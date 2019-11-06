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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лис, 2019 20:04
pesikot написав: zРадио написав:
Предприятия Укроборонпрома как были в разрухе и коррупции, так и остались...
Факты есть ? А то ведь, врать надо переставать в подростковом возрасте
Вот ты и зашкварился - претендуешь на подведение итогов, а видео визита Президента на завод Малышева не смотрел? Или смотрел, но дал сюда только скучную речь Зе, где не видно состояния предприятия?
Подражатель киселева ты наш
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:05
freeze написав: pesikot написав:
Державний конце(р/н)т УкрОборонПром ?
freeze, вы так долго убеждали на этом форуме, что у Порошенко занудные речи. А у ЗЕ - всё весело. Вот, слушайте.
Что я и говорил, Зеленский веселее говорит, но выглядит действительно прямо как сказал Гордон.
"Измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", – отметил состояние президента Гордон.
Веселее ? бубнит себе под нос, косноязычит, всё время отворачивается. Как будто ищет внешней поддержки
Вы уже и не знаете, как оправдывать ЗЕ!.
И давайте пожалеем бубочку, работает не покладая рук.
А лучше, отправим его на покой. Пусть в Квартале играет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:07
zРадио написав:
Вот ты и зашкварился - претендуешь на подведение итогов, а видео визита Президента на завод Малышева не смотрел? Или смотрел, но дал сюда только скучную речь Зе, где не видно состояния предприятия?
Фактов не предоставлено. Ты соврал.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:14
Козак-характерник написав:
............
Я мав на увазі, якщо б такий вчитель приїхав викладати до вашого міста. Гіпотетично, наступив мир, все налагодилося, Донбас опинився знову під контролем влади. Погодилися б?
Согласился бы.
До тех пор, пока ребёнок не пришёл бы со школы и не рассказал, что учитель говорил, что РФ помогает Донбассу "из гуманитарных соображений, спасибо ей" и ещё что-нибудь о "героях Донбасса Гиви и Моторолле"
З приводу Ваших питань, складно відповісти, щоб я робив в тій ситуації, де не був. Сказати можна одне, а в конкретних умовах, зробити зовсім інше. Добре, що я не стою перед таким вибором. І в мене немає дітей. Але все ж. Постарався б вивезти на неокуповану територію. Якщо б можливості виїхати не було, то довелося б вчитися там де є можливість. Але вчив би тоді індивідуально, що все, чому там навчають, сприймати критично.
Подчёркнутому надо учить в любой ситуации, даже в самой благоприятной.
По ідеології, згодний з Вами. Є ідеї, а є практики виконання і виконавці. Ідеї можуть бути гуманістичні і антигуманні. А конкретна практика і виконавці можуть перетворити будь яку ідею на що завгодно.
Вот в этом и рзница между коммунизмом и нацизмом, о кот. сейчас стараются забыть.
Сама идея коммунизма была вполне нормальная, а сталинская реализация ...
У нацизма сама идея была антигуманная и реализация ей вполне соответствовала.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:17
ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав:
1. Какие "слідство та суди" и каким образом сумеют доказать, что не "просто хотел порисовать"?
2. О каком "культурном спадке" Вы говорите? От этого "культурного спадку" отказались ещё 1000 лет назад при крещении Руси и благополучно забыли. Сейчас вдруг решили вспомнить.
3. Эта "безліч народів які використовують свастику" никогда не были под наци и не сталкивались с ними, т.к. им повезло оказаться на другом краю земли. Кстати, Вас не затруднит перечислить эту безліч? Хотя бы некоторых для примера.
4. "бо рашистська пропаганда огульно назвала свастику злом" - только рашистська?
В Европе и Америке на неё молятся?
5. О Дели я уже Вам объяснял. А Вы так и не нашли о каком храме я говорил?
Краватку їжте самі. Я найду что повкуснее. Искать через 3 дня ничего не буду - лень.
Но этот Ваш пост с такой защитой свастики тоже хорош.
Вы родновер?
1. тобто для всіх хто не згоден з вашою думкою лише суди лінча а не цивілізовані шляхи визначення провини?
2. якщо ви бажаєте відмовитися від історії предків це ваша справа. вас може і влаштовує роль манкурта а мене ні.
3. і що з того що декотрим народам поталанило не зтикатися с фашистською німеччиною? якщо вони приїдуть до нас то їм буде влаштовано суд лінча? перелік народів які використовують свастику гадаю знайдете в інеті.
4. а ви вважаєте що в Європі та Америці заборонена будь яка свастика без будь-яких нюансів? можете навіть закони країн привести в приклад?
5. Що ви мені пояснили по Делі? Що воно там є? Я вас запитав чому ви не кинулися знищувати її?
Простите, но с Вами буду разговаривать,, когда Вы перестанете делать вид, что не понимаете прочитанное (или научитесь понимать?) и перестанете заниматься дешёвым троллингом.
Последний раз объясняю.
1. Я говорил не о "думках", а конкретно о свастике.
2. 1000 лет жили без такой "історії предків", а тут вдруг Вы вспомнили!
Ещё раз. свастика была знаком Сварога (или кого там) и тогда имела конкретный смысл как символ религиозного культа.
Вы сейчас верите в Сварога? Насколько помню 1000 лет назад славяне отказались от этой веры и перешли в христианство.
3. Первые 2 вопроса, простите, дурацкие.
А "перелік народів", скажите честно, Вам было просто лень искать либо не сумели найти.
4. Честно признаюсь, лень искать. Предлагаю Вам съездить в Германию и нарисовать где-нибудь свастику. Потом расскажете.
5. Насчёт Дели я Вам объяснял. Если Вы не поняли, найдите и перечитайте. Оттого, что я повторю, ничего не изменится.
1. як потрібно реагувати на будь яку свастику це таки ваша думка не підтверджена законами.
2. якщо вам дивно що люди вивчають хто були їх предки то це характеризує певним чином лише вас
3. ну якщо ви не пам’ятаєте вже що розповідали про Харків то це не мої питання дурні а в вас пам’ять коротка.
4. Якщо вам ліньки шукати то на якій підставі ви стверджуєте про заборону?
5. Я прекрасно зрозумів що у вас ненависть до свастики. Але мене дивує чому в Харкові ви раді коли будуть когось бити зі свастикою а в Делі у вас такі почуття відсутні. Роздвоєння?
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:18
pesikot написав:andrein
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:23
freeze написав:
Хотеть не вредно, так что типичный сепаратизм, бегом от ужасов майдана. Что не отрицает и присутствие коллаборационизма. Без массового сепаратизма ни о каком коллаборационизме и говорить не приходилось бы, без сепаратизма контора бы умерла давно.
Сепарати́зм (від лат. separatus — відокремлення) — політика і практика відокремлення, відділення частини території (сецесії) держави з метою створення суверенної держави.
Там і поряд не було сепаратизму. Вони не прагнули власної країни. Вони мріяли піти шляхом Криму.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:39
pesikot написав: zРадио написав:
Предприятия Укроборонпрома как были в разрухе и коррупции, так и остались...
Факты есть ? А то ведь, врать надо переставать в подростковом возрасте
Там вказівка показати що все погано, для майбутнього провалу в оборонній сфері, тобто так і було. Але чим же воювали при Порошенко?....
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Сер 06 лис, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:40
mephala написав: freeze написав:
Хотеть не вредно, так что типичный сепаратизм, бегом от ужасов майдана. Что не отрицает и присутствие коллаборационизма. Без массового сепаратизма ни о каком коллаборационизме и говорить не приходилось бы, без сепаратизма контора бы умерла давно.
Сепарати́зм (від лат. separatus — відокремлення) — політика і практика відокремлення, відділення частини території (сецесії) держави з метою створення суверенної держави.
Там і поряд не було сепаратизму. Вони не прагнули власної країни. Вони мріяли піти шляхом Криму.
Вы зачем то обрезали определение, запятая или достижения автономии.
Требование автономии - это тоже есть сепаратизм, только чуть ниже градусом, чем полное отделение.
То что кто то мечтал, мало имеет отношение к действительности и к реалиям, сейчас на нормандской четверке будут обсуждать минские договоренности о той или иной степени автономии ОРДЛО.
Об аннексии никто и не заикается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:41
mephala
Вам стоит сделать аватару "Почётный тролль".
Вперед и с песней.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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