО таких прохвесіоналів нам в России действительно остается только мечтать Волгарь Повідомлень: 7273 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 16:48 Волгарь написав:

В XX столетии древняя свастика, а вместе с ней и гамматический крест, были скомпрометированы немецкими фашистами. Именно в этом качестве этот знак почитается и в настоящее время людьми, исповедующими фашистские убеждения. До сих пор осквернители еврейских кладбищ и поджигатели синагог оставляют на месте своих преступлений изображение свастики. Невинный русский коловорот остается логотипом псевдопатриотической организации «Русское национальное единство». [b]При встрече с человеком, носящим на себе знак гамматического креста, мы менее всего склонны видеть в таком кресте древний христианский символ. Нас обжигает встреча с человеком, который открыто носит знак, ставший в незабытом еще XX столетии символом самой бесчеловечной идеологии.

http://www.eparhia-saratov.ru/Questions/Get/1317 Из ответа священника Михаила Воробьева, настоятеля храма в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня г. Вольска (Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии):

Напрасно Вы апеллируете к логике. В конце 80-х разгулявшиеся тогда в России юдофобы примерно так же публично заявляли, что, они де не антисемиты, ведь семиты - это арабы и евреи, а мы же не против арабов . Вот и Ваш оппонент прекрасно понимает, что свастику рисовать нельзя, но он же тоже НЕ ПРОТИВ АРАБОВ, Напрасно Вы апеллируете к логике. В конце 80-х разгулявшиеся тогда в России юдофобы примерно так же публично заявляли,. Вот и Ваш оппонент прекрасно понимает, что свастику рисовать нельзя, но он же тоже НЕ ПРОТИВ АРАБОВ,



оказується рісовать нільзя а вони намалювали.

боже. як ото некрасіво вийшло

сносить. тіко сносить шоб волгарей не смущать с їхнім тонким устройством міра. оказується рісовать нільзя а вони намалювали.боже. як ото некрасіво вийшлосносить. тіко сносить шоб волгарей не смущать с їхнім тонким устройством міра. mephala Повідомлень: 5845 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 676 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 17:08 Schmit

Повідомлень: 706 З нами з: 08.09.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 17:13 mephala написав: але мова з самого початку йшла про те що використання фашистами свастики не повинно призводити до огульної заборони будь якої свастики. заборона та покарання повинні розповсюджуватися саме на фашистську символіку. але мова з самого початку йшла про те що використання фашистами свастики не повинно призводити до огульної заборони будь якої свастики. заборона та покарання повинні розповсюджуватися саме на фашистську символіку.



Не стану скатываться до твоего уровня, защищая советскую символику, но просто чтобы ты не забыл - там поле для маневра еще больше. Людей задерживают за красный флаг, не являющийся аутентичным символом ни СССР, ни коммунизма - он использовался еще в средневековой Европе.

https://1kr.ua/news-50590.html



Так почему красный флаг нельзя, а свастику - можно? Повторяю - очевидно, что и в одном, и в другом случае идет пропаганда запрещенных идеологий, а не обращение к символам глубокой истории, поэтому я пишу не в защиту красных флагов, а в осуждение свастики. Не стану скатываться до твоего уровня, защищая советскую символику, но просто чтобы ты не забыл - там поле для маневра еще больше. Людей задерживают за красный флаг, не являющийся аутентичным символом ни СССР, ни коммунизма - он использовался еще в средневековой Европе.Так почему красный флаг нельзя, а свастику - можно? Повторяю - очевидно, что и в одном, и в другом случае идет пропаганда запрещенных идеологий, а не обращение к символам глубокой истории, поэтому я пишу не в защиту красных флагов, а в осуждение свастики. zРадио

Повідомлень: 4068 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 17:29

06.11.2019

Посетившие районы разведения сторон на Донбассе нардепы заверяют, что бойцы ВСУ отошли на подготовленные позиции



"Окопы вырыты в человеческий рост, заградительные укрепления стоят, блиндажи с бетонными перекрытиями построены… Повар готовит первое, второе, третье, салат, ананасы, киви. Люди находятся в абсолютно нормальных человеческих условиях", - сказал заместитель главы комитета Юрия Мисягин на брифинге в среду в Киеве.



В свою очередь внештатный консультант комитета Юрий Федоренко отметил, что войска от линии соприкосновения были отведены зеркально и одной и другой стороной. "Много было спекуляций относительно того, что происходит отступление Вооруженных сил. Хочу заявить: в Золотом прошло не что иное, как разведение: были отведены как наши Вооруженные силы, так и та сторона, которая отошла на определенное расстояние. Прошло зеркальное разведение", - сказал он.

https://interfax.com.ua/news/general/622917.html



Персоналии:

Мисягин Юрий Михайлович

Заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа"



93 ОМБр, бригада - обеспечивал высокотехнологичным оборудованием, беспилотниками, скобами, баннерами для перекрытия блиндажей, строительными материалами и тому подобное. А также обеспечивал бригаду автотранспортом.



53 ОМБр и 54 ОМБр - поддержка бригад, ведущих боевые действия на Светлодарск дуге. Реализация нескольких проектов по модернизации системы управления артиллерийским огнем и закупки беспилотников.



2015 - 2019 гг. - Днепропетровский областной совет от партии «УКРОП» - депутат.

https://ru.slovoidilo.ua/persony/misyag ... ixajlovich

158. Юрий Федоренко, предприниматель, председатель ОО “Твердыня”. Проходил военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины. Старший инструктор по рукопашному бою роты специального назначения. Участник АТО.

http://kievvlast.com.ua/vybory/201-zele ... uga-naroda И еще о разведении:Персоналии: yanyura Повідомлень: 4996 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 17:50 andrijk777 написав: Ти видно не розумієш української мови, бо не розумієш що пишу я. Напишу тобі великими буквами:

Крим і ЛНР/ДНР - це типовий приклад зовнішнього втручання підтриманий внутрішніми сепаратистами.

Так зрозуміло?

Хоч можливо і не типовий, я не історик.

По Чечні і Каталонії згідний. Ти видно не розумієш української мови, бо не розумієш що пишу я. Напишу тобі великими буквами:Крим і ЛНР/ДНР - це типовий приклад зовнішнього втручання підтриманий внутрішніми сепаратистами.Так зрозуміло?Хоч можливо і не типовий, я не історик.По Чечні і Каталонії згідний.



И что хотел сказать ? А то невнятно пишешь.



Так называемые ДНР-ЛНР классически подходят под определение сепаратизм, прямо классика жанра.



Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдельный) — политика и практика обособления, отделения части территории государства с целью создания нового самостоятельного государства или получения статуса автономии.



С чем ты тут споришь ? И что хотел сказать ? А то невнятно пишешь.Так называемые ДНР-ЛНР классически подходят под определение сепаратизм, прямо классика жанра.Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдельный) — политика и практика обособления, отделения части территории государства с целью создания нового самостоятельного государства или получения статуса автономии.С чем ты тут споришь ? Востаннє редагувалось freeze в Сер 06 лис, 2019 17:50, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13375 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3744 раз. Подякували: 5515 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 17:50 zРадио написав: budivelnik написав: Ти розклав не аргументи..

Ти скористався маніпулятивними емоційними враженнями-замінивши абсолютні цифри-%

1 Якщо росія не прокачає через нас 30-50 млрд м3 газу - вона втратить

а - 20-30% частки газового ринку Європи,який буде замінений на катарський-норвежський чи штатівський газ

б - ми втратимо 2 млрд доларів

в - росія втратить 6-10 млрд доларів виручки

2 Знайти спосіб

а - переробити в себе на заводах 30-50 млрд м3 в рік

б - продати перроблене на ринках де ніші зайняті

Це фантазії неадеквата,а не знавця(експерта) в галузі промисловості. Ти розклав не аргументи..Ти скористався маніпулятивними емоційними враженнями-замінивши абсолютні цифри-%1 Якщо росія не прокачає через нас 30-50 млрд м3 газу - вона втратитьа - 20-30% частки газового ринку Європи,який буде замінений на катарський-норвежський чи штатівський газб - ми втратимо 2 млрд доларівв - росія втратить 6-10 млрд доларів виручки2 Знайти спосіба - переробити в себе на заводах 30-50 млрд м3 в рікб - продати перроблене на ринках де ніші зайнятіЦе фантазії неадеквата,а не знавця(експерта) в галузі промисловості.



Где ниши заняты? В случае прекращения украинского транзита на рынке ЕС возникнет дефицит газа - ресурса для производства аммиачных удобрений. Соответственно, возникнет и дефицит самих аммиачных удобрений. Ты вообще уже думать разучился!



Ни катарцы, ни американцы, ни норвеги по щелчку пальца не восполнят такой дефицит! Это только в методичках порохоботов можно просто взять и восполнить все совокупное потребление Румынии, Венгрии, Болгарии, Чехии и Польши Где ниши заняты?В случае прекращения украинского транзита на рынке ЕС возникнет дефицит газа - ресурса для производства аммиачных удобрений. Соответственно, возникнет и дефицит самих аммиачных удобрений. Ты вообще уже думать разучился!Ни катарцы, ни американцы, ни норвеги по щелчку пальца не восполнят такой дефицит! Это только в методичках порохоботов можно просто взять и восполнить все совокупное потребление Румынии, Венгрии, Болгарии, Чехии и Польши 1 Ти заявляєш що Коболєв не правий-москалики пропонують

а - зняти наші вимоги з них на 3 млрд(присуджені Стокгольмом) 6 млрд(присуджені нашим судом+відмовитись від 12 млрд поданих

б - за це вони погоджуються підписати угоду на рік...

Питання для дурнів

А нафіга нам 3 млрд від транзиту,якщо при цьому ми мусимо відмовитись від 21?

2 Тепер про витрати

Ми максимум втрачаємо 2 млрд в рік

Москалики втрачають 6-10 млрд в рік

Може їм вигідніше погодитись з нами і за рік заробити цих додаткових 6 млрд і віддати нам стокгольмських3+3 за транзит? і при цьому зберегети за собою ринок збуту

3 ти напевно акціями МММ торгуєш...

А в реалі

Станом на сьогодні в росії відсутні виробничі потужності які можна завантажити 30-60 млрд м3 газу і відсутні логістика і ринки збуту де можна на 6-10 млрд продати чогось ( в тому числі і аміаку) 1 Ти заявляєш що Коболєв не правий-москалики пропонуютьа - зняти наші вимоги з них на 3 млрд(присуджені Стокгольмом) 6 млрд(присуджені нашим судом+відмовитись від 12 млрд поданихб - за це вони погоджуються підписати угоду на рік...Питання для дурнівА нафіга нам 3 млрд від транзиту,якщо при цьому ми мусимо відмовитись від 21?2 Тепер про витратиМи максимум втрачаємо 2 млрд в рікМоскалики втрачають 6-10 млрд в рікМоже їм вигідніше погодитись з нами і за рік заробити цих додаткових 6 млрд і віддати нам стокгольмських3+3 за транзит? і при цьому зберегети за собою ринок збуту3 ти напевно акціями МММ торгуєш...А в реаліСтаном на сьогодні в росії відсутні виробничі потужності які можна завантажити 30-60 млрд м3 газу і відсутні логістика і ринки збуту де можна на 6-10 млрд продати чогось ( в тому числі і аміаку) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21591 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4544454545464547> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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