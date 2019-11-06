ЛАД написав:

1. Какие "слідство та суди" и каким образом сумеют доказать, что не "просто хотел порисовать"?2. О каком "культурном спадке" Вы говорите? От этого "культурного спадку" отказались ещё 1000 лет назад при крещении Руси и благополучно забыли. Сейчас вдруг решили вспомнить.3. Эта "безліч народів які використовують свастику" никогда не были под наци и не сталкивались с ними, т.к. им повезло оказаться на другом краю земли. Кстати, Вас не затруднит перечислить эту безліч? Хотя бы некоторых для примера.4. "бо рашистська пропаганда огульно назвала свастику злом" - только рашистська?В Европе и Америке на неё молятся?5. О Дели я уже Вам объяснял. А Вы так и не нашли о каком храме я говорил?Краватку їжте самі. Я найду что повкуснее. Искать через 3 дня ничего не буду - лень.Но этот Ваш пост с такой защитой свастики тоже хорош.Вы родновер?