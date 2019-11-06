Вот ты и зашкварился - претендуешь на подведение итогов, а видео визита Президента на завод Малышева не смотрел? Или смотрел, но дал сюда только скучную речь Зе, где не видно состояния предприятия?
Подражатель киселева ты наш
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лис, 2019 20:04
Вот ты и зашкварился - претендуешь на подведение итогов, а видео визита Президента на завод Малышева не смотрел? Или смотрел, но дал сюда только скучную речь Зе, где не видно состояния предприятия?
Подражатель киселева ты наш
Додано: Сер 06 лис, 2019 20:05
Веселее ? бубнит себе под нос, косноязычит, всё время отворачивается. Как будто ищет внешней поддержки
Вы уже и не знаете, как оправдывать ЗЕ!.
И давайте пожалеем бубочку, работает не покладая рук.
А лучше, отправим его на покой. Пусть в Квартале играет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 06 лис, 2019 20:07
Фактов не предоставлено. Ты соврал.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 06 лис, 2019 20:14
Согласился бы.
До тех пор, пока ребёнок не пришёл бы со школы и не рассказал, что учитель говорил, что РФ помогает Донбассу "из гуманитарных соображений, спасибо ей" и ещё что-нибудь о "героях Донбасса Гиви и Моторолле"
Подчёркнутому надо учить в любой ситуации, даже в самой благоприятной.
Вот в этом и рзница между коммунизмом и нацизмом, о кот. сейчас стараются забыть.
Сама идея коммунизма была вполне нормальная, а сталинская реализация ...
У нацизма сама идея была антигуманная и реализация ей вполне соответствовала.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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