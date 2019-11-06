Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Хотеть не вредно, так что типичный сепаратизм, бегом от ужасов майдана. Что не отрицает и присутствие коллаборационизма. Без массового сепаратизма ни о каком коллаборационизме и говорить не приходилось бы, без сепаратизма контора бы умерла давно.
Сепарати́зм (від лат. separatus — відокремлення) — політика і практика відокремлення, відділення частини території (сецесії) держави з метою створення суверенної держави.
Там і поряд не було сепаратизму. Вони не прагнули власної країни. Вони мріяли піти шляхом Криму.
Вы зачем то обрезали определение, запятая или достижения автономии. Требование автономии - это тоже есть сепаратизм, только чуть ниже градусом, чем полное отделение. То что кто то мечтал, мало имеет отношение к действительности и к реалиям, сейчас на нормандской четверке будут обсуждать минские договоренности о той или иной степени автономии ОРДЛО. Об аннексии никто и не заикается.
вони не хотіли автономії. відразу вони хотіли "путін пріді" та чухнути в рашу слідом за Кримом. це вже потім забалакали що марш назад в вигляді автономії. чим доречі були вони сильно незадоволені. незадоволені до такої міри що навіть звучало що їх зрадили.
zРадио написав:Вот ты и зашкварился - претендуешь на подведение итогов, а видео визита Президента на завод Малышева не смотрел? Или смотрел, но дал сюда только скучную речь Зе, где не видно состояния предприятия?
Фактов не предоставлено. Ты соврал.
Тебя выше уже ткнул носом yanyura. При Порошенко заводы концерна разворовывали в массовом порядке - это заявление Абрамявичуса, члена команды "реформаторов" Порошенко
В определении отмечается, что в суд поступила жалоба на НАБУ о бездействии относительно начала расследование возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена).
Кличко и госизмена ? Уже и не знают, куда кусать Кличко. С такими формулировками, адвокаты Кличко быстро все дела отклонят
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
mephala написав:вони не хотіли автономії. відразу вони хотіли "путін пріді" та чухнути в рашу слідом за Кримом. це вже потім забалакали що марш назад в вигляді автономії. чим доречі були вони сильно незадоволені. незадоволені до такої міри що навіть звучало що їх зрадили.
Так о чем спор ? Нормандская четверка будет обсуждать степень автономии для сепаратистского образования ОРДЛО. Как бы с аксиомой невозможно спорить
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
В определении отмечается, что в суд поступила жалоба на НАБУ о бездействии относительно начала расследование возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена).
Кличко и госизмена ? Уже и не знают, куда кусать Кличко. С такими формулировками, адвокаты Кличко быстро все дела отклонят
Поверніть мені "мародера" Порошенка, бо з ціма клоунами ЗЕленими скоро самі дебілами станемо .
zРадио написав: Предприятия Укроборонпрома как были в разрухе и коррупции, так и остались...
Факты есть ? А то ведь, врать надо переставать в подростковом возрасте
Там вказівка показати що все погано, для майбутнього провалу в оборонній сфері, тобто так і було. Але чим же воювали при Порошенко?....
Это ты, видимо, по указке пишешь. На армию с 2015-го года тратится >3% ВВП. По-твоему, эти расходы соразмерны поставкам старого реставрированного хлама, или новой современной техники??
То то же! Бюджетов хватало и на минимальное снабжение, и на воровство. Но задача то - радикальное увеличение обороноспособности! С этой целью (якобы) резались социальные выплаты, пенсии, финансирование медицины, поднимались до европейских тарифы на газ...
mephala написав:вони не хотіли автономії. відразу вони хотіли "путін пріді" та чухнути в рашу слідом за Кримом. це вже потім забалакали що марш назад в вигляді автономії. чим доречі були вони сильно незадоволені. незадоволені до такої міри що навіть звучало що їх зрадили.
Так о чем спор ? Нормандская четверка будет обсуждать степень автономии для сепаратистского образования ОРДЛО. Как бы с аксиомой невозможно спорить
Вхід Донбаса в Україну на умовах кремля, спровокує вихід Львова, як автономії і не тільки, з усіма наслідками. Хоча, ЗЕлена шмаркля, мабуть цього і прагне - розвал Країни.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 06 лис, 2019 21:01, всього редагувалось 2 разів.
mephala написав:вони не хотіли автономії. відразу вони хотіли "путін пріді" та чухнути в рашу слідом за Кримом. це вже потім забалакали що марш назад в вигляді автономії. чим доречі були вони сильно незадоволені. незадоволені до такої міри що навіть звучало що їх зрадили.
Так о чем спор ? Нормандская четверка будет обсуждать степень автономии для сепаратистского образования ОРДЛО. Как бы с аксиомой невозможно спорить
ви кажете про кінцевий результат. а я кажу про процес з самого початку. спочатку вони ідейно і по діям були колаборантами. лише потім під тиском раші змінили риторику на сепаратизм. але це лише зовнішня риторика. як тільки раша скаже що вона їх приймає - тільки п’ятки мелькатимуть.
zРадио написав:Вот ты и зашкварился - претендуешь на подведение итогов, а видео визита Президента на завод Малышева не смотрел? Или смотрел, но дал сюда только скучную речь Зе, где не видно состояния предприятия?
Фактов не предоставлено. Ты соврал.
Тебя выше уже ткнул носом yanyura. При Порошенко заводы концерна разворовывали в массовом порядке - это заявление Абрамявичуса, члена команды "реформаторов" Порошенко
Меня ? Я с ним беседу не вёл. Научись не врать сначала, подросток ты наш. Научись аргументировать свои высказывания. Научись не хамить. Когда научишься, тогда продолжим.
Аудит Укроборонпрома не покажет где, кто, сколько украл, а его главная цель – позволить концерну выходить на внешние рынки займов, выпускать еврооблигации и уменьшать себестоимость кредитного портфеля.
Вы заказываете аудит, а он не показывает, где и сколько было украдено ? то либо такой хреновый аудит, либо все заявления о воровстве - трындёж. На хрен такой аудит ?
PS. если только это не ручной аудит и откат денег. Но это уже коррупция в чистом виде
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой