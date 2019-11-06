Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:але мова з самого початку йшла про те що використання фашистами свастики не повинно призводити до огульної заборони будь якої свастики. заборона та покарання повинні розповсюджуватися саме на фашистську символіку.
Не стану скатываться до твоего уровня, защищая советскую символику, но просто чтобы ты не забыл - там поле для маневра еще больше. Людей задерживают за красный флаг, не являющийся аутентичным символом ни СССР, ни коммунизма - он использовался еще в средневековой Европе. https://1kr.ua/news-50590.html
Так почему красный флаг нельзя, а свастику - можно? Повторяю - очевидно, что и в одном, и в другом случае идет пропаганда запрещенных идеологий, а не обращение к символам глубокой истории, поэтому я пишу не в защиту красных флагов, а в осуждение свастики.
тому і потрібне слідство та суди. так як заборонена не тільки аутентична символіка обох режимів а і пропаганда цих режимів. і якщо він іде з красним флагом (або свастикою) які не схожі на аутентичні але займається пропагандою словами або ділом то це також порушення закону яке повинне каратися. ви просто вузько димитися на пропаганду лише зі сторони символіки.
СБУ блокувала контрабанду до РФ комплектуючих до військових літаків 06-11-2019
Контрабанду до країни-агресора комплектуючих до військових літаків через міжнародний аеропорт «Бориспіль» блокувала Служба безпеки України.
Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організувало контрабандні поставки угруповання з шести активних учасників. Усі вони мають право постійного мешкання на території РФ.
Зловмисники нелегально скуповували у різних продавців агрегати та вузли до бойових літаків, зокрема СУ-27 та ТУ-22, що перебувають на озброєнні Військово-повітряних сил РФ. Замовниками поставок були ділки з Росії, які діяли в інтересах Міноборони країни-агресора. Запчастини контрабандисти надсилали замовникам через треті країни, звідти їх спільники переадресовували вантажі до РФ. ...
А ведь эти комплектующие не в гаражах делали, а на соотв. военных заводах. Или лежали на военных складах. Ну хорошо, ТУ-22 в Украине нет, комплектующие не нужны, а к СУ-27?
11 Апреля 2019 модельный ряд украинской боевой авиации по состоянию на сегодня представлен унаследованными еще от СССР ... истребителями Су-27 (48 единиц)... ... у нас на вооружении есть и Су-27, и МиГ-29, а полный комплект производственных чертежей к ним есть на государственных авиаремонтных заводах в Запорожье и Львове из-за специфики их производства: необходимости самостоятельно изготавливать любую деталь конструкции планера для замены поврежденной.
Номенклатура заново изготовленных деталей сейчас уверенно приближается к 50% и растет из года в год в связи с необходимостью поддерживать истребители в боеспособном состоянии вплоть до 2030 года. Фактически в Украине серийное производство истребителей Су-27 и МиГ-29 уже началось. ...