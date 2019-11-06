Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдельный) — политика и практика обособления, отделения части территории государства с целью создания нового самостоятельного государства или получения статуса автономии.
Только, есть один нюанс. Крым - военная операция, типа "референдум", присоединение к РФ ЛДНР - военная операция, типа "референдум", постоянно хотят присоединится к РФ. Так что, коллаборанты.
Какого числа Путин, Матвиенко или Лавров говорили о желании аннексировать ОРДЛО ?
Хотеть не вредно, так что типичный сепаратизм, бегом от ужасов майдана. Что не отрицает и присутствие коллаборационизма. Без массового сепаратизма ни о каком коллаборационизме и говорить не приходилось бы, без сепаратизма контора бы умерла давно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:Во-первых, позиции сторон не такие - ты намеренно врешь! Отказаться от претензий предлагается в обмен за долгосрочный контракт с коммитментом поставок. Однолетний договор - это запасной вариант при условии, что не получится заключить большую сделку.
Долгосрочный контракт ? При том, что РФ плевала на все договора и контракты.
zРадио написав:Во-вторых, в Стокгольме мы получили диспропорциональную победу в 2,5 млрд долларов при требованиях каждой из стороной на сумму порядка 40 млрд долларов.
Ты уже растёшь над собой, признаешь победу в суде
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
andrijk777 написав:Ти видно не розумієш української мови, бо не розумієш що пишу я. Напишу тобі великими буквами: Крим і ЛНР/ДНР - це типовий приклад зовнішнього втручання підтриманий внутрішніми сепаратистами. Так зрозуміло? Хоч можливо і не типовий, я не історик. По Чечні і Каталонії згідний.
Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдельный) — политика и практика обособления, отделения части территории государства с целью создания нового самостоятельного государства или получения статуса автономии.
С чем ты тут споришь ?
По цьому означенню: Гітлер виходить сепаратист. Відділив частину Франції. Сталін також сепаратист. Відділив частину Німеччини. Давай поставимо знак рівності між Сталіним і Дудаєвим(як сепаратисти). Що я хотів сказати я сказав - виділив.
Перес де Куэльяр написав: Сьогодні одне пишеш, завтра інше, тобто немає визначеної для себе єдиної правильної позиції, а думки шарахаються в хаосі об стінки твого черепа. Чи темники різні підсовують? Охолонь трохи,та посміхнись, бо троль з тебе ніякий.
Все просто - у тебя единообразная пропаганда, у меня - анализ по ситуации
andrijk777 написав:По цьому означенню: Гітлер виходить сепаратист. Відділив частину Франції. Сталін також сепаратист. Відділив частину Німеччини. Давай поставимо знак рівності між Сталіним і Дудаєвим(як сепаратисти). Що я хотів сказати я сказав - виділив.
При чём тут Гитлер и Сталин ? Сепаратисты - это люди внутри системы, которые хотят себя отделить от этой системы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Какого числа Путин, Матвиенко или Лавров говорили о желании аннексировать ОРДЛО ?
А когда они говорили о желании аннексировать Крым ? Никогда А Матвиенко вы не зря вспомнили. Совет Федераций РФ, который и возглавляет Матвиенко дали формально "добро" на использование войск РФ за границей. Сами угадаете на территории какого государства были использованы войска РФ ? Ну и классическое, путинское "мы будем стоять позади женщин и детей"
freeze написав:Хотеть не вредно, так что типичный сепаратизм, бегом от ужасов майдана. Что не отрицает и присутствие коллаборационизма. Без массового сепаратизма ни о каком коллаборационизме и говорить не приходилось бы, без сепаратизма контора бы умерла давно.
Так бежали от ужасов Майдана, что Гиркин, гражданин РФ, захватывает Славянск В Донецке - Бородай, Антюфеев В Харькове - срывал флаг Украины гражданин РФ.
Вот такой вот, привозной сепаратизм
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
budivelnik написав:1 Ми виграли в Стогольмі 5 млрд, 2 вже отримали,3 москалі впираються
Во-первых, ты врешь (либо недостаточно подкован, чтобы разобраться) - выиграли мы именно 2,5 млрд долларов. По первому пакету встречных требований Арбитраж признал претензии Газпрома к Нефтегазу на 2 млрд долларов и претензии Нефтегаза к Газпрому на 4,5 млрд долларов. Соответственно, по зачету требований Газпром остался должен 2,5 млрд долларов. Плюс назначенная Арбитражем пеня, набежавшая на сегодня. Итого около 3 млрд долларов.
budivelnik написав:Питання-при обнуленні-ми повинні відмовитись тільки від 3 не отриманих?
Нет, конечно - долг Газпрома перед Нефтегазом должен быть учтен в большой сделке. Не хочет Газпром платить деньгами - да бога ради, мы все равно импортируем, платя живым кэшем. Можно зачесть эту сумму бесплатным газом, или скидкой на газ, или премией к тарифу за транзит. Это предмет переговоров.
budivelnik написав:2 Німці зараз пісяють кипятком.пробуючи не включати СП-2 в 3-тій енергопакет. Як думаєш - чого це вони так розпереживались?
А чего им писять кипятком? Они - лидер ЕС. Продавили свои страны-сателлиты на строительство СП2 и смогут продавить свой приоритет хаба. Немецкий интерес к российскому газу был очевиден еще 15 лет назад, а ты все продолжаешь "весьмирснами"...
budivelnik написав:Я виробничник І як виробничник (який бував і в росії в тому числі) знаючітко - вільних зарезервованих потужностей ,якими можна переробити 30-60 млрд м3 газу і отримати аміак чи ще там щось - не має і не може бути по економічним причинам.
Строитель, ритейлер, производственник... плейбой, филантроп, миллиардер и просто гений (с)