Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Оказывается Витренко очень эффективный менеджер, если его ввели в Наглядову раду «Укроборонпрома» и о нем так говорит Абромавичус:
інші троє – це Юрій Вітренко, Ігор Смілянський та Олег Прохоренко, – мають дуже класний досвід реформування державних підприємств.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №747/2019 ... призначити членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» ВІТРЕНКА Юрія Юрійовича — директора виконавчого «Групи Нафтогаз» акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (за згодою).
budivelnik написав:1 Ти заявляєш що Коболєв не правий-москалики пропонують а - зняти наші вимоги з них на 3 млрд(присуджені Стокгольмом) 6 млрд(присуджені нашим судом+відмовитись від 12 млрд поданих б - за це вони погоджуються підписати угоду на рік... Питання для дурнів А нафіга нам 3 млрд від транзиту,якщо при цьому ми мусимо відмовитись від 21? 2 Тепер про витрати Ми максимум втрачаємо 2 млрд в рік Москалики втрачають 6-10 млрд в рік Може їм вигідніше погодитись з нами і за рік заробити цих додаткових 6 млрд і віддати нам стокгольмських3+3 за транзит? і при цьому зберегети за собою ринок збуту 3 ти напевно акціями МММ торгуєш... А в реалі Станом на сьогодні в росії відсутні виробничі потужності які можна завантажити 30-60 млрд м3 газу і відсутні логістика і ринки збуту де можна на 6-10 млрд продати чогось ( в тому числі і аміаку)
Во-первых, позиции сторон не такие - ты намеренно врешь! Отказаться от претензий предлагается в обмен за долгосрочный контракт с коммитментом поставок. Однолетний договор - это запасной вариант при условии, что не получится заключить большую сделку.
Во-вторых, в Стокгольме мы получили диспропорциональную победу в 2,5 млрд долларов при требованиях каждой из стороной на сумму порядка 40 млрд долларов. Это значит, что бОльшая часть требований обеих сторон - ничтожна. Так что твои рассуждения о 21 млрд - не более, чем пропаганда халвы. Особенно, если учесть, что Арбитраж находится на территории ЕС, который не будет себя подставлять ради Украины, что уже доказал разрешениями на строительство СП2 - газопровода в обход Украины.
Ну и в-третьих - ты глубоко изучил ситуацию, чтобы утверждать, что РФ не сможет полезно использовать профицит газа в случае прекращения транзита через ГТС, или, как обычно, ляпнул от балды?
PS: не знаю уже, который раз тебе говорю, но если не доходит, скажу еще один - не являются патриотизмом твои диванные выступления о том, как сильны мы и как слаб враг. Тупо ничем не помогают в борьбе с ним! Поэтому не пыжся ты так, выдавая провалы за победы, тем более, на украинском, а не российском, форуме - добыча газа падает, даже если будет долгосрочная сделка о транзите, с запуском СП2 прокачка упадет на 50%, износ капитальных фондов Нефтегаза >80%. Зато миллиардные бонусы руководству, миллиардные расходы на консультантов, миллиардные админиздержки корпоративного центра и армия ботов по защите Коболева и Витренко в медиапространстве...
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №747/2019 ... призначити членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» ВІТРЕНКА Юрія Юрійовича — директора виконавчого «Групи Нафтогаз» акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (за згодою).
11 жовтня 2019 року
Гребанный стыд
Чиновника, поспешно спрятавшего в офшорной юрисдикции 5 млн долларов, полученных от государства, назначают в Набсовет оборонного концерна воюющей страны!
Для "панамского патриота" это было в порядке вещей - никто бы даже не удивился. Но для Зеленского, выходит, что тоже
Главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко со счетов Ощадбанка отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США. Эта сумма, как утверждает источник, оправдана декларацией Юрия Витренко и покрывается бонусной выплатой, полученной менеджером НАК "Нафтогаз Украины" https://zn.ua/ECONOMICS/yuriy-vitrenko- ... 5766_.html
zРадио написав:Во-вторых, в Стокгольме мы получили диспропорциональную победу в 2,5 млрд долларов при требованиях каждой из стороной на сумму порядка 40 млрд долларов. Это значит, что бОльшая часть требований обеих сторон - ничтожна. Так что твои рассуждения о 21 млрд - не более, чем пропаганда халвы. Особенно, если учесть, что Арбитраж находится на территории ЕС, который не будет себя подставлять ради Украины, что уже доказал разрешениями на строительство СП2 - газопровода в обход Украины.
1 Ми виграли в Стогольмі 5 млрд, 2 вже отримали,3 москалі впираються Питання-при обнуленні-ми повинні відмовитись тільки від 3 не отриманих? чи ще й повернути 2 вже отриманих? 2 Німці зараз пісяють кипятком.пробуючи не включати СП-2 в 3-тій енергопакет. Як думаєш - чого це вони так розпереживались?
zРадио написав:Ну и в-третьих - ты глубоко изучил ситуацию, чтобы утверждать, что РФ не сможет полезно использовать профицит газа в случае прекращения транзита через ГТС, или, как обычно, ляпнул от балды?
Я виробничник І як виробничник (який бував і в росії в тому числі) знаючітко - вільних зарезервованих потужностей ,якими можна переробити 30-60 млрд м3 газу і отримати аміак чи ще там щось - не має і не може бути по економічним причинам.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Волгарь написав:О таких прохвесіоналів нам в России действительно остается только мечтать
Вы таких уже имеете. Например, упоминаемый ранее Миллер. Говорил, что капитализация ГазПрома достигнет 1 трлн $$$, а газ будет стоить по 1000$ за тыс кубов. А по факту, капитализация ГазПрома при этом прохвесионале упала с 360 млрд до 90 млрд $$$, где и болтается который год
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
mephala написав:----------- ЛАД писал Кто ж признается в мотивах. Будет рассказывать: "Да я просто хотел порисовать, а тут подвернулась стена, случайно оказалось - синагога" или "случайно оказались еврейские могилы", или "случайно оказалась братская могила". Поэтому - свастика однозначно символ нацизма и её рисование не требует дальнейших доказательств вины. Достаточно факта. Если Вы будете "выяснять цель" = безнаказанному рисованию свастики где угодно. Перестаньте заниматься демагогией и защитой фашистов. ----------- щоб не було "просто хотел порисовать" є слідство та суди. є безліч народів які використовують свастику зовсім не задля пропаганди фашизму. чи ви пропонуєте їм відмовитися від свого культурного спадку бо рашистська пропаганда огульно назвала свастику злом? якщо "свастика однозначно символ нацизма" чому ви в делі нічого не зробили?
ЗІ стосовно мене - або доведіть що я захищаю фашистів або їжте краватку.
1. Какие "слідство та суди" и каким образом сумеют доказать, что не "просто хотел порисовать"? 2. О каком "культурном спадке" Вы говорите? От этого "культурного спадку" отказались ещё 1000 лет назад при крещении Руси и благополучно забыли. Сейчас вдруг решили вспомнить. 3. Эта "безліч народів які використовують свастику" никогда не были под наци и не сталкивались с ними, т.к. им повезло оказаться на другом краю земли. Кстати, Вас не затруднит перечислить эту безліч? Хотя бы некоторых для примера. 4. "бо рашистська пропаганда огульно назвала свастику злом" - только рашистська? В Европе и Америке на неё молятся? 5. О Дели я уже Вам объяснял. А Вы так и не нашли о каком храме я говорил?
Краватку їжте самі. Я найду что повкуснее. Искать через 3 дня ничего не буду - лень. Но этот Ваш пост с такой защитой свастики тоже хорош. Вы родновер?
1. тобто для всіх хто не згоден з вашою думкою лише суди лінча а не цивілізовані шляхи визначення провини? 2. якщо ви бажаєте відмовитися від історії предків це ваша справа. вас може і влаштовує роль манкурта а мене ні. 3. і що з того що декотрим народам поталанило не зтикатися с фашистською німеччиною? якщо вони приїдуть до нас то їм буде влаштовано суд лінча? перелік народів які використовують свастику гадаю знайдете в інеті. 4. а ви вважаєте що в Європі та Америці заборонена будь яка свастика без будь-яких нюансів? можете навіть закони країн привести в приклад? 5. Що ви мені пояснили по Делі? Що воно там є? Я вас запитав чому ви не кинулися знищувати її?
Простите, но с Вами буду разговаривать,, когда Вы перестанете делать вид, что не понимаете прочитанное (или научитесь понимать?) и перестанете заниматься дешёвым троллингом. Последний раз объясняю. 1. Я говорил не о "думках", а конкретно о свастике. 2. 1000 лет жили без такой "історії предків", а тут вдруг Вы вспомнили! Ещё раз. свастика была знаком Сварога (или кого там) и тогда имела конкретный смысл как символ религиозного культа. Вы сейчас верите в Сварога? Насколько помню 1000 лет назад славяне отказались от этой веры и перешли в христианство. 3. Первые 2 вопроса, простите, дурацкие. А "перелік народів", скажите честно, Вам было просто лень искать либо не сумели найти. 4. Честно признаюсь, лень искать. Предлагаю Вам съездить в Германию и нарисовать где-нибудь свастику. Потом расскажете. 5. Насчёт Дели я Вам объяснял. Если Вы не поняли, найдите и перечитайте. Оттого, что я повторю, ничего не изменится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:да, и прекрати оскорблять оппонентов - еще раз тебя, диванного радикала, призываю!
Агов, не бикуй, бревна в своєму оці не бачиш? У самого сміття в голові, яке ладу не знає. Сьогодні одне пишеш, завтра інше, тобто немає визначеної для себе єдиної правильної позиції, а думки шарахаються в хаосі об стінки твого черепа. Чи темники різні підсовують? Охолонь трохи,та посміхнись, бо троль з тебе ніякий.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 06 лис, 2019 19:13, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдельный) — политика и практика обособления, отделения части территории государства с целью создания нового самостоятельного государства или получения статуса автономии.
Только, есть один нюанс. Крым - военная операция, типа "референдум", присоединение к РФ ЛДНР - военная операция, типа "референдум", постоянно хотят присоединится к РФ. Так что, коллаборанты.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заложило в макроэкономическом прогнозе рост средней заработной платы в 2020 году на 17%, до 12497 грн, а в 2022 году на 50%, до 16047 грн, по сравнению с показателем за сентябрь.
"На государство в смартфоне (приложение портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложено. Есть 30,8 млн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше", - написал он.
"Поверьте, средств, заложенных в бюджете, хватит на то, чтобы "Государство в смартфоне" появилась уже в следующем году. Я вам больше скажу: отдельные его элементы появятся уже в этом году", - заверил глава правительства.
Трындят оба. Не будет никакого государства в смартфоне. Максимум, пару-тройку сервисов запустят. Пока что приписывают себе успехи папередников. Например, по е-пенсия
zРадио написав:Во-первых, позиции сторон не такие - ты намеренно врешь! Отказаться от претензий предлагается в обмен за долгосрочный контракт с коммитментом поставок. Однолетний договор - это запасной вариант при условии, что не получится заключить большую сделку.
Якби ж так. Газпром хоче, щоб ми, спочатку, відмовились від претензій, а потім вони побачать.
zРадио написав:добыча газа падает, даже если будет долгосрочная сделка о транзите, с запуском СП2 прокачка упадет на 50%, износ капитальных фондов Нефтегаза >80%.
Вічного нічого не має. В нас останній шанс щось зрубити з ведмедів. Так що рубка буде нехіла. Запасайтесь попкорном.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.