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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4547454845494550 Додано: Сер 06 лис, 2019 20:04 pesikot написав: zРадио написав: Предприятия Укроборонпрома как были в разрухе и коррупции, так и остались... Предприятия Укроборонпрома как были в разрухе и коррупции, так и остались...

Факты есть ? А то ведь, врать надо переставать в подростковом возрасте Факты есть ? А то ведь, врать надо переставать в подростковом возрасте



Вот ты и зашкварился - претендуешь на подведение итогов, а видео визита Президента на завод Малышева не смотрел? Или смотрел, но дал сюда только скучную речь Зе, где не видно состояния предприятия?



Подражатель киселева ты наш Вот ты и зашкварился - претендуешь на подведение итогов, а видео визита Президента на завод Малышева не смотрел? Или смотрел, но дал сюда только скучную речь Зе, где не видно состояния предприятия?Подражатель киселева ты наш zРадио

Повідомлень: 4073 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 20:05 freeze написав: pesikot написав: Державний конце(р/н)т УкрОборонПром ?



freeze, вы так долго убеждали на этом форуме, что у Порошенко занудные речи. А у ЗЕ - всё весело. Вот, слушайте. Державний конце(р/н)т УкрОборонПром ?freeze, вы так долго убеждали на этом форуме, что у Порошенко занудные речи. А у ЗЕ - всё весело. Вот, слушайте.



Что я и говорил, Зеленский веселее говорит, но выглядит действительно прямо как сказал Гордон.



"Измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", – отметил состояние президента Гордон. Что я и говорил, Зеленский веселее говорит, но выглядит действительно прямо как сказал Гордон."Измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", – отметил состояние президента Гордон.

Веселее ? бубнит себе под нос, косноязычит, всё время отворачивается. Как будто ищет внешней поддержки

Вы уже и не знаете, как оправдывать ЗЕ!.



И давайте пожалеем бубочку, работает не покладая рук.

А лучше, отправим его на покой. Пусть в Квартале играет. Веселее ? бубнит себе под нос, косноязычит, всё время отворачивается. Как будто ищет внешней поддержкиВы уже и не знаете, как оправдывать ЗЕ!.И давайте пожалеем бубочку, работает не покладая рук.А лучше, отправим его на покой. Пусть в Квартале играет. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3340 З нами з: 31.08.09 Подякував: 244 раз. Подякували: 791 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 20:07 zРадио написав: Вот ты и зашкварился - претендуешь на подведение итогов, а видео визита Президента на завод Малышева не смотрел? Или смотрел, но дал сюда только скучную речь Зе, где не видно состояния предприятия? Вот ты и зашкварился - претендуешь на подведение итогов, а видео визита Президента на завод Малышева не смотрел? Или смотрел, но дал сюда только скучную речь Зе, где не видно состояния предприятия?



Фактов не предоставлено. Ты соврал. Фактов не предоставлено. Ты соврал. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3340 З нами з: 31.08.09 Подякував: 244 раз. Подякували: 791 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4547454845494550 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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