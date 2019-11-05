Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
V2 выложил ссылку на какой-то бред/фантазии Фурсы и началось горячее обсуждение фантастических сценариев. Смысл обсуждать бред?
Точно так же, как обсуждение "отказа в транше МВФ". Вы уверены, что американская пресса не публикует фейки? Я нет. Если это правда, почему претензии сейчас к Зе, кот. у власти 5,5 месяцев, а к По таких претензий не было? Хотя деньги были выведены при нём и история, в частности, с Коломойским тянется уже почти 3 года. И "возврата средств олигархов" я как-то при По не заметил.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Из ответа священника Михаила Воробьева, настоятеля храма в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня г. Вольска (Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии):
В XX столетии древняя свастика, а вместе с ней и гамматический крест, были скомпрометированы немецкими фашистами. Именно в этом качестве этот знак почитается и в настоящее время людьми, исповедующими фашистские убеждения. До сих пор осквернители еврейских кладбищ и поджигатели синагог оставляют на месте своих преступлений изображение свастики. Невинный русский коловорот остается логотипом псевдопатриотической организации «Русское национальное единство». [b]При встрече с человеком, носящим на себе знак гамматического креста, мы менее всего склонны видеть в таком кресте древний христианский символ. Нас обжигает встреча с человеком, который открыто носит знак, ставший в незабытом еще XX столетии символом самой бесчеловечной идеологии.
Напрасно Вы апеллируете к логике. В конце 80-х разгулявшиеся тогда в России юдофобы примерно так же публично заявляли, что, они де не антисемиты, ведь семиты - это арабы и евреи, а мы же не против арабов. Вот и Ваш оппонент прекрасно понимает, что свастику рисовать нельзя, но он же тоже НЕ ПРОТИВ АРАБОВ,
Козак-характерник написав:........... Залишимо тему про вчителів. Кожний висловив свої думки. Вони не є істиною в останній інстанції. Лише скажіть, конкретно Ви, були б не проти, щоб Вашого онука вчив такий вчитель?
Если бы передо мной был выбор - либо ребёнок вообще не учится, либо его учит тот же учитель, который учил и раньше (при Украине), не задумываясь выбрал бы второй вариант. А Вы? Предпочли бы, чтобы ребёнок вообще не учился?
Про християнство...Так комуністи майже скопіювали багато постулатів звідти. Тільки Бога прибрали. Натомість вождя додали і великого кормчего, батька всіх народів. Наполягаю, що мислити людині заборонити не можливо і сповідувати якусь ідеологію. Тільки деструктивні ідеології треба забороняти ПОШИРЮВАТИ. Якщо людина кайфує наодинці, сама з собою від деструкції і не поширює, то нехай тішиться! Що стосується комунізму, як ідеології в чистому вигляді, то треба розрізняти ідею і виконавців. Під найкращими гаслами можна творити такі злочини, що мама не горюй!
Согласен. Всё абсолютно верно. Специально выделил подчёркнутое. Много раз писал - под знаменем христианства совершенно масса преступлений, но мы же не говорим о реакционности Христа. Вождь и великий кормчий и многие исполнители - то же самое. К идеологии всё это отношения не имеет. В то же время нацистские исполнители выполняли именно то, что заложено в идеологии. Поэтому я резко выступаю против приравнивания идеологий коммунизма и нацизма, хотя осуждаю практику Сталина, Мао, Пол Пота.
Я мав на увазі, якщо б такий вчитель приїхав викладати до вашого міста. Гіпотетично, наступив мир, все налагодилося, Донбас опинився знову під контролем влади. Погодилися б?
З приводу Ваших питань, складно відповісти, щоб я робив в тій ситуації, де не був. Сказати можна одне, а в конкретних умовах, зробити зовсім інше. Добре, що я не стою перед таким вибором. І в мене немає дітей. Але все ж. Постарався б вивезти на неокуповану територію. Якщо б можливості виїхати не було, то довелося б вчитися там де є можливість. Але вчив би тоді індивідуально, що все, чому там навчають, сприймати критично.
По ідеології, згодний з Вами. Є ідеї, а є практики виконання і виконавці. Ідеї можуть бути гуманістичні і антигуманні. А конкретна практика і виконавці можуть перетворити будь яку ідею на що завгодно.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Волгарь написав:Я так и думал - Ваше сообщение датировано 22:50 06.09.2019. К реверсу 2009-го (которого, конечно, не было и в помине), оно не имеет никакого отношения.
Щось не видно, щоб Ви думали. В 2009 був реверсний режим роботи ГТС, а в 2019 відпрацьовували реальний реверсний режим імпорту.
Волгарь написав:А насчет ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО - помните я писал о профессионалах? Газпромом управляет Миллер и К (поэтому он стоит 90 млрд. долларов сейчас и, весьма вероятно, будет стоить 110 уже к лету). А Нафтогазом - Кобелев и К (поэтому он стоит ГРОШИ и НЕ БУДЕТ СТОИТЬ НИЧЕГО уже в ближайшие 3 года) Вот и вся разница. И Вы это очень скоро ощутите.
Ага, славнозвісні запоребрикові прохвесіонали. До речі, я там давав приклад таких прохвесіоналів - пошукайте.
Ну что ж, давайте о доомрощенных Зеленский заявил о шоке от работы построившего один танк за 10 лет завода
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован данными о производительности харьковского завода имени В.А.Малышева. «Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ», — сказал он. Зеленский напомнил, что во времена Советского Союза на этом заводе производили по 900 танков в год. Президент добавил, что помимо этого на заводах оборонно-промышленного комплекса также есть задолженности по зарплате, а сотрудники работают зимой при нулевой температуре.
Из ответа священника Михаила Воробьева, настоятеля храма в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня г. Вольска (Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии):
В XX столетии древняя свастика, а вместе с ней и гамматический крест, были скомпрометированы немецкими фашистами. Именно в этом качестве этот знак почитается и в настоящее время людьми, исповедующими фашистские убеждения. До сих пор осквернители еврейских кладбищ и поджигатели синагог оставляют на месте своих преступлений изображение свастики. Невинный русский коловорот остается логотипом псевдопатриотической организации «Русское национальное единство». [b]При встрече с человеком, носящим на себе знак гамматического креста, мы менее всего склонны видеть в таком кресте древний христианский символ. Нас обжигает встреча с человеком, который открыто носит знак, ставший в незабытом еще XX столетии символом самой бесчеловечной идеологии.
Напрасно Вы апеллируете к логике. В конце 80-х разгулявшиеся тогда в России юдофобы примерно так же публично заявляли, что, они де не антисемиты, ведь семиты - это арабы и евреи, а мы же не против арабов. Вот и Ваш оппонент прекрасно понимает, что свастику рисовать нельзя, но он же тоже НЕ ПРОТИВ АРАБОВ,
оказується рісовать нільзя а вони намалювали. боже. як ото некрасіво вийшло сносить. тіко сносить шоб волгарей не смущать с їхнім тонким устройством міра.
mephala написав:але мова з самого початку йшла про те що використання фашистами свастики не повинно призводити до огульної заборони будь якої свастики. заборона та покарання повинні розповсюджуватися саме на фашистську символіку.
Не стану скатываться до твоего уровня, защищая советскую символику, но просто чтобы ты не забыл - там поле для маневра еще больше. Людей задерживают за красный флаг, не являющийся аутентичным символом ни СССР, ни коммунизма - он использовался еще в средневековой Европе. https://1kr.ua/news-50590.html
Так почему красный флаг нельзя, а свастику - можно? Повторяю - очевидно, что и в одном, и в другом случае идет пропаганда запрещенных идеологий, а не обращение к символам глубокой истории, поэтому я пишу не в защиту красных флагов, а в осуждение свастики.
06.11.2019 Посетившие районы разведения сторон на Донбассе нардепы заверяют, что бойцы ВСУ отошли на подготовленные позиции
"Окопы вырыты в человеческий рост, заградительные укрепления стоят, блиндажи с бетонными перекрытиями построены… Повар готовит первое, второе, третье, салат, ананасы, киви. Люди находятся в абсолютно нормальных человеческих условиях", - сказал заместитель главы комитета Юрия Мисягин на брифинге в среду в Киеве.
В свою очередь внештатный консультант комитета Юрий Федоренко отметил, что войска от линии соприкосновения были отведены зеркально и одной и другой стороной. "Много было спекуляций относительно того, что происходит отступление Вооруженных сил. Хочу заявить: в Золотом прошло не что иное, как разведение: были отведены как наши Вооруженные силы, так и та сторона, которая отошла на определенное расстояние. Прошло зеркальное разведение", - сказал он.
Мисягин Юрий Михайлович Заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа"
93 ОМБр, бригада - обеспечивал высокотехнологичным оборудованием, беспилотниками, скобами, баннерами для перекрытия блиндажей, строительными материалами и тому подобное. А также обеспечивал бригаду автотранспортом.
53 ОМБр и 54 ОМБр - поддержка бригад, ведущих боевые действия на Светлодарск дуге. Реализация нескольких проектов по модернизации системы управления артиллерийским огнем и закупки беспилотников.
2015 - 2019 гг. - Днепропетровский областной совет от партии «УКРОП» - депутат.
158. Юрий Федоренко, предприниматель, председатель ОО “Твердыня”. Проходил военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины. Старший инструктор по рукопашному бою роты специального назначения. Участник АТО.
andrijk777 написав:Ти видно не розумієш української мови, бо не розумієш що пишу я. Напишу тобі великими буквами: Крим і ЛНР/ДНР - це типовий приклад зовнішнього втручання підтриманий внутрішніми сепаратистами. Так зрозуміло? Хоч можливо і не типовий, я не історик. По Чечні і Каталонії згідний.
И что хотел сказать ? А то невнятно пишешь.
Так называемые ДНР-ЛНР классически подходят под определение сепаратизм, прямо классика жанра.
Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдельный) — политика и практика обособления, отделения части территории государства с целью создания нового самостоятельного государства или получения статуса автономии.
С чем ты тут споришь ?
Востаннє редагувалось freeze в Сер 06 лис, 2019 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
budivelnik написав:Ти розклав не аргументи.. Ти скористався маніпулятивними емоційними враженнями-замінивши абсолютні цифри-% 1 Якщо росія не прокачає через нас 30-50 млрд м3 газу - вона втратить а - 20-30% частки газового ринку Європи,який буде замінений на катарський-норвежський чи штатівський газ б - ми втратимо 2 млрд доларів в - росія втратить 6-10 млрд доларів виручки 2 Знайти спосіб а - переробити в себе на заводах 30-50 млрд м3 в рік б - продати перроблене на ринках де ніші зайняті Це фантазії неадеквата,а не знавця(експерта) в галузі промисловості.
Где ниши заняты? В случае прекращения украинского транзита на рынке ЕС возникнет дефицит газа - ресурса для производства аммиачных удобрений. Соответственно, возникнет и дефицит самих аммиачных удобрений. Ты вообще уже думать разучился!
Ни катарцы, ни американцы, ни норвеги по щелчку пальца не восполнят такой дефицит! Это только в методичках порохоботов можно просто взять и восполнить все совокупное потребление Румынии, Венгрии, Болгарии, Чехии и Польши
1 Ти заявляєш що Коболєв не правий-москалики пропонують а - зняти наші вимоги з них на 3 млрд(присуджені Стокгольмом) 6 млрд(присуджені нашим судом+відмовитись від 12 млрд поданих б - за це вони погоджуються підписати угоду на рік... Питання для дурнів А нафіга нам 3 млрд від транзиту,якщо при цьому ми мусимо відмовитись від 21? 2 Тепер про витрати Ми максимум втрачаємо 2 млрд в рік Москалики втрачають 6-10 млрд в рік Може їм вигідніше погодитись з нами і за рік заробити цих додаткових 6 млрд і віддати нам стокгольмських3+3 за транзит? і при цьому зберегети за собою ринок збуту 3 ти напевно акціями МММ торгуєш... А в реалі Станом на сьогодні в росії відсутні виробничі потужності які можна завантажити 30-60 млрд м3 газу і відсутні логістика і ринки збуту де можна на 6-10 млрд продати чогось ( в тому числі і аміаку)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69