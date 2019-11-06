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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4547454845494550>
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:43

Re: Політичні дискусії


Державний конце(р/н)т УкрОборонПром ? :)

freeze, вы так долго убеждали на этом форуме, что у Порошенко занудные речи. А у ЗЕ - всё весело. Вот, слушайте.

Да я, будучи пионэром/комсомольцем, и то, задорнее с бумажки читал :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:49

  pesikot написав:Ты уже растёшь над собой, признаешь победу в суде :)


Когда я отрицал ее? Расти лучше над собой - перестань для начала врать :mrgreen: Обычно эту привычку оставляют в подростковом возрасте...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:53

  zРадио написав:
  mephala написав:але мова з самого початку йшла про те що використання фашистами свастики не повинно призводити до огульної заборони будь якої свастики. заборона та покарання повинні розповсюджуватися саме на фашистську символіку.


Не стану скатываться до твоего уровня, защищая советскую символику, но просто чтобы ты не забыл - там поле для маневра еще больше. Людей задерживают за красный флаг, не являющийся аутентичным символом ни СССР, ни коммунизма - он использовался еще в средневековой Европе.
https://1kr.ua/news-50590.html

Так почему красный флаг нельзя, а свастику - можно? Повторяю - очевидно, что и в одном, и в другом случае идет пропаганда запрещенных идеологий, а не обращение к символам глубокой истории, поэтому я пишу не в защиту красных флагов, а в осуждение свастики.

тому і потрібне слідство та суди. так як заборонена не тільки аутентична символіка обох режимів а і пропаганда цих режимів. і якщо він іде з красним флагом (або свастикою) які не схожі на аутентичні але займається пропагандою словами або ділом то це також порушення закону яке повинне каратися. ви просто вузько димитися на пропаганду лише зі сторони символіки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:53

  pesikot написав:Державний конце(р/н)т УкрОборонПром ? :)


Для Зе - это китайская грамота :mrgreen:

Но, тем не менее, не нужно за формой прятать содержание - "армовирил" Порошенко только на словах! Предприятия Укроборонпрома как были в разрухе и коррупции, так и остались...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:55

Оффсайт СБУ:
СБУ блокувала контрабанду до РФ комплектуючих до військових літаків
06-11-2019

Контрабанду до країни-агресора комплектуючих до військових літаків через міжнародний аеропорт «Бориспіль» блокувала Служба безпеки України.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організувало контрабандні поставки угруповання з шести активних учасників. Усі вони мають право постійного мешкання на території РФ.

Зловмисники нелегально скуповували у різних продавців агрегати та вузли до бойових літаків, зокрема СУ-27 та ТУ-22, що перебувають на озброєнні Військово-повітряних сил РФ. Замовниками поставок були ділки з Росії, які діяли в інтересах Міноборони країни-агресора. Запчастини контрабандисти надсилали замовникам через треті країни, звідти їх спільники переадресовували вантажі до РФ.
...

https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2 ... pWxSE.dpbs

А ведь эти комплектующие не в гаражах делали, а на соотв. военных заводах. Или лежали на военных складах. Ну хорошо, ТУ-22 в Украине нет, комплектующие не нужны, а к СУ-27?

11 Апреля 2019
модельный ряд украинской боевой авиации по состоянию на сегодня представлен унаследованными еще от СССР ... истребителями Су-27 (48 единиц)...
...
у нас на вооружении есть и Су-27, и МиГ-29, а полный комплект производственных чертежей к ним есть на государственных авиаремонтных заводах в Запорожье и Львове из-за специфики их производства: необходимости самостоятельно изготавливать любую деталь конструкции планера для замены поврежденной.

Номенклатура заново изготовленных деталей сейчас уверенно приближается к 50% и растет из года в год в связи с необходимостью поддерживать истребители в боеспособном состоянии вплоть до 2030 года. Фактически в Украине серийное производство истребителей Су-27 и МиГ-29 уже началось.
...

http://www.dsnews.ua/politics/novyy-ist ... 2019091300

Будет ли продолжение - кто продал, почему продал, не простаивали ли из-за отсутствующих комплектующих украинские СУ-27? Или на этих 6-ти людях все и закончится?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:55

Re: Політичні дискусії

Анекдот:

Решили в Киеве прекратить транзит вонючего москальского газа. Вечером перекрыли трубу. Утром прибегает министр обороны к президенту:

- Пан Президент! Наша армия разбита, танковые колонны движутся на Киев...

- Так. На сколько вы сможете задержать русских?

- Это немцы...

:)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:56

  zРадио написав: Предприятия Укроборонпрома как были в разрухе и коррупции, так и остались...

Факты есть ? А то ведь, врать надо переставать в подростковом возрасте :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:57

  pesikot написав:Державний конце(р/н)т УкрОборонПром ?

freeze, вы так долго убеждали на этом форуме, что у Порошенко занудные речи. А у ЗЕ - всё весело. Вот, слушайте.


Что я и говорил, Зеленский веселее говорит, но выглядит действительно прямо как сказал Гордон.

"Измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", – отметил состояние президента Гордон.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:00

andrein
Тупенько, тупенько
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:01

  pesikot написав:
  zРадио написав: Предприятия Укроборонпрома как были в разрухе и коррупции, так и остались...

Факты есть ? А то ведь, врать надо переставать в подростковом возрасте :)

Из интервью Айвараса Абромавичуса Укринформу:
- На сьогодні чи є кримінальні справи на підприємствах «Укроборонпрому» і скільки їх?

- ... Зараз є 583 кримінальних провадження стосовно учасників концерну. Але, на жаль, найчастіше згадується якраз назва самого «Укроборонпрому».

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... nprom.html

За конкретикой обращайтесь к Абромавичусу.
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