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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 45464547454845494550>
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:07

Хуже уже не будет. 2019-11-06

Хуже уже не будет. 2019-11-06

События за несколько дней.

1) Большая чистка: Кабмин сокращает 18449 чиновников. За что и кому приготовиться на выход
За счёт районов

2) В следующем году "Укрзализныця" сократит админперсонал на 50%

3) В Госстате сократят более 1700 сотрудников
Опять за счёт районов

4) Правительство планирует отказаться от советской системы групп инвалидности
Правительство планирует отказаться от системы градации инвалидности и перейти к Международной классификации функционирования, которая действует в Европейском Союзе.

Вроде хорошая цель

С помощью Международной классификации функционирования, правительство хочет избавиться от системы инвалидности, которая осталась в Украине с советских времен.

И это предлагает тётка, которая выглядит как советская номенклатурная коммунистка.

Изменения должны способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда.

Ну вот и реальная цель. Не фиг получать пособие по инвалидности - работать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:12

  pesikot написав:
  freeze написав:Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдельный) — политика и практика обособления, отделения части территории государства с целью создания нового самостоятельного государства или получения статуса автономии.

Только, есть один нюанс.
Крым - военная операция, типа "референдум", присоединение к РФ
ЛДНР - военная операция, типа "референдум", постоянно хотят присоединится к РФ.
Так что, коллаборанты.


Какого числа Путин, Матвиенко или Лавров говорили о желании аннексировать ОРДЛО ?

Хотеть не вредно, так что типичный сепаратизм, бегом от ужасов майдана. Что не отрицает и присутствие коллаборационизма. Без массового сепаратизма ни о каком коллаборационизме и говорить не приходилось бы, без сепаратизма контора бы умерла давно.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:12

  zРадио написав:Во-первых, позиции сторон не такие - ты намеренно врешь! Отказаться от претензий предлагается в обмен за долгосрочный контракт с коммитментом поставок. Однолетний договор - это запасной вариант при условии, что не получится заключить большую сделку.

Долгосрочный контракт ? При том, что РФ плевала на все договора и контракты.

  zРадио написав:Во-вторых, в Стокгольме мы получили диспропорциональную победу в 2,5 млрд долларов при требованиях каждой из стороной на сумму порядка 40 млрд долларов.

Ты уже растёшь над собой, признаешь победу в суде :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:13

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Ти видно не розумієш української мови, бо не розумієш що пишу я. Напишу тобі великими буквами:
Крим і ЛНР/ДНР - це типовий приклад зовнішнього втручання підтриманий внутрішніми сепаратистами.
Так зрозуміло?
Хоч можливо і не типовий, я не історик.
По Чечні і Каталонії згідний.

Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдельный) — политика и практика обособления, отделения части территории государства с целью создания нового самостоятельного государства или получения статуса автономии.

С чем ты тут споришь ?

По цьому означенню:
Гітлер виходить сепаратист. Відділив частину Франції.
Сталін також сепаратист. Відділив частину Німеччини.
Давай поставимо знак рівності між Сталіним і Дудаєвим(як сепаратисти).
Що я хотів сказати я сказав - виділив.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:18

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Какого числа Путин, Матвиенко или Лавров говорили о желании аннексировать ОРДЛО ?

Коли захочуть. Там ЗА проголосують і руками, і ногами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:19

  Перес де Куэльяр написав: Сьогодні одне пишеш, завтра інше, тобто немає визначеної для себе єдиної правильної позиції, а думки шарахаються в хаосі об стінки твого черепа.
Чи темники різні підсовують?
Охолонь трохи,та посміхнись, бо троль з тебе ніякий. :mrgreen:


Все просто - у тебя единообразная пропаганда, у меня - анализ по ситуации
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:26

  andrijk777 написав:По цьому означенню:
Гітлер виходить сепаратист. Відділив частину Франції.
Сталін також сепаратист. Відділив частину Німеччини.
Давай поставимо знак рівності між Сталіним і Дудаєвим(як сепаратисти).
Що я хотів сказати я сказав - виділив.


При чём тут Гитлер и Сталин ?
Сепаратисты - это люди внутри системы, которые хотят себя отделить от этой системы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:28

  lapay написав:
  freeze написав:Какого числа Путин, Матвиенко или Лавров говорили о желании аннексировать ОРДЛО ?

Коли захочуть. Там ЗА проголосують і руками, і ногами.


Когда-то кто-то всегда может чего-то захотеть. Мы говорим о свершившихся фактах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:33

  freeze написав:Какого числа Путин, Матвиенко или Лавров говорили о желании аннексировать ОРДЛО ?

А когда они говорили о желании аннексировать Крым ? Никогда
А Матвиенко вы не зря вспомнили. Совет Федераций РФ, который и возглавляет Матвиенко дали формально "добро" на использование войск РФ за границей. Сами угадаете на территории какого государства были использованы войска РФ ?
Ну и классическое, путинское "мы будем стоять позади женщин и детей"

  freeze написав:Хотеть не вредно, так что типичный сепаратизм, бегом от ужасов майдана. Что не отрицает и присутствие коллаборационизма. Без массового сепаратизма ни о каком коллаборационизме и говорить не приходилось бы, без сепаратизма контора бы умерла давно.

Так бежали от ужасов Майдана, что Гиркин, гражданин РФ, захватывает Славянск
В Донецке - Бородай, Антюфеев
В Харькове - срывал флаг Украины гражданин РФ.

Вот такой вот, привозной сепаратизм
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:34

  budivelnik написав:1 Ми виграли в Стогольмі 5 млрд, 2 вже отримали,3 москалі впираються


Во-первых, ты врешь (либо недостаточно подкован, чтобы разобраться) - выиграли мы именно 2,5 млрд долларов. По первому пакету встречных требований Арбитраж признал претензии Газпрома к Нефтегазу на 2 млрд долларов и претензии Нефтегаза к Газпрому на 4,5 млрд долларов. Соответственно, по зачету требований Газпром остался должен 2,5 млрд долларов. Плюс назначенная Арбитражем пеня, набежавшая на сегодня. Итого около 3 млрд долларов.

  budivelnik написав:Питання-при обнуленні-ми повинні відмовитись тільки від 3 не отриманих?


Нет, конечно - долг Газпрома перед Нефтегазом должен быть учтен в большой сделке. Не хочет Газпром платить деньгами - да бога ради, мы все равно импортируем, платя живым кэшем. Можно зачесть эту сумму бесплатным газом, или скидкой на газ, или премией к тарифу за транзит. Это предмет переговоров.

  budivelnik написав:2 Німці зараз пісяють кипятком.пробуючи не включати СП-2 в 3-тій енергопакет.
Як думаєш - чого це вони так розпереживались?


А чего им писять кипятком? Они - лидер ЕС. Продавили свои страны-сателлиты на строительство СП2 и смогут продавить свой приоритет хаба. Немецкий интерес к российскому газу был очевиден еще 15 лет назад, а ты все продолжаешь "весьмирснами"...

  budivelnik написав:Я виробничник
І як виробничник (який бував і в росії в тому числі) знаючітко - вільних зарезервованих потужностей ,якими можна переробити 30-60 млрд м3 газу і отримати аміак чи ще там щось - не має і не може бути по економічним причинам.


Строитель, ритейлер, производственник... плейбой, филантроп, миллиардер и просто гений (с) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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