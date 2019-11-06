Додано: Сер 06 лис, 2019 18:14

budivelnik написав: 1 Ти заявляєш що Коболєв не правий-москалики пропонують

а - зняти наші вимоги з них на 3 млрд(присуджені Стокгольмом) 6 млрд(присуджені нашим судом+відмовитись від 12 млрд поданих

б - за це вони погоджуються підписати угоду на рік...

Питання для дурнів

А нафіга нам 3 млрд від транзиту,якщо при цьому ми мусимо відмовитись від 21?

2 Тепер про витрати

Ми максимум втрачаємо 2 млрд в рік

Москалики втрачають 6-10 млрд в рік

Може їм вигідніше погодитись з нами і за рік заробити цих додаткових 6 млрд і віддати нам стокгольмських3+3 за транзит? і при цьому зберегети за собою ринок збуту

3 ти напевно акціями МММ торгуєш...

А в реалі

Станом на сьогодні в росії відсутні виробничі потужності які можна завантажити 30-60 млрд м3 газу і відсутні логістика і ринки збуту де можна на 6-10 млрд продати чогось ( в тому числі і аміаку) 1 Ти заявляєш що Коболєв не правий-москалики пропонуютьа - зняти наші вимоги з них на 3 млрд(присуджені Стокгольмом) 6 млрд(присуджені нашим судом+відмовитись від 12 млрд поданихб - за це вони погоджуються підписати угоду на рік...Питання для дурнівА нафіга нам 3 млрд від транзиту,якщо при цьому ми мусимо відмовитись від 21?2 Тепер про витратиМи максимум втрачаємо 2 млрд в рікМоскалики втрачають 6-10 млрд в рікМоже їм вигідніше погодитись з нами і за рік заробити цих додаткових 6 млрд і віддати нам стокгольмських3+3 за транзит? і при цьому зберегети за собою ринок збуту3 ти напевно акціями МММ торгуєш...А в реаліСтаном на сьогодні в росії відсутні виробничі потужності які можна завантажити 30-60 млрд м3 газу і відсутні логістика і ринки збуту де можна на 6-10 млрд продати чогось ( в тому числі і аміаку)

Во-первых, позиции сторон не такие - ты намеренно врешь! Отказаться от претензий предлагается в обмен за долгосрочный контракт с коммитментом поставок. Однолетний договор - это запасной вариант при условии, что не получится заключить большую сделку.Во-вторых, в Стокгольме мы получили диспропорциональную победу в 2,5 млрд долларов при требованиях каждой из стороной на сумму порядка 40 млрд долларов. Это значит, что бОльшая часть требований обеих сторон - ничтожна. Так что твои рассуждения о 21 млрд - не более, чем пропаганда халвы. Особенно, если учесть, что Арбитраж находится на территории ЕС, который не будет себя подставлять ради Украины, что уже доказал разрешениями на строительство СП2 - газопровода в обход Украины.Ну и в-третьих - ты глубоко изучил ситуацию, чтобы утверждать, что РФ не сможет полезно использовать профицит газа в случае прекращения транзита через ГТС, или, как обычно, ляпнул от балды?PS: не знаю уже, который раз тебе говорю, но если не доходит, скажу еще один - не являются патриотизмом твои диванные выступления о том, как сильны мы и как слаб враг. Тупо ничем не помогают в борьбе с ним! Поэтому не пыжся ты так, выдавая провалы за победы, тем более, на украинском, а не российском, форуме - добыча газа падает, даже если будет долгосрочная сделка о транзите, с запуском СП2 прокачка упадет на 50%, износ капитальных фондов Нефтегаза >80%. Зато миллиардные бонусы руководству, миллиардные расходы на консультантов, миллиардные админиздержки корпоративного центра и армия ботов по защите Коболева и Витренко в медиапространстве...