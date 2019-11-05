Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Оказывается Витренко очень эффективный менеджер, если его ввели в Наглядову раду «Укроборонпрома» и о нем так говорит Абромавичус:
інші троє – це Юрій Вітренко, Ігор Смілянський та Олег Прохоренко, – мають дуже класний досвід реформування державних підприємств.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №747/2019 ... призначити членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» ВІТРЕНКА Юрія Юрійовича — директора виконавчого «Групи Нафтогаз» акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (за згодою).
budivelnik написав:1 Ти заявляєш що Коболєв не правий-москалики пропонують а - зняти наші вимоги з них на 3 млрд(присуджені Стокгольмом) 6 млрд(присуджені нашим судом+відмовитись від 12 млрд поданих б - за це вони погоджуються підписати угоду на рік... Питання для дурнів А нафіга нам 3 млрд від транзиту,якщо при цьому ми мусимо відмовитись від 21? 2 Тепер про витрати Ми максимум втрачаємо 2 млрд в рік Москалики втрачають 6-10 млрд в рік Може їм вигідніше погодитись з нами і за рік заробити цих додаткових 6 млрд і віддати нам стокгольмських3+3 за транзит? і при цьому зберегети за собою ринок збуту 3 ти напевно акціями МММ торгуєш... А в реалі Станом на сьогодні в росії відсутні виробничі потужності які можна завантажити 30-60 млрд м3 газу і відсутні логістика і ринки збуту де можна на 6-10 млрд продати чогось ( в тому числі і аміаку)
Во-первых, позиции сторон не такие - ты намеренно врешь! Отказаться от претензий предлагается в обмен за долгосрочный контракт с коммитментом поставок. Однолетний договор - это запасной вариант при условии, что не получится заключить большую сделку.
Во-вторых, в Стокгольме мы получили диспропорциональную победу в 2,5 млрд долларов при требованиях каждой из стороной на сумму порядка 40 млрд долларов. Это значит, что бОльшая часть требований обеих сторон - ничтожна. Так что твои рассуждения о 21 млрд - не более, чем пропаганда халвы. Особенно, если учесть, что Арбитраж находится на территории ЕС, который не будет себя подставлять ради Украины, что уже доказал разрешениями на строительство СП2 - газопровода в обход Украины.
Ну и в-третьих - ты глубоко изучил ситуацию, чтобы утверждать, что РФ не сможет полезно использовать профицит газа в случае прекращения транзита через ГТС, или, как обычно, ляпнул от балды?
PS: не знаю уже, который раз тебе говорю, но если не доходит, скажу еще один - не являются патриотизмом твои диванные выступления о том, как сильны мы и как слаб враг. Тупо ничем не помогают в борьбе с ним! Поэтому не пыжся ты так, выдавая провалы за победы, тем более, на украинском, а не российском, форуме - добыча газа падает, даже если будет долгосрочная сделка о транзите, с запуском СП2 прокачка упадет на 50%, износ капитальных фондов Нефтегаза >80%. Зато миллиардные бонусы руководству, миллиардные расходы на консультантов, миллиардные админиздержки корпоративного центра и армия ботов по защите Коболева и Витренко в медиапространстве...
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №747/2019 ... призначити членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» ВІТРЕНКА Юрія Юрійовича — директора виконавчого «Групи Нафтогаз» акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (за згодою).
11 жовтня 2019 року
Гребанный стыд
Чиновника, поспешно спрятавшего в офшорной юрисдикции 5 млн долларов, полученных от государства, назначают в Набсовет оборонного концерна воюющей страны!
Для "панамского патриота" это было в порядке вещей - никто бы даже не удивился. Но для Зеленского, выходит, что тоже
Главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко со счетов Ощадбанка отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США. Эта сумма, как утверждает источник, оправдана декларацией Юрия Витренко и покрывается бонусной выплатой, полученной менеджером НАК "Нафтогаз Украины" https://zn.ua/ECONOMICS/yuriy-vitrenko- ... 5766_.html
zРадио написав:Во-вторых, в Стокгольме мы получили диспропорциональную победу в 2,5 млрд долларов при требованиях каждой из стороной на сумму порядка 40 млрд долларов. Это значит, что бОльшая часть требований обеих сторон - ничтожна. Так что твои рассуждения о 21 млрд - не более, чем пропаганда халвы. Особенно, если учесть, что Арбитраж находится на территории ЕС, который не будет себя подставлять ради Украины, что уже доказал разрешениями на строительство СП2 - газопровода в обход Украины.
1 Ми виграли в Стогольмі 5 млрд, 2 вже отримали,3 москалі впираються Питання-при обнуленні-ми повинні відмовитись тільки від 3 не отриманих? чи ще й повернути 2 вже отриманих? 2 Німці зараз пісяють кипятком.пробуючи не включати СП-2 в 3-тій енергопакет. Як думаєш - чого це вони так розпереживались?
zРадио написав:Ну и в-третьих - ты глубоко изучил ситуацию, чтобы утверждать, что РФ не сможет полезно использовать профицит газа в случае прекращения транзита через ГТС, или, как обычно, ляпнул от балды?
Я виробничник І як виробничник (який бував і в росії в тому числі) знаючітко - вільних зарезервованих потужностей ,якими можна переробити 30-60 млрд м3 газу і отримати аміак чи ще там щось - не має і не може бути по економічним причинам.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Волгарь написав:О таких прохвесіоналів нам в России действительно остается только мечтать
Вы таких уже имеете. Например, упоминаемый ранее Миллер. Говорил, что капитализация ГазПрома достигнет 1 трлн $$$, а газ будет стоить по 1000$ за тыс кубов. А по факту, капитализация ГазПрома при этом прохвесионале упала с 360 млрд до 90 млрд $$$, где и болтается который год
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой