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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4544454545464547 Додано: Сер 06 лис, 2019 17:59

Айварас Абромавичус, генеральний директор ДК “Укроборонпром”

05.11.2019

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... nprom.html



Оказывается Витренко очень эффективный менеджер, если его ввели в Наглядову раду «Укроборонпрома» и о нем так говорит Абромавичус:

інші троє – це Юрій Вітренко, Ігор Смілянський та Олег Прохоренко, – мають дуже класний досвід реформування державних підприємств.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №747/2019

...

призначити членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» ВІТРЕНКА Юрія Юрійовича — директора виконавчого «Групи Нафтогаз» акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (за згодою).



11 жовтня 2019 року

https://www.president.gov.ua/documents/7472019-29933



P.S. Кто там писал, что Укрпочта плохая? Была бы плохая, Смелянского не ввели бы в Наглядову раду, как хорошего реформатора.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/734/2019/ed20191016 Полное интервью Укрінформу (текст большой, кому интересно - прочитает):Оказывается Витренко очень эффективный менеджер, если его ввели в Наглядову раду «Укроборонпрома» и о нем так говорит Абромавичус:P.S. Кто там писал, что Укрпочта плохая? Была бы плохая, Смелянского не ввели бы в Наглядову раду, как хорошего реформатора. yanyura Повідомлень: 4996 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 18:14 budivelnik написав: 1 Ти заявляєш що Коболєв не правий-москалики пропонують

а - зняти наші вимоги з них на 3 млрд(присуджені Стокгольмом) 6 млрд(присуджені нашим судом+відмовитись від 12 млрд поданих

б - за це вони погоджуються підписати угоду на рік...

Питання для дурнів

А нафіга нам 3 млрд від транзиту,якщо при цьому ми мусимо відмовитись від 21?

2 Тепер про витрати

Ми максимум втрачаємо 2 млрд в рік

Москалики втрачають 6-10 млрд в рік

Може їм вигідніше погодитись з нами і за рік заробити цих додаткових 6 млрд і віддати нам стокгольмських3+3 за транзит? і при цьому зберегети за собою ринок збуту

3 ти напевно акціями МММ торгуєш...

А в реалі

Станом на сьогодні в росії відсутні виробничі потужності які можна завантажити 30-60 млрд м3 газу і відсутні логістика і ринки збуту де можна на 6-10 млрд продати чогось ( в тому числі і аміаку) 1 Ти заявляєш що Коболєв не правий-москалики пропонуютьа - зняти наші вимоги з них на 3 млрд(присуджені Стокгольмом) 6 млрд(присуджені нашим судом+відмовитись від 12 млрд поданихб - за це вони погоджуються підписати угоду на рік...Питання для дурнівА нафіга нам 3 млрд від транзиту,якщо при цьому ми мусимо відмовитись від 21?2 Тепер про витратиМи максимум втрачаємо 2 млрд в рікМоскалики втрачають 6-10 млрд в рікМоже їм вигідніше погодитись з нами і за рік заробити цих додаткових 6 млрд і віддати нам стокгольмських3+3 за транзит? і при цьому зберегети за собою ринок збуту3 ти напевно акціями МММ торгуєш...А в реаліСтаном на сьогодні в росії відсутні виробничі потужності які можна завантажити 30-60 млрд м3 газу і відсутні логістика і ринки збуту де можна на 6-10 млрд продати чогось ( в тому числі і аміаку)



Во-первых, позиции сторон не такие - ты намеренно врешь! Отказаться от претензий предлагается в обмен за долгосрочный контракт с коммитментом поставок. Однолетний договор - это запасной вариант при условии, что не получится заключить большую сделку.



Во-вторых, в Стокгольме мы получили диспропорциональную победу в 2,5 млрд долларов при требованиях каждой из стороной на сумму порядка 40 млрд долларов. Это значит, что бОльшая часть требований обеих сторон - ничтожна. Так что твои рассуждения о 21 млрд - не более, чем пропаганда халвы. Особенно, если учесть, что Арбитраж находится на территории ЕС, который не будет себя подставлять ради Украины, что уже доказал разрешениями на строительство СП2 - газопровода в обход Украины.



Ну и в-третьих - ты глубоко изучил ситуацию, чтобы утверждать, что РФ не сможет полезно использовать профицит газа в случае прекращения транзита через ГТС, или, как обычно, ляпнул от балды?



PS: не знаю уже, который раз тебе говорю, но если не доходит, скажу еще один - не являются патриотизмом твои диванные выступления о том, как сильны мы и как слаб враг. Тупо ничем не помогают в борьбе с ним! Поэтому не пыжся ты так, выдавая провалы за победы, тем более, на украинском, а не российском, форуме - добыча газа падает, даже если будет долгосрочная сделка о транзите, с запуском СП2 прокачка упадет на 50%, износ капитальных фондов Нефтегаза >80%. Зато миллиардные бонусы руководству, миллиардные расходы на консультантов, миллиардные админиздержки корпоративного центра и армия ботов по защите Коболева и Витренко в медиапространстве...



https://oilpoint.com.ua/dobycha-gaza-v- ... aet-padat/ Во-первых, позиции сторон не такие - ты намеренно врешь! Отказаться от претензий предлагается в обмен за долгосрочный контракт с коммитментом поставок. Однолетний договор - это запасной вариант при условии, что не получится заключить большую сделку.Во-вторых, в Стокгольме мы получили диспропорциональную победу в 2,5 млрд долларов при требованиях каждой из стороной на сумму порядка 40 млрд долларов. Это значит, что бОльшая часть требований обеих сторон - ничтожна. Так что твои рассуждения о 21 млрд - не более, чем пропаганда халвы. Особенно, если учесть, что Арбитраж находится на территории ЕС, который не будет себя подставлять ради Украины, что уже доказал разрешениями на строительство СП2 - газопровода в обход Украины.Ну и в-третьих - ты глубоко изучил ситуацию, чтобы утверждать, что РФ не сможет полезно использовать профицит газа в случае прекращения транзита через ГТС, или, как обычно, ляпнул от балды?PS: не знаю уже, который раз тебе говорю, но если не доходит, скажу еще один - не являются патриотизмом твои диванные выступления о том, как сильны мы и как слаб враг. Тупо ничем не помогают в борьбе с ним! Поэтому не пыжся ты так, выдавая провалы за победы, тем более, на украинском, а не российском, форуме - добыча газа падает, даже если будет долгосрочная сделка о транзите, с запуском СП2 прокачка упадет на 50%, износ капитальных фондов Нефтегаза >80%. Зато миллиардные бонусы руководству, миллиардные расходы на консультантов, миллиардные админиздержки корпоративного центра и армия ботов по защите Коболева и Витренко в медиапространстве... zРадио

Повідомлень: 4068 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 18:23 yanyura написав: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №747/2019

...

призначити членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» ВІТРЕНКА Юрія Юрійовича — директора виконавчого «Групи Нафтогаз» акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (за згодою).



11 жовтня 2019 року





Гребанный стыд



Чиновника, поспешно спрятавшего в офшорной юрисдикции 5 млн долларов, полученных от государства, назначают в Набсовет оборонного концерна воюющей страны!



Для "панамского патриота" это было в порядке вещей - никто бы даже не удивился. Но для Зеленского, выходит, что тоже



Главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко со счетов Ощадбанка отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США. Эта сумма, как утверждает источник, оправдана декларацией Юрия Витренко и покрывается бонусной выплатой, полученной менеджером НАК "Нафтогаз Украины"

https://zn.ua/ECONOMICS/yuriy-vitrenko- ... 5766_.html Гребанный стыдЧиновника, поспешно спрятавшего в офшорной юрисдикции 5 млн долларов, полученных от государства, назначают в Набсовет оборонного концерна воюющей страны!Для "панамского патриота" это было в порядке вещей - никто бы даже не удивился. Но для Зеленского, выходит, что тожеГлавный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко со счетов Ощадбанка отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США. Эта сумма, как утверждает источник, оправдана декларацией Юрия Витренко и покрывается бонусной выплатой, полученной менеджером НАК "Нафтогаз Украины" zРадио

Повідомлень: 4068 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 18:31 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Во-вторых, в Стокгольме мы получили диспропорциональную победу в 2,5 млрд долларов при требованиях каждой из стороной на сумму порядка 40 млрд долларов. Это значит, что бОльшая часть требований обеих сторон - ничтожна. Так что твои рассуждения о 21 млрд - не более, чем пропаганда халвы. Особенно, если учесть, что Арбитраж находится на территории ЕС, который не будет себя подставлять ради Украины, что уже доказал разрешениями на строительство СП2 - газопровода в обход Украины. Во-вторых, в Стокгольме мы получили диспропорциональную победу в 2,5 млрд долларов при требованиях каждой из стороной на сумму порядка 40 млрд долларов. Это значит, что бОльшая часть требований обеих сторон - ничтожна. Так что твои рассуждения о 21 млрд - не более, чем пропаганда халвы. Особенно, если учесть, что Арбитраж находится на территории ЕС, который не будет себя подставлять ради Украины, что уже доказал разрешениями на строительство СП2 - газопровода в обход Украины. 1 Ми виграли в Стогольмі 5 млрд, 2 вже отримали,3 москалі впираються

Питання-при обнуленні-ми повинні відмовитись тільки від 3 не отриманих? чи ще й повернути 2 вже отриманих?

2 Німці зараз пісяють кипятком.пробуючи не включати СП-2 в 3-тій енергопакет.

Як думаєш - чого це вони так розпереживались?

zРадио написав: Ну и в-третьих - ты глубоко изучил ситуацию, чтобы утверждать, что РФ не сможет полезно использовать профицит газа в случае прекращения транзита через ГТС, или, как обычно, ляпнул от балды? Ну и в-третьих - ты глубоко изучил ситуацию, чтобы утверждать, что РФ не сможет полезно использовать профицит газа в случае прекращения транзита через ГТС, или, как обычно, ляпнул от балды? Я виробничник

І як виробничник (який бував і в росії в тому числі) знаючітко - вільних зарезервованих потужностей ,якими можна переробити 30-60 млрд м3 газу і отримати аміак чи ще там щось - не має і не може бути по економічним причинам. 1 Ми виграли в Стогольмі 5 млрд, 2 вже отримали,3 москалі впираютьсяПитання-при обнуленні-ми повинні відмовитись тільки від 3 не отриманих? чи ще й повернути 2 вже отриманих?2 Німці зараз пісяють кипятком.пробуючи не включати СП-2 в 3-тій енергопакет.Як думаєш - чого це вони так розпереживались?Я виробничникІ як виробничник (який бував і в росії в тому числі) знаючітко - вільних зарезервованих потужностей ,якими можна переробити 30-60 млрд м3 газу і отримати аміак чи ще там щось - не має і не може бути по економічним причинам. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21591 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 18:36 Волгарь написав: О таких прохвесіоналів нам в России действительно остается только мечтать О таких прохвесіоналів нам в России действительно остается только мечтать

Вы таких уже имеете.

Например, упоминаемый ранее Миллер.

Говорил, что капитализация ГазПрома достигнет 1 трлн $$$, а газ будет стоить по 1000$ за тыс кубов.

А по факту, капитализация ГазПрома при этом прохвесионале упала с 360 млрд до 90 млрд $$$, где и болтается который год Вы таких уже имеете.Например, упоминаемый ранее Миллер.Говорил, что капитализация ГазПрома достигнет 1 трлн $$$, а газ будет стоить по 1000$ за тыс кубов.А по факту, капитализация ГазПрома при этом прохвесионале упала с 360 млрд до 90 млрд $$$, где и болтается который год "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3330 З нами з: 31.08.09 Подякував: 244 раз. Подякували: 791 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4544454545464547 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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