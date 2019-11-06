RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4547454845494550
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:04

  pesikot написав:
  zРадио написав: Предприятия Укроборонпрома как были в разрухе и коррупции, так и остались...

Факты есть ? А то ведь, врать надо переставать в подростковом возрасте :)


Вот ты и зашкварился - претендуешь на подведение итогов, а видео визита Президента на завод Малышева не смотрел? Или смотрел, но дал сюда только скучную речь Зе, где не видно состояния предприятия?

Подражатель киселева ты наш :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4073
З нами з: 02.05.18
Подякував: 815 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:05

  freeze написав:
  pesikot написав:Державний конце(р/н)т УкрОборонПром ?

freeze, вы так долго убеждали на этом форуме, что у Порошенко занудные речи. А у ЗЕ - всё весело. Вот, слушайте.


Что я и говорил, Зеленский веселее говорит, но выглядит действительно прямо как сказал Гордон.

"Измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", – отметил состояние президента Гордон.

Веселее ? бубнит себе под нос, косноязычит, всё время отворачивается. Как будто ищет внешней поддержки
Вы уже и не знаете, как оправдывать ЗЕ!.

И давайте пожалеем бубочку, работает не покладая рук.
А лучше, отправим его на покой. Пусть в Квартале играет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3340
З нами з: 31.08.09
Подякував: 244 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:07

  zРадио написав:Вот ты и зашкварился - претендуешь на подведение итогов, а видео визита Президента на завод Малышева не смотрел? Или смотрел, но дал сюда только скучную речь Зе, где не видно состояния предприятия?


Фактов не предоставлено. Ты соврал.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3340
З нами з: 31.08.09
Подякував: 244 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 20:14

  Козак-характерник написав:............
Я мав на увазі, якщо б такий вчитель приїхав викладати до вашого міста. Гіпотетично, наступив мир, все налагодилося, Донбас опинився знову під контролем влади. Погодилися б?

Согласился бы.
До тех пор, пока ребёнок не пришёл бы со школы и не рассказал, что учитель говорил, что РФ помогает Донбассу "из гуманитарных соображений, спасибо ей" и ещё что-нибудь о "героях Донбасса Гиви и Моторолле"

З приводу Ваших питань, складно відповісти, щоб я робив в тій ситуації, де не був. Сказати можна одне, а в конкретних умовах, зробити зовсім інше. Добре, що я не стою перед таким вибором. І в мене немає дітей. Але все ж. Постарався б вивезти на неокуповану територію. Якщо б можливості виїхати не було, то довелося б вчитися там де є можливість. Але вчив би тоді індивідуально, що все, чому там навчають, сприймати критично.

Подчёркнутому надо учить в любой ситуации, даже в самой благоприятной.


По ідеології, згодний з Вами. Є ідеї, а є практики виконання і виконавці. Ідеї можуть бути гуманістичні і антигуманні. А конкретна практика і виконавці можуть перетворити будь яку ідею на що завгодно.

Вот в этом и рзница между коммунизмом и нацизмом, о кот. сейчас стараются забыть.
Сама идея коммунизма была вполне нормальная, а сталинская реализация ...
У нацизма сама идея была антигуманная и реализация ей вполне соответствовала.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14703
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3985 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4547454845494550
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, ЛАД і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.